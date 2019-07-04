Русский баскетбол − это ЦСКА. Но даже у него есть проблемы (например, зрители). Мы все исследовали
Баскетбольный ЦСКА – безальтернативный: привычно выиграл внутренний чемпионат, а с ним во второй раз за три года – Евролигу. У клуба все хорошо, и все к этому привыкли. Но ЦСКА – это парадоксы, вопросы и проблемы:
- Много-много денег, сильный состав, регулярные победы, но полупустые трибуны;
- Главный клуб России, но российские игроки в нем решают мало – потому что есть качественные иностранцы;
- ЦСКА могуч, но у него нет реальных конкурентов.
ЦСКА подмял под себя все. Так ли это ужасно?
Русский баскетбол – это ЦСКА и все остальные. С момента создания Единой лиги ВТБ в 2008 году у команды 10 чемпионств из 11. Единственный раз, когда система поперхнулась – 2011 год: тогда сильнейшими стали «Химки». В этом сезоне ЦСКА в 50-й раз в истории стал лучшим клубом России.
ЦСКА – аналог «Баварии» или «ПСЖ» из футбола, но он не виноват, что денег и возможностей у него больше, чем у конкурентов. Постоянное доминирование тянет за собой проблемы: отсутствие интриги и конкурентоспособной среды, предсказуемость и тотальная скука. Единая лига ВТБ давно превратилась в чемпионат клуба-монополиста.
К чему это ведет и скрыта ли в этом угроза – в интервью «Голу» объяснил экс-комментатор «Матч ТВ» Михаил Решетов:
– ЦСКА – бессменный чемпион, интрига в Единой лиге ВТБ мертва каждый сезон. К чему такое доминирование может привести?
– Ни к чему плохому. В 90-е футбольный «Спартак» был чемпионом почти десятилетие – и что, интрига сейчас куда-то делась? Безальтернативность армейского чемпионства – проблема не Лиги, а менеджмента других клубов, конкурентов. Подбор исполнителей, сыгранность, амбициозность – либо в разнобой, либо всем не хватает чего-то из перечисленного.
Мы говорим о самых крепких конкурентах в войне бюджетов – УНИКСе и «Химках». И Казань вернулась в чемпионскую гонку, и химчане получили дополнительные финансовые вливания. Можно сказать, что стабильность результатов ЦСКА, как и интрига распределения мест в Единой лиге ВТБ, в их руках. Понятно, что и с ЦСКА придется спрашивать каждый год.
– Гигантский бюджет, налаженная система, почти каждый сезон участие в «Финале четырех». При этом в ЦСКА многое решают иностранцы, а не русские. ЦСКА – больше зло или добро для развития нашего баскетбола?
– Зло для нашего баскетбола – система детского баскетбола. Выстроенные тренерами спортшкол финансовые отношения с родителями. Деньги и алчность как производные маленьких зарплат сжирают таланты. Это действующая система и отдельная тема. А легионеры в российских клубах отнимают перспективу даже у тех немногих, кто пробился в основной состав. И не потому, что иностранцы кровожадные или плохие люди. Они здесь ни при чем – как и любые наемные рабочие.
Финансирование ЦСКА позволяет руководству клуба покупать пачками конкурентных легионеров, задрафтованных или прошедших школу НБА. И делать результат, который с них требуют главные спонсоры и важные руководители. Офис дает результат – и понятно, что не российскими воспитанниками. Отношения «клубное руководство – спонсоры и кураторы» содержат самые жесткие требования и бескомпромиссные для российского, греческого или итальянского баскетбола решения. Увы, не в его пользу.
Родителям действительно перспективных ребят как проживающий вместе со своими детьми схему «заплати – будешь играть» советую обдумать вариант продолжения баскетбольного обучения в другой стране. Либо завязывать с секцией.
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Российские игроки в ЦСКА реально решают меньше иностранцев. Вот статистика по проведенному времени на площадке во всех турнирах за последние пять сезонов:
Андрей Кириленко объяснил, почему все нормально
«Гол» связался с экс-игроком ЦСКА, а теперь президентом РФБ Андреем Кириленко. Говорит, что нужно разделять клубный уровень и развитие российского баскетбола:
– Победа ЦСКА – это не проблема баскетбола. Или не глобальная проблема баскетбола. Все почему-то ищут какой-то камень преткновения в победе ЦСКА. Мне это смешно. Если один клуб выигрывает, это не значит, что надо сейчас взять и привести его сверху вниз. Никто же не предъявляет претензии, например, мадридскому «Реалу», у которого в составе играют пару испанцев. Или «Баварии», которая по 50 раз выигрывает чемпионат.
Это значит, что остальные клубы на сегодняшний день не дотягивают до того уровня, что может показывать ЦСКА. Но к этому придет. В какой-то момент клубы найдут спонсоров, которые выделят достаточное количество денег. Этот момент мы начинаем с конца. У ЦСКА это законченная история. У многих клубов нет этой законченной истории. Мы находимся в начале пути, хотя есть «Химки», УНИКС, «Зенит». В баскетболе должна быть совокупность факторов, которая влияет на успешность клуба.
Когда мы говорим про интригу и что все так скучно и предсказуемо… Приведу пример. Знаете, какой мой любимый клуб в РПЛ? «Краснодар», который ни разу не был чемпионом, но у которого есть прекрасная академия и отличный стадион. Все это строит клуб в правильном направлении. Победа – не самое главное, на мой взгляд. Самое главное – когда правильно выстраивается клуб и стратегия. Та же «Парма» из Перми. Там развиваются не только свои игроки, но и весь город приходит на матчи.
Есть разные виды интриги или истории. Нам не хватает истории на сегодняшний день – моментов, которые держали бы болельщиков в напряжении. Мы всегда думаем только о результате. «О, вот есть ЦСКА, он сейчас побеждает»… Другие команды даже не думают, что можно сделать другую историю. Это необязательно сиюминутная история победителя. Так что это даже удел слабых думать, что ЦСКА – бессменный. Если ты хочешь быть сильнейшим – пожалуйста, обыграй ЦСКА. Никто же не мешает. Если не можешь, что нам делать? Давайте уберем ЦСКА как клуб, и все будут бороться. Но появится второй клуб, который будет все выигрывать.
ЦСКА – добро для нашего баскетбола. Это клуб, который побеждает, играет на высоком уровне. И когда мы говорим о том, кто играет – русские или иностранцы… В ЦСКА играют лучшие игроки со всего мира. Это клубная история. Как и у любой команды, которая выступает в еврокубках. Если у вас есть частный спонсор, он вправе спрашивать с вас результаты на любом уровне. ЦСКА в топе уже 20 лет, за это время несколько раз выигрывал Евролигу. Это цель владельцев клуба.
Если клуб поддерживается государством, тогда я могу понять: его цель – взращивание своих игроков, работа с болельщиками, вовлечение максимального количества жителей города в жизнь команды. Это правильная история. Конечно, сложно воспринимать, когда выделяются региональные деньги, но идут они на легионеров. Тогда есть определенный конфликт интересов. Мы должны четко разделять развитие российского баскетбола и клубные турниры.
Мы ищем глобальную проблему не там. Она не скрыта в клубном баскетболе. Проблема ниже – в детско-юношеском баскетболе и в воспитании достаточного количества кадров. Нужно обращать внимание на свои молодежные проекты, а не увлекаться тем, что во всех шишках и синяках виновата одна команда.
В ЦСКА вкладывают очень много денег. Клуб сам вообще зарабатывает?
ЦСКА – самый богатый российский клуб, которым с 1996 года владеет «Норникель». Их вливания составляют треть бюджета, остальные деньги идут от спонсоров: ЦСКА сотрудничает с «Ростелекомом», «Аэрофлотом» и другими крупными компаниями.
Бюджет в 2 миллиарда 685 миллионов рублей – такую цифру по итогам прошлого сезона озвучил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов. За миллиард в России выходят только два клуба: «Химки» (1 миллиард 676 миллионов) и «Локомотив-Кубань» (1 миллиард 129 миллионов).
С Россией все понятно. В Европе ЦСКА тоже в топе:
Ежегодно клуб получает прибыль от побед в Единой лиге ВТБ и Евролиге, но она совсем небольшая. Например, за победу в Евролиге в сезоне-2015/16 ЦСКА заработал 1 миллион евро – до этого победитель получал меньше. «Все, что мы зарабатываем, если команда выиграет Евролигу, – это контракт одного хорошего игрока», – отмечает президент ЦСКА Андрей Ватутин.
По итогам сезона-2017/18 ЦСКА заработал более 2,6 миллиарда рублей, потратил примерно столько же (половина бюджет уходит на зарплату игроков) – в итоге прибыль составила 12,5 миллиона. Для сравнения: «Химки» прошлый сезон завершили с убытком в 100 миллионов, а УНИКС с прибылью в 27,3 миллиона.
«В основном в Европе все строится на энтузиазме, любви к баскетболу и благотворительности. Все команды неприбыльные, за каждой стоит какая-то компания, как за нами, частные владельцы или региональный бюджет. Выйти «в ноль» в европейском баскетболе невозможно. Это всегда будет затратная и убыточная история», – объясняет Ватутин.
Треть расходной части бюджета ЦСКА покрывает сам: прибыль от побед в турнирах, продажи билетов, атрибутики и прочего. Все остальное – вложения владельца и спонсоров. Зарабатывать в России на баскетболе практически невозможно.
У ЦСКА есть все, кроме посещаемости. Хм-хм
Сейчас ЦСКА проводит матчи на двух аренах: Евролига играется на «Мегаспорте» (14 тысяч), Единая лига ВТБ – на УСК ЦСКА (5 тысяч). По словам Ватутина, аренда «Мегаспорта» на матчи Евролиги с учетом технических расходов обходится ЦСКА в 50 тысяч евро. Чтобы отбить затраты и выйти в плюс, клубу необходимо продать не меньше 8-9 тысяч билетов. В этом сезоне перейти отметку удалось только в матчах с «Реалом», «Олимпиакосом», «Барселоной» и «Фенербахче». Средняя домашняя посещаемость ЦСКА в Евролиге – 7240 болельщиков.
Клуб, выигравший Евролигу, в Москве мало кого интересует. Пачка печальных цифр:
Несколько добавлений:
- В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ у ЦСКА всего лишь седьмой показатель домашней посещаемости. В прошлом сезоне было еще хуже – 2141 зритель;
- В плей-офф полный УСК ЦСКА собрался только на финальной серии с «Химками»;
- Три самые посещаемые игры в Евролиге – с «Реалом» (12341), «Барселоной» (12023) и «Фенербахче» (10762). Предсказуемо.
Итог: в Москве на матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ никто не ходит. В других городах ЦСКА интересен даже больше, чем в Москве – например, на февральский матч против «Пармы» в Перми пришло 6399 зрителей (стадион вмещает 7 тысяч).
Главный тренер Димитрис Итудис недоволен полупустыми трибунами. Вот цитата из апреля 2017 года – после матча с «Басконией»: «Неужели в городе с населением в 16 миллионов человек у команды всего семь тысяч болельщиков? К сожалению, многие остаются на диване и критикуют игроков, вместо того чтобы прийти на арену и поддержать любимый клуб. Почему мы приезжаем в Грецию, в Испанию или в Турцию, и нас встречают 20 тысяч враждебно настроенных зрителей, а в Москве сталкиваемся с полупустым залом?».
Президент клуба Андрей Ватутин связывает такое положение с двумя вещами:
1. «Мы заложники слогана «Опять выйдут в «Финал четырех», незачем смотреть».
2. «Это Москва. Все любят бренды. [Болельщики] приходят на «Реал», «Фенербахче», «Олимпиакос», «Барселону».
Как все было с посещаемостью в 2016 году, когда ЦСКА выиграл Евролигу. Личная история
В начале учебы в университете я с одногруппниками ходил на баскетбол: студенческая организация давала бесплатные билеты на матчи Единой лиги ВТБ (за Евролигу приходилось отдавать по 100-200 рублей). Сейчас цены подросли, и за топ-матч (например, с «Химками» или «Фенербахче») можно отдать около 300 рублей – все зависит от сектора.
Таких, как мы, набиралось по несколько сотен. Общую ситуацию это не меняло, потому что на матчах регулярки все выглядело тухловато. Болельщиков было так мало, что мы этим пользовались: свободно перемещались со своих мест в первый ряд, подзывали к себе Теодосича (которого называли «батей») и Де Коло, с расстояния в несколько метров снимали происходящее на телефоны и слушали установки Итудиса.
Одногруппница Аня вспоминает: «Были в ЦСКА не самые прикольные игроки, на которых было скучно смотреть – типа Лазарева или Кулагина. Зато зал всегда оживлялся, когда на площадку выпускали Милоша Теодосича. Помню, как он часто спорил с судьями, разбирался, жестами давал понять, что ему не нравится. Он готов был каждое судейское решение оспорить».
Когда на матчи Евролиги ЦСКА перемещался в «Мегаспорт», ситуация с болельщиками становилась немного лучше. Организаторы рекомендовали нам одеваться в цвета ЦСКА и поддерживать команду, а клуб часто специально не продавал билеты на верхний ярус, чтобы люди концентрировались внизу – так искусственно вкрапляли атмосферу. При этом гостевой сектор часто выглядел бодрее и смелее болельщиков ЦСКА. Яркий пример – матч с «Црвеной Звездой», когда сербы (они заполнили стадион примерно на треть) заряжали мощнее, чем остальные трибуны. Обратная ситуация: на игре с «Реалом» собирался почти полный «Мегаспорт», а по трибунам пускали волну.
Изнутри это выглядело так:
Болельщиков на трибунах по-прежнему нет. У них свои объяснения
Болельщик Митрофан:
– Видимо, из-за того что футбол интереснее баскетбола. Как одна из причин. Мне кажется, если бы билеты были дешевле рублей на 300-500, то народу было бы больше. Например, на некоторые игры Евролиги билеты я брал пакетом – так дешевле.
По работе клуба с болельщиками минусов нет. Просто они сами не хотят ходить. Я сам не все домашние матчи регулярки посещаю. Я вообще на матчи Единой лиги ВТБ не хожу – только на Евролигу.
– Почему?
– На условные матчи с «Енисеем» или «Калевом», которые будут проходить в одну калитку, не очень интересно смотреть. УНИКС или «Химки» – не гранды баскетбола. Я бы лучше на «Барселону» или «Реал» сгонял.
– Разве ЦСКА не нужна поддержка в матчах с тем же «Енисеем»?
– Да они и без зрителей спокойно сделают разницу +15. Я экономлю деньги ради Евролиги.
Болельщик Даниил:
– Касательно Евролиги – посещаемость постепенно растет. Люди идут даже на не самые громкие вывески, но до полных залов, конечно, еще далеко.
Касательно внутреннего чемпионата – проблемы две: неудобное время матчей (много игр проходит в понедельник) и слабый чемпионат. Да, у нас четыре команды уровня Евролиги («Зенит», «Локомотив-Кубань», УНИКС и «Химки»), есть боевые «Автодор» и «Парма», но простому москвичу это сложно объяснить. Стоит повторить слова руководства: «Москва перенасыщена зрелищем».
Важно сказать о малочисленности фан-сектора. Это связано с политикой клуба о создании культуры массового боления. Где нет десятка фанатов и молчаливого зала, а есть поддержка от всех пришедших. Создание имиджа хорошего отдыха с семьей (а так и есть), что предполагает отсутствие матерных кричалок и диких акций. Это отталкивает привыкших к вседозволенности футбольных фанатов. У клуба есть желание, чтобы звук шел ото всех на арене. Результат такого подхода можно увидеть в домашней игре с «Маккаби».
– На «Реал» приходит по 12-13 тысяч, на условный «Енисей» – 2. Куда деваются эти 10 тысяч?
– Точно так же и на футболе. На «Реале» было под 80 тысяч, на декабрьском «Енисее» – 9. В абсолютных цифрах потеря сильнее.
Ближайшие лет десять стать условным «Жальгирисом» у ЦСКА, к сожалению, никак не получится. Клуб развивает альтернативные активности. В УСК ЦСКА пришел кейтеринг (хорошо по качеству, но ужасно по цене), появились зоны с плакатами, всегда был детский уголок. Сейчас матчи Единой лиги ВТБ по уровню развлечений приблизились к Евролиге – не хватает только концертов на разогреве.
Клуб идет по пути прирастания семейными болельщиками, и идет успешно. В УСК ЦСКА в этом сезоне обновили свет и табло, в «Мегаспорте» помимо этого еще повесили новый куб. Руководство прикладывает максимальные усилия. Но проблема в том, что даже если выжать педаль в пол, то разгон машины будет ограничен мотором.
Летом ЦСКА проводит разные кемпинги, это заход с другого фланга. Клуб пытается популяризовать баскетбол. Надеюсь, в следующем сезоне средняя посещаемость вырастет в обеих лигах.
– Нет ощущения, что болельщики ЦСКА – приходные? Когда все хорошо – их много, когда не особо – мало.
– Так это и не болельщики. Тут вопрос в том, чтобы они ими стали. Те, кто видят надписи «Барселона» и «500 рублей» рядом, приходят непонятно куда. Они должны прийти еще раз и еще раз. Такое действительно происходит, хоть и не так массово, как хотелось бы.
Конечно, лучше смотреть данные по продаже абонементов, но на играх Евролиги есть костяк из где-то 4 тысяч человек. Но! Абсолютно точно посещение не зависит от результатов. Влияние имеют только вывески и время игр.
– Может, низкая посещаемость связана с тем, что футбол и хоккей в Москве интереснее, чем баскетбол?
– Это самое популярное, что можно услышать даже от тех, кто часто бывает на баскетболе. «Ну, за ЦСКА! Футбол, хоккей, вот и баскетбол». Тут скорее проблема целого вида спорта и федерации. В былинные времена на чемпионат России забивался полный УСК ЦСКА.
Даже медаль на грядущем чемпионате мира вряд ли пробудит интерес к баскетболу в нашей стране. Уж очень много плохого произошло за последние 15 лет: смерть «Динамо», «Красного Октября», кома питерского «Спартака» и Самары. Да и Пермь оживили не так давно.
– То есть ЦСКА попал под систему?
– Скорее, попал в историю, так как сам с одной стороны выстраивал систему. К бардаку в РФБ отношения не имел, но это лишь половина проблемы. Вторая половина – Единая лига ВТБ. А там уже полностью армейское руководство. Из последнего заявления Иванова – «Арены по пять тысяч… Мы строим профлигу…». Под эти сумасшедшие требования не попадают даже «Химки».