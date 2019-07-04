Русский баскетбол − это ЦСКА. Но даже у него есть проблемы (например, зрители). Мы все исследовали

Когда мы говорим про интригу и что все так скучно и предсказуемо… Приведу пример. Знаете, какой мой любимый клуб в РПЛ? «Краснодар», который ни разу не был чемпионом, но у которого есть прекрасная академия и отличный стадион. Все это строит клуб в правильном направлении. Победа – не самое главное, на мой взгляд. Самое главное – когда правильно выстраивается клуб и стратегия. Та же «Парма» из Перми. Там развиваются не только свои игроки, но и весь город приходит на матчи.

Есть разные виды интриги или истории. Нам не хватает истории на сегодняшний день – моментов, которые держали бы болельщиков в напряжении. Мы всегда думаем только о результате. «О, вот есть ЦСКА, он сейчас побеждает»… Другие команды даже не думают, что можно сделать другую историю. Это необязательно сиюминутная история победителя. Так что это даже удел слабых думать, что ЦСКА – бессменный. Если ты хочешь быть сильнейшим – пожалуйста, обыграй ЦСКА. Никто же не мешает. Если не можешь, что нам делать? Давайте уберем ЦСКА как клуб, и все будут бороться. Но появится второй клуб, который будет все выигрывать.

ЦСКА – добро для нашего баскетбола. Это клуб, который побеждает, играет на высоком уровне. И когда мы говорим о том, кто играет – русские или иностранцы… В ЦСКА играют лучшие игроки со всего мира. Это клубная история. Как и у любой команды, которая выступает в еврокубках. Если у вас есть частный спонсор, он вправе спрашивать с вас результаты на любом уровне. ЦСКА в топе уже 20 лет, за это время несколько раз выигрывал Евролигу. Это цель владельцев клуба.

Если клуб поддерживается государством, тогда я могу понять: его цель – взращивание своих игроков, работа с болельщиками, вовлечение максимального количества жителей города в жизнь команды. Это правильная история. Конечно, сложно воспринимать, когда выделяются региональные деньги, но идут они на легионеров. Тогда есть определенный конфликт интересов. Мы должны четко разделять развитие российского баскетбола и клубные турниры.

Мы ищем глобальную проблему не там. Она не скрыта в клубном баскетболе. Проблема ниже – в детско-юношеском баскетболе и в воспитании достаточного количества кадров. Нужно обращать внимание на свои молодежные проекты, а не увлекаться тем, что во всех шишках и синяках виновата одна команда.