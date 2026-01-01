Димитрис Итудис

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Баскетбол
Итудис извинился за поражение ЦСКА в 21 очко от УНИКСа. Клуб набрал всего семь очков во второй четверти
#ЦСКА (б)
Баскетбол
Итудис не покинет ЦСКА. Команда проиграла пять матчей подряд
#Димитрис Итудис
Баскетбол
Баскетбольный ЦСКА снова продлил контракт с Итудисом. Он работает в клубе с 2014 года
#Димитрис Итудис
Баскетбол
Итудис заболел коронавирусом
#Димитрис Итудис
Баскетбол
ЦСКА стал чемпионом Евролиги
#ЦСКА (б)
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«Не терпится больше ни с кем из вас не разговаривать». Лидер ЦСКА ругается с клубом – и вы давно не видели таких ссор
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#ЦСКА (б)
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