Димитрис Итудис

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«Не терпится больше ни с кем из вас не разговаривать». Лидер ЦСКА ругается с клубом – и вы давно не видели таких ссор
#Майк Джеймс
Русский баскетбол − это ЦСКА. Но даже у него есть проблемы (например, зрители). Мы все исследовали
#ЦСКА (б)