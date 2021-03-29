ЦСКА опять без Джеймса – поругался с тренером и написал: «Не терпится завершить карьеру». Это перед решающими играми

В твиттере он часто общается с болельщиками. После этого отстранения отвечал на некоторые вопросы:

«Я ни с кем не ругался со времен игры за «Басконию». И то, там это произошло не с тренером, ха».

«Проблемы? У меня не было никаких проблем».

«У меня были проблемы в «Милане»? Те, когда новый тренер шесть раз за лето обсуждал со мной в FaceTime, как мы будем играть в следующем сезоне, а затем в последний момент генеральный менеджер отправил мне имейл, что я им не нужен?

Конфликты из прошлого. Что там было?

В 2019-м Джеймс покинул «Милан». «Мессина два раза говорил, что я буду важной частью команды. У меня нет причин врать. Возможно, он врал», – покритиковал он тренера Этторе Мессину после ухода. Мессина ответил, что лично называл причины, по которым Джеймсу не найдется времени в сезоне на площадке.

Джеймс тут же ушел в ЦСКА, и первый сезон прошел без сбоев – отстоять титул чемпиона Евролиги клубу помешала пандемия коронавируса, хотя он хорошо шел по дистанции. В первый день лета 2020-го Джеймс подписал трехлетний контракт с ЦСКА. Болельщику «Фенербахче» в твиттере он ответил: «Извини, завершу карьеру в ЦСКА».