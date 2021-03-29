ЦСКА опять без Джеймса – поругался с тренером и написал: «Не терпится завершить карьеру». Это перед решающими играми
В баскетбольном ЦСКА очередной конфликт с лидером и самым результативным игроком Евролиги. Набирающий в этом турнире в среднем 19,33 очка за игру Майк Джеймс уже в третий раз за сезон отстранен от матчей за клуб.
Сейчас причина – конфликт с тренером Димитрисом Итудисом.
Что случилось у Джеймса с Итудисом?
- 27 марта ЦСКА играл матч Единой лиги ВТБ против УНИКСа.
- На первых минутах во время тайм-аута Джеймс поругался с Итудисом и ушел в раздевалку. На матч он не вернулся.
- По ходу игры пресс-служба ЦСКА сообщила, что у Джеймса проблемы с желудком и температура.
- Итудис уклончиво ответил на вопрос после матча: «Не думаю, что стоит вдаваться в детали. По крайней мере – пока. Пока не время. Но вы знаете мои принципы, мое отношение к работе».
- 29 марта ЦСКА объявил, что Джеймс отстранен от следующих игр, и это – решение Итудиса.
Что говорит сам Джеймс?
«Не терпится завершить карьеру и больше ни с кем из вас не разговаривать», – твит Джеймса.
В твиттере он часто общается с болельщиками. После этого отстранения отвечал на некоторые вопросы:
- «Я ни с кем не ругался со времен игры за «Басконию». И то, там это произошло не с тренером, ха».
- «Проблемы? У меня не было никаких проблем».
- «У меня были проблемы в «Милане»? Те, когда новый тренер шесть раз за лето обсуждал со мной в FaceTime, как мы будем играть в следующем сезоне, а затем в последний момент генеральный менеджер отправил мне имейл, что я им не нужен?
Конфликты из прошлого. Что там было?
В 2019-м Джеймс покинул «Милан». «Мессина два раза говорил, что я буду важной частью команды. У меня нет причин врать. Возможно, он врал», – покритиковал он тренера Этторе Мессину после ухода. Мессина ответил, что лично называл причины, по которым Джеймсу не найдется времени в сезоне на площадке.
Джеймс тут же ушел в ЦСКА, и первый сезон прошел без сбоев – отстоять титул чемпиона Евролиги клубу помешала пандемия коронавируса, хотя он хорошо шел по дистанции. В первый день лета 2020-го Джеймс подписал трехлетний контракт с ЦСКА. Болельщику «Фенербахче» в твиттере он ответил: «Извини, завершу карьеру в ЦСКА».
А в новом сезоне началось.
⚔️ Ноябрь-2020: Джеймс не был задействован на игре с «Басконией». Греческие медиа писали, что Джеймс поругался с Итудисом на тренировке. Итудис ничего комментировать не стал, Джеймс вернулся на следующую игру против «Жальгириса», и команда победила. Ноябрь Джеймс провел мощно и получил награду MVP месяца от Евролиги.
⚔️ Январь-2021: Джеймс поругался в раздевалке после поражения от «Фенербахче». И с Итудисом, и с одноклубниками. Через несколько дней он извинился, клуб принял его обратно.
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⚔️ Март-2021: разборка с Итудисом в игре против УНИКСа, о которой мы написали выше. Одна и та же история: Итудис-Джеймс-конфликт-отстранение.
Вернется ли Джеймс третий раз – большой вопрос.
Почему это худшее время для конфликтов?
ЦСКА предстоят решающие матчи и в Лиге ВТБ, и в Евролиге. Остаться без лидера, без главного игрока на ключевые игры – самоубийство.
В Лиге ВТБ ЦСКА делит второе место с УНИКСом и отстает на три победы от «Зенита». Понятно, что он будет играть в плей-офф, но ЦСКА – больше не лучшая команда лиги, как неизменно было последние годы.
В Евролиге ЦСКА тоже второй, ему осталось играть четыре матча. Он пока даже не обеспечил себе место в плей-офф (хотя, по сути, это формальность). И с Джеймсом практически любого из возможных соперников (а ими могут быть и тот же «Зенит», и «Реал») победить сложно, а без игрока, умеющего добывать решающие очки (многие соперники это знают, а лучше всех – «Реал» в этом сезоне), – куда менее реально.
«Кто MVP сезона в Евролиге? Майк Джеймс», – нескромно ответил он в твиттере. И добавил: «Но вряд ли я получу награду». Дело теперь не в награде – Джеймс так может не доиграть сезон. А ЦСКА – не добраться до решающих игр в Евролиге.