Лидер баскетбольного ЦСКА отстранен из-за конфликтов и драки. Говорят, клуб не пустил его на похороны деда
ЦСКА неудачно начал 2021-й год, проиграв трижды в четырех матчах Евролиги. Во всех участвовал лидер команды Майк Джеймс, но последние два отыграл неудачно.
Хронология проблем:
• 15 января ЦСКА уступил «Барселоне» в 13 очков, ослабев во второй половине. Джеймс попал лишь один трехочковый и хоть в целом набрал 18 – в конце никак команду не вытащил.
• Матч Единой лиги ВТБ против «Автодора» Джеймс пропустил. По сообщению ЦСКА, ему понадобились отдых и консервативная терапия.
• Следующий матч против «Фенербахче» ЦСКА проиграл, а Джеймс набрал всего 11.
• После игры он написал трогательный пост о своем дедушке, который умер 9 января.
• Греческие медиа писали, что после матча Джеймс резко отреагировал на замечания тренера Димитриса Итудиса и повздорил с одноклубниками.
• Позже ЦСКА подтвердил, что Джеймс не поедет на матч против «Альбы» по решению клуба. Итальянский журналист Фабрицио Лоренци сообщил, что Джеймс уйдет из ЦСКА. Хотя летом 2020-го он подписал с клубом новый трехлетний контракт.
• По информации «Спорт-Экспресса», Джеймс подрался на тренировке с форвардом ЦСКА Торнике Шенгелией. Руководство клуба вывело Джеймса из состава и начало переговоры о прекращении отношений.
Официальное заявление ЦСКА:
- Подтверждение – Майк Джеймс отстранен.
- В раздевалке после игры с «Фенербахче» случился инцидент.
- Решение о будущем игрока в клубе будет принято в ближайшие дни.
Считается, что ситуация обострилась после того, как Джеймс не получил разрешение на поездку в США, чтобы похоронить деда. ЦСКА также пообещал разъяснить и эту ситуацию. Чтобы понять, что дедушка значил для Джеймса, лучше прочесть его послание:
«Господь знает, что мой отец не был лучшим примером в моей жизни, зато таким примером стал для меня именно ты. Я наблюдал, как ты растишь семью, с какой любовью и нежностью относишься к жене. Я все это впитывал. Ты был одним из людей в моей жизни, которых я действительно считал авторитетом. Ты присутствовал на каждом моем баскетбольном матче, на каждом спортивном мероприятии, на каждом выпускном. Ты всегда говорил, что я проделал хорошую работу, но мотивировал меня становиться еще лучше.
Я даже болел за «Ковбойз» в более молодом возрасте, взяв пример с тебя. В моей спортивной жизни было немало людей, кричавших на меня в попытке добиться дисциплины. Но в этом плане никто не сравнится с тобой».
Разыгрывающий «Милана» Малкольм Дилэйни поддержал Джеймса: «Жаль, что мы оказываемся в ситуации, когда нас просят забыть о семье ради игры. Я никогда бы так не поступил».
Джеймс – лучший игрок сезона Евролиги по среднему количеству очков (19,95), звезда европейского баскетбола и лидер ЦСКА. Клуб укрепился в межсезонье Шенгелией и Милутиновым, но это игроки другого амплуа, а еще одного разыгрывающего, даже близко сопоставимого с уровнем Джеймса, в клубе нет.
Пока ЦСКА идет вторым в Евролиге с результатом 15-6, у «Барселоны» на игру больше. ЦСКА после вечернего матча с «Альбой» останется провести 12 матчей на турнире.