Лидер баскетбольного ЦСКА отстранен из-за конфликтов и драки. Говорят, клуб не пустил его на похороны деда

ЦСКА неудачно начал 2021-й год, проиграв трижды в четырех матчах Евролиги. Во всех участвовал лидер команды Майк Джеймс, но последние два отыграл неудачно.

Хронология проблем:

• 15 января ЦСКА уступил «Барселоне» в 13 очков, ослабев во второй половине. Джеймс попал лишь один трехочковый и хоть в целом набрал 18 – в конце никак команду не вытащил.

• Матч Единой лиги ВТБ против «Автодора» Джеймс пропустил. По сообщению ЦСКА, ему понадобились отдых и консервативная терапия.

• Следующий матч против «Фенербахче» ЦСКА проиграл, а Джеймс набрал всего 11.

• После игры он написал трогательный пост о своем дедушке, который умер 9 января.