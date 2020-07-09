Грузинский баскетболист перешел в ЦСКА. Открыто против журналисты и даже президент Грузии
Баскетбольный ЦСКА оформил переход Торнике Шенгелии – лидера «Басконии», топового форварда Европы. Контракт подписан на три года.
В грузинских соцсетях – критика Шенгелии за это решение, пользователи недовольны фактом переезда именно в Россию и тем, что он будет носить на сердце герб российской армии – эмблему ЦСКА на форме.
Еще громче – реакция президента Грузии Саломе Зурабишвили. Дословно из ее поста в фейсбуке: «Для меня, как президента Грузии, прискорбно и неприемлемо решение капитана грузинской сборной перейти в московский ЦСКА». В комментариях – призывы не смешивать политику и спорт и посчитать количество грузинских спортсменов в России. Посыл президента поддержали не все.
В августе 2008 года между Россией и Грузией произошел международный конфликт, после которого Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, что усугубило отношения. Летом 2019-го они стали еще более напряженными: российский депутат Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси заседание Межпарламентской ассамблеи православия, находясь в кресле спикера грузинского парламента, что не понравилось грузинской оппозиции, которая сорвала заседание.
Что было дальше:
• Несколько тысяч протестующих собрались у здания парламента. Председатель парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку. Антироссийские митинги продолжались несколько недель.
• Футбольные клубы выходили на матчи чемпионата Грузии в майках с надписью «Наша страна оккупирована Россией». Федерация футбола Грузии поддержала акции.
• В некоторых ресторанах была введена надбавка в ценах для российских туристов, а в кинотеатрах перестали показывать дублированные на русский язык фильмы.
• Владимир Путин запретил перевозить пассажиров из России в Грузию, приостановив авиасообщение в эту страну. Позже стало известно, что у Грузии серьезно снизились доходы из-за оттока россиян.
В июне 2020-го спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов усомнился в том, что полеты в Грузию возобновятся в ближайшее время.
В ЦСКА несколько лет назад уже выступал грузинский баскетболист Манучар Маркоишвили. В российском футболе за это время выступало несколько игроков. Есть и сейчас грузинские футболисты в клубах РПЛ: Григалава из «Арсенала», Давиташвили и Кварацхелия из «Рубина», Кверквелия из «Локомотива».
Тезисно о новичке ЦСКА:
• Шенгелия – капитан сборной Грузии. Он шесть лет играл за «Басконию» и помог ей этим летом выиграть чемпионат Испании, чего с ней не случалось десять лет.
• До «Басконии» Шенгелия играл за «Бруклин» и «Чикаго» в НБА – провел в общей сложности более 40 матчей за несколько сезонов.
• Андрей Кириленко за свою карьеру поиграл и с Торнике Шенгелией, и с его отцом – Кахой.
• В Химках наверняка помнят, как полтора года назад Шенгелия разбил там щит после попытки броска.
А пять лет назад в баскском дерби вспыхнула грандиозная драка, где Шенгелия схлестнулся с Тодоровичем, после чего получил дисквалификацию на пять матчей. Что тут самое главное: после драки Шенгелия подошел успокоить испуганного мальчика, который сидел неподалеку. Видео можно найти в интернете.
«ЦСКА был единственным реальным вариантом. Если я перееду в этот клуб, то, очевидно, отношение к моей стране и людям не изменится ни на секунду. Мне кажется странным начинать объяснять мой патриотизм и любовь к Грузии», – сказал Шенгелия.
Федерация грузинского баскетбола отреагировала на переход Шенгелии: «Торнике всегда защищал и будет защищать достоинство и интересы своей родины и национальной сборной. Капитан сборной Грузии еще не раз порадует нас своей успешной спортивной карьерой, и с ним сборная Грузии обязательно одержит важные победы. Удачи, Токо!»