Грузинский баскетболист перешел в ЦСКА. Открыто против журналисты и даже президент Грузии

В августе 2008 года между Россией и Грузией произошел международный конфликт, после которого Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, что усугубило отношения. Летом 2019-го они стали еще более напряженными: российский депутат Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси заседание Межпарламентской ассамблеи православия, находясь в кресле спикера грузинского парламента, что не понравилось грузинской оппозиции, которая сорвала заседание.

Что было дальше:

• Несколько тысяч протестующих собрались у здания парламента. Председатель парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку. Антироссийские митинги продолжались несколько недель.

• Футбольные клубы выходили на матчи чемпионата Грузии в майках с надписью «Наша страна оккупирована Россией». Федерация футбола Грузии поддержала акции.

• В некоторых ресторанах была введена надбавка в ценах для российских туристов, а в кинотеатрах перестали показывать дублированные на русский язык фильмы.

• Владимир Путин запретил перевозить пассажиров из России в Грузию, приостановив авиасообщение в эту страну. Позже стало известно, что у Грузии серьезно снизились доходы из-за оттока россиян.