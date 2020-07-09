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#Торнике Шенгелия #политика #баскетбол #Евролига #ЦСКА (б)

Грузинский баскетболист перешел в ЦСКА. Открыто против журналисты и даже президент Грузии

09 июля, 19:20

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Баскетбольный ЦСКА оформил переход Торнике Шенгелии – лидера «Басконии», топового форварда Европы. Контракт подписан на три года.

В грузинских соцсетях – критика Шенгелии за это решение, пользователи недовольны фактом переезда именно в Россию и тем, что он будет носить на сердце герб российской армии – эмблему ЦСКА на форме.

Еще громче – реакция президента Грузии Саломе Зурабишвили. Дословно из ее поста в фейсбуке: «Для меня, как президента Грузии, прискорбно и неприемлемо решение капитана грузинской сборной перейти в московский ЦСКА». В комментариях – призывы не смешивать политику и спорт и посчитать количество грузинских спортсменов в России. Посыл президента поддержали не все.

Keystone Press Agency / Global Look Press

В августе 2008 года между Россией и Грузией произошел международный конфликт, после которого Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, что усугубило отношения. Летом 2019-го они стали еще более напряженными: российский депутат Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси заседание Межпарламентской ассамблеи православия, находясь в кресле спикера грузинского парламента, что не понравилось грузинской оппозиции, которая сорвала заседание.

Что было дальше:

• Несколько тысяч протестующих собрались у здания парламента. Председатель парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку. Антироссийские митинги продолжались несколько недель.

• Футбольные клубы выходили на матчи чемпионата Грузии в майках с надписью «Наша страна оккупирована Россией». Федерация футбола Грузии поддержала акции.

• В некоторых ресторанах была введена надбавка в ценах для российских туристов, а в кинотеатрах перестали показывать дублированные на русский язык фильмы.

• Владимир Путин запретил перевозить пассажиров из России в Грузию, приостановив авиасообщение в эту страну. Позже стало известно, что у Грузии серьезно снизились доходы из-за оттока россиян.

«Белый ресторан» – одна из достопримечательностей Батуми

В июне 2020-го спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов усомнился в том, что полеты в Грузию возобновятся в ближайшее время.

В ЦСКА несколько лет назад уже выступал грузинский баскетболист Манучар Маркоишвили. В российском футболе за это время выступало несколько игроков. Есть и сейчас грузинские футболисты в клубах РПЛ: Григалава из «Арсенала», Давиташвили и Кварацхелия из «Рубина», Кверквелия из «Локомотива».

Тезисно о новичке ЦСКА:

• Шенгелия – капитан сборной Грузии. Он шесть лет играл за «Басконию» и помог ей этим летом выиграть чемпионат Испании, чего с ней не случалось десять лет.

• До «Басконии» Шенгелия играл за «Бруклин» и «Чикаго» в НБА – провел в общей сложности более 40 матчей за несколько сезонов.

• Андрей Кириленко за свою карьеру поиграл и с Торнике Шенгелией, и с его отцом – Кахой.

• В Химках наверняка помнят, как полтора года назад Шенгелия разбил там щит после попытки броска.

А пять лет назад в баскском дерби вспыхнула грандиозная драка, где Шенгелия схлестнулся с Тодоровичем, после чего получил дисквалификацию на пять матчей. Что тут самое главное: после драки Шенгелия подошел успокоить испуганного мальчика, который сидел неподалеку. Видео можно найти в интернете.

«ЦСКА был единственным реальным вариантом. Если я перееду в этот клуб, то, очевидно, отношение к моей стране и людям не изменится ни на секунду. Мне кажется странным начинать объяснять мой патриотизм и любовь к Грузии», – сказал Шенгелия.

Федерация грузинского баскетбола отреагировала на переход Шенгелии: «Торнике всегда защищал и будет защищать достоинство и интересы своей родины и национальной сборной. Капитан сборной Грузии еще не раз порадует нас своей успешной спортивной карьерой, и с ним сборная Грузии обязательно одержит важные победы. Удачи, Токо!»

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Русский баскетбол − это ЦСКА. Но даже у него есть проблемы (например, зрители). Мы все исследовали
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