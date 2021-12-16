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Баскетбол
Итудис извинился за поражение ЦСКА в 21 очко от УНИКСа. Клуб набрал всего семь очков во второй четверти
#ЦСКА (б)
16 декабря 2021, 00:04
Баскетбол
Okko покажет матчи Евролиги. Трансляции начнутся с нового сезона
#Евролига
01 декабря 2021, 13:35
Баскетбол
Итудис не покинет ЦСКА. Команда проиграла пять матчей подряд
#Димитрис Итудис
11 ноября 2021, 07:45
Баскетбол
Умер баскетбольный тренер Ивкович. ЦСКА трижды выигрывал с ним чемпионат России
#ЦСКА (б)
16 сентября 2021, 14:29
Баскетбол
Турецкий «Анадолу Эфес» – чемпион Евролиги
#Анадолу Эфес
30 мая 2021, 23:55
Баскетбол
ЦСКА финишировал на последнем месте в «Финале четырех»
#ЦСКА (б)
30 мая 2021, 20:27
Все новости
Материалы
«Не терпится больше ни с кем из вас не разговаривать». Лидер ЦСКА ругается с клубом – и вы давно не видели таких ссор
#Майк Джеймс
29 марта 2021, 21:05
Лидер баскетбольного ЦСКА отстранен из-за конфликтов и драки. Говорят, клуб не пустил его на похороны деда
#Майк Джеймс
27 января 2021, 21:49
В Сербии умер 27-летний баскетболист. Тот самый, которому Nike спецзаказом шил обувь под огромный размер ноги
#Майкл Оджо
07 августа 2020, 18:31
Грузинский баскетболист перешел в ЦСКА. Открыто против журналисты и даже президент Грузии
#Торнике Шенгелия
09 июля 2020, 19:20
Какие турниры остановили из-за коронавируса. Полный список
#коронавирус
13 марта 2020, 15:20
Скандалище из Евролиги: нападение на судей, разбитые стекла машины, травмы от осколков
#Евролига
22 февраля 2020, 20:59
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