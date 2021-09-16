Умер баскетбольный тренер Ивкович. ЦСКА трижды выигрывал с ним чемпионат России

Душану Ивковичу было 77 лет. Последняя команда, которую он тренировал, – «Анадолу Эфес». Ивкович покинул ее в 2016 году.

Он начал тренерскую карьеру в 1978 году. В 2012 году Ивкович вместе с «Олимпиакосом» выиграл Евролигу и стал лучшим тренером турнира.

В России Ивкович тренировал ЦСКА и «Динамо». Вместе с ЦСКА он трижды выигрывал чемпионат России.