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Последние новости
Баскетбол
Итудис извинился за поражение ЦСКА в 21 очко от УНИКСа. Клуб набрал всего семь очков во второй четверти
#ЦСКА (б)
16 декабря 2021, 00:04
Баскетбол
Итудис не покинет ЦСКА. Команда проиграла пять матчей подряд
#Димитрис Итудис
11 ноября 2021, 07:45
Разное
500 богатейших людей мира. 29 из них – россияне: в том числе совладельцы и спонсоры клубов РПЛ, КХЛ, сборной России
#мир
01 ноября 2021, 18:01
Баскетбол
Умер баскетбольный тренер Ивкович. ЦСКА трижды выигрывал с ним чемпионат России
#ЦСКА (б)
16 сентября 2021, 14:29
Баскетбол
Джеймс покинул ЦСКА. Стороны расторгли контракт
#Майк Джеймс
11 сентября 2021, 17:03
Баскетбол
Алексей Швед вернулся в ЦСКА после ухода из «Химок». Они не заявились в лигу из-за отсутствия финансирования
#Алексей Швед
12 августа 2021, 10:46
Все новости
Материалы
Лучший игрок ЦСКА сел с травмой, переговаривался с женой и посылал ей воздушные поцелуи – и ЦСКА проиграл титул впервые за 19 лет
#Алексей Швед
05 июня, 19:40
«Не терпится больше ни с кем из вас не разговаривать». Лидер ЦСКА ругается с клубом – и вы давно не видели таких ссор
#Майк Джеймс
29 марта 2021, 21:05
Лидер баскетбольного ЦСКА отстранен из-за конфликтов и драки. Говорят, клуб не пустил его на похороны деда
#Майк Джеймс
27 января 2021, 21:49
Грузинский баскетболист перешел в ЦСКА. Открыто против журналисты и даже президент Грузии
#Торнике Шенгелия
09 июля 2020, 19:20
Баскетбольный ЦСКА жутко начал год: два поражения, две травмы и почти антирекорд в Единой лиге
#ЦСКА (б)
06 января 2020, 19:42
7 мощных историй, которые мы упустили в праздники
#Хоккей
04 января 2020, 13:53
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