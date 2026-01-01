ЦСКА (б)

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Баскетбол
Итудис извинился за поражение ЦСКА в 21 очко от УНИКСа. Клуб набрал всего семь очков во второй четверти
#ЦСКА (б)
Баскетбол
Итудис не покинет ЦСКА. Команда проиграла пять матчей подряд
#Димитрис Итудис
Разное
500 богатейших людей мира. 29 из них – россияне: в том числе совладельцы и спонсоры клубов РПЛ, КХЛ, сборной России
#мир
Баскетбол
Умер баскетбольный тренер Ивкович. ЦСКА трижды выигрывал с ним чемпионат России
#ЦСКА (б)
Баскетбол
Джеймс покинул ЦСКА. Стороны расторгли контракт
#Майк Джеймс
Баскетбол
Алексей Швед вернулся в ЦСКА после ухода из «Химок». Они не заявились в лигу из-за отсутствия финансирования
#Алексей Швед
Баскетбол
ЦСКА – победитель Единой лиги ВТБ
#ЦСКА (б)
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Баскетбол
ЦСКА финишировал на последнем месте в «Финале четырех»
#ЦСКА (б)
Баскетбол
ЦСКА не вышел в финал Евролиги, хотя «Анадолу Эфес» потерял 21 очко преимущества
#ЦСКА (б)
Баскетбол
ЦСКА прошел «Зенит» в полуфинале Единой лиги ВТБ. Соперник по финалу – УНИКС
#ЦСКА (б)
Баскетбол
Баскетбольный ЦСКА снова продлил контракт с Итудисом. Он работает в клубе с 2014 года
#Димитрис Итудис
Футбол
ЦСКА в 20-й раз вышел в «Финал четырех» – это рекорд Евролиги. В 1/4 побежден «Фенербахче» – 3-0
#ЦСКА (б)
Баскетбол
Евролига не пустит зрителей на «Финал четырех» в Кельне
#Евролига
Баскетбол
«Фенербахче» обратился в Евролигу из-за предупреждения о недопуске на пятый матч серии с ЦСКА в России
#Евролига
Баскетбол
ЦСКА снова отстранил от игр Майка Джеймса. Это решение Итудиса
#Майк Джеймс
Баскетбол
Баскетбольный ЦСКА выиграл только три из десяти последних матчей во всех турнирах
#ЦСКА (б)
Баскетбол
Майк Джеймс улетел в США по личным причинам – снова несчастье в семье
#Майк Джеймс
Баскетбол
Милутинов не сыграет до конца сезона. ЦСКА ищет замену на его место
#Никола Милутинов
Баскетбол
Майк Джеймс возвращается в состав ЦСКА. Он остается в клубе
#Майк Джеймс
Баскетбол
«Мегаспорт» могут оштрафовать или закрыть на 90 суток за нарушения социальной дистанции и требований дезинфекции против коронавируса
#коронавирус
Баскетбол
Итудис заболел коронавирусом
#Димитрис Итудис
Баскетбол
Торнике Шенгелия перешел в ЦСКА
#Торнике Шенгелия
Баскетбол
Андрей Воронцевич ушел из ЦСКА после 14 сезонов в клубе
#Андрей Воронцевич
Баскетбол
Расписание матчей Евролиги сезона-2020/21: ЦСКА в первом раунде сыграет с «Барселоной»
#Евролига
Баскетбол
Капитан ЦСКА Хайнс перешел в «Милан». Он – 4-кратный победитель Евролиги
#Кайл Хайнс
Баскетбол
ЦСКА подписал центрового «Олимпиакоса» Милутинова
#Никола Милутинов
Баскетбол
Куфос и Бейкер покинули ЦСКА. Оба пришли из НБА прошлым летом
#ЦСКА (б)
Баскетбол
Врач баскетбольного ЦСКА умер от коронавируса
#ЦСКА (б)
Баскетбол
Экс-баскетболист ЦСКА Нандо де Коло включен в команду десятилетия Евролиги 🏀
#ЦСКА (б)
Баскетбол
Баскетбольная Евролига временно остановила турнир из-за коронавируса. Отменен матч ЦСКА – «Альба»
#ЦСКА (б)
Баскетбол
ЦСКА набрал всего 4 очка в третьей четверти матча Евролиги
#ЦСКА (б)
Баскетбол
Тренер «Зенита» давал максимум 15% шансов победить ЦСКА. Победили
#ЦСКА (б)
Баскетбол
ЦСКА стал чемпионом Евролиги
#ЦСКА (б)
Баскетбол
ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом» в финале Евролиги. 3 года назад наш клуб выиграл финал у турок
#ЦСКА (б)