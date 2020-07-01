Андрей Воронцевич
Единая Лига ВТБ
баскетбол
ЦСКА (б)
Андрей Воронцевич ушел из ЦСКА после 14 сезонов в клубе
01 июля 2020, 09:23
Воронцевич – это:
⛹🏻 696 матчей за баскетбольный ЦСКА.
🥇 3 чемпионства в Евролиге.
⚡️ 13 побед в чемпионате России.
🏀 2 Кубка России.
👑 9 побед в Единой Лиге ВТБ.
💣 4169 очков за ЦСКА (больше только у Джей Ар Холдена и Нандо Де Коло).
«Благодарю клуб, все руководство, тренерский штаб, всех болельщиков, каждого, кто был с клубом всей душой, делил с нами победы и поражения! Горжусь тем, что на протяжении 14 лет был в рядах ЦСКА! Жизненный путь продолжается! Пришло время покорять новые вершины».
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