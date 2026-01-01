Андрей Воронцевич

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Андрей Воронцевич ушел из ЦСКА после 14 сезонов в клубе
#Андрей Воронцевич
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Зачем русские спортсмены носят воинские звания. В чем выгода? Как они служат? Это обязательное условие?
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