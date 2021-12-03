Зачем русские спортсмены носят воинские звания. В чем выгода? Как они служат? Это обязательное условие?
Вы часто встречали это в новостях и даже видели спортсменов России на официальных мероприятиях в военной форме, погонах, фуражке. Майор Елена Исинбаева, старший лейтенант Евгений Плющенко, полковник Алексей Немов.
Насколько это масштабное явление? На Олимпиаде-2020 от России побеждали прапорщики, лейтенанты и капитаны. После нее в доме приемов Министерства обороны прошла раздача госнаград. Спортсмены ЦСКА составили треть состава сборной России и выиграли 45 медалей из 71 – это 64% от общего числа. 11 из 20 золотых медалей России взяли спортсмены ЦСКА. Они тоже в званиях:
• Золото в прыжках в высоту принесла Мария Ласицкене. В 2020 году указом министра обороны России Сергея Шойгу она получила звание капитана.
• Саблистка Софья Великая была знаменосцем России на открытии Олимпиады и выиграла две медали (золото – в командных соревнованиях, серебро – в индивидуальных). Была капитаном → стала майором.
• Прапорщик Заурбек Сидаков и лейтенант Муса Евлоев (после ОИ стал старшим лейтенантом) выиграли золото в борьбе.
Еще 16 медалей (6+5+5) получили спортсмены Росгвардии:
• Виталина Бацарашкина выиграла для России первую медаль на Олимпиаде-2020 в стрельбе из пневматического пистолета. В Токио она отправилась в звании прапорщика Росгвардии, после возвращения стала лейтенантом.
• Прапорщик Никита Нагорный, старший лейтенант Денис Аблязин и младший сержант Артур Далалоян принесли России первое за 25 лет золото в командном многоборье по спортивной гимнастике.
• Младший лейтенант Абдулрашид Садулаев взял второе в карьере олимпийское золото по вольной борьбе.
История спортсменов со званиями тянется из СССР. Так клубы ведомств забирали лучших игроков, финансово стимулируя
Звания среди спортсменов были массовым атрибутом в СССР и распространялись в том числе на командные виды спорта: Лев Яшин уходил в отставку полковником, Вячеслав Фетисов в звании майора из-за отъезда в НХЛ конфликтовал с тренером-полковником Виктором Тихоновым.
Льву Яшину за год до «Золотого мяча» разбивали стекла в квартире и подбрасывали записки с оскорблениями
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснял: «Это было устроено в советское время. Армеец забивал голы в футболе, крутил педали, плавал. В то же время гражданские задавались резонным вопросом: на каком основании он носит погоны?
Так вот в чем смысл. В советское время людей деньгами не баловали. Зарплата у звезды футбольного ЦСКА Альберта Шестернева была 120 рублей. Директор завода имени Лихачева зазывал его в «Торпедо», предлагал в два раза больше.
Тогда армейские командиры могли пойти на хитрость: даем звание, оформляем в мотострелковый полк, доплачиваем рублей 80. Все спортсмены в то время жили бедновато, но были обязаны привозить только золото. Кроме победы, ничего не принималось. Как теперь в Китае».
Перспективные спортсмены вместо двух лет жизни в армии попадали в ЦСКА, где за достижения и чемпионства росли по службе. В «Динамо» или СКА продвижение шло за выслугу лет.
Бывший игрок хоккейного «Динамо» Юрий Леонов рассказывал: «Через два года – старший лейтенант, через три года – капитан. До майора очень сложно было дослужиться. Я в «Динамо» дослужился до капитана, а когда уехал за границу, звания меня не лишили, но в запас отправили».
Военная служба проходила в основном на бумаге. Об этом говорили, например, теннисист Андрей Чесноков и олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Васильев, который относился к СКА. Вот воспоминание Чеснокова:
«Меня причислили к войскам связи, но поскольку я к тому времени уже был профессиональным игроком, служба свелась к банальной формальности. Меня несколько раз вызывали на сборы, и этим все ограничилось, ведь участие в турнирах и службу в армии совместить было нереально».
Сейчас аналогия с воинскими званиями среди спортсменов сохранилась, но не распространяется на командные виды. Глобально: спортсмены состоят в клубах или обществах при госорганизациях (Министерство обороны или Росгвардия), где занимают воинские должности и представляют на соревнованиях ЦСКА, СКА или «Динамо».
Военный корреспондент «Красной звезды» Леонид Хайремдинов разобрал для «Гола»:
«Не спортсмену присваивают звание, а спортсмен становится частью военного учреждения, где предусмотрены воинские должности с воинскими званиями. Званий нет без должностей – как и наоборот.
Система более сложная, чем может показаться. Не буду брать «Динамо», потому что это не только Росгвардия, но и МВД, ФСБ и ФСО. В ЦСКА есть военные должности, на этих должностях закреплены спортсмены, инструкторы, тренеры. Так было в советское время, так было в наше.
Спортсмены-военнослужащие есть не только в ЦСКА. Во-первых, это военные вузы. Их более 30. Там есть кафедры физической подготовки. Курсанты за время учебы в состоянии стать не только мастерами спорта России, но и мастерами спорта международного класса. Примеров много – от самбо до гиревого спорта.
Курсант – это и должность, и звание. Если курсант находится на должности командира отделения, он может стать младшим сержантом или сержантом. Если он на своем курсе командир группы – то старшим сержантом. Если старшина курса – то старшиной. Еще появилась практика давать обычным курсантам ефрейтора (старшего матроса). Все зависит от конкретного человека.
В войсках тоже немало спортсменов. Они занимают обычные должности (в отличие от ЦСКА, где конкретная должность – «спортсмен-инструктор»), предусмотренные штатом части – стрелок, механик, водитель. В свое время в авиационном полку в Волгоградской области, где мой папа был начальником физической подготовки, служили пловцы из клуба «Волга» – Евгений Садовый, Денис Панкратов и другие. Конечно, они по факту не служили, а числились.
Но это спортсмены-профессионалы элитарного уровня. Спортсмены классом ниже служат как положено и тренируются в свободное время. Лично знаю полковника (начальника одного центра во Владимире), который в 47 лет стал мастером спорта России по пауэрлифтингу.
В ЦСКА, как правило, выступают спортсмены-международники (чемпионаты мира и Европы, Олимпийские игры, CISM), в войсках – все остальные внутрироссийского уровня, которые тоже могут выступать на международных турнирах, но в основном по неолимпийским видам».
Спортсмены-офицеры = другие военнослужащие: стреляют и водят военную технику, после 20 лет службы получают пенсию и претендуют на жилье
«Военная служба многогранна, – говорит Хайремдинов. – Я военный журналист, и у меня тоже есть звание: я майор. У спортсменов так же. Военный – это не только танкист, моряк, десантник или спецназовец, но и врач, юрист, журналист, переводчик, музыкант, финансист или спортсмен.
Воинские звания – это устои, как и воинские должности. Они не придуманы и все обоснованы. В масштабах страны спортсмены-военнослужащие занимают свою нишу. Если брать спортсменов элитного уровня, то речь идет максимум о нескольких сотнях человек. Со всеми остальными – не более нескольких тысяч.
Все к этому относятся спокойно и с пониманием – у каждого свое дело. Кому-то управлять самолетом, а кому-то представлять армию и страну на спортивных площадках мира».
Служба спортсменов состоит не только из тренировок и выступлений. Хайремдинов продолжает: «У спортсменов – да, тренировки, подготовка к соревнованиям, сборы, участие в турнирах. Но при этом обязательны и чисто военные упражнения – стрельба из ПМ [пистолет Макарова] и АК [автомат Калашникова], вождение техники и другое.
Что касается учебных стрельб из ПМ, то они проводятся один-два раза в год. Другие формы к спортсменам такого калибра [например, Софья Великая или Мария Ласицкене] вряд ли применимы в силу загруженности и тренировок. Но многие военные сотрудники ЦСКА выезжают в части, где водят боевую технику».
Спортсмены попадают на службу по призыву или по контракту. Например, Елена Исинбаева в 2015 году заключила пятилетний контракт с ЦСКА и получила должность инструктора по легкой атлетике.
«У нас существует экспертный совет, который рекомендует, кого из ведущих российских спортсменов имеет смысл пригласить на военную службу, а с кем – заключить контракт, – объяснение от ЦСКА. – Первые поступают в спортроты, потом в случае успешного выступления им присваиваются воинские звания. Вторые же после истечения срока договора просто подписывают новый».
Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева – подполковник запаса. Она уволилась из ЦСКА спустя 17 лет службы. Так выглядят привилегии:
«Спортсмены ЦСКА получают денежное довольствие в соответствии с воинским званием. Есть надбавки за продолжительность службы и особые достижения, разовые выплаты за рождение ребенка. После 20 лет службы – военная пенсия. Например, Леша Немов – уже пенсионер. Я прослужила 17 лет, и после выхода на пенсию мне полагалась бы квартира. Однако в связи с увольнением и переходом на госслужбу пришлось написать отказ от сертификата на жилье».
Начальник ЦСКА полковник Артем Громов рассказывал: «Продвижение по службе зависит от спортивного результата. Должностная категория спортсменов штатной команды – капитан, поэтому у любого спортсмена есть возможность вырасти до этого воинского звания или даже немного его превзойти за особые заслуги».
После Олимпиады-2020 саблистка Софья Великая стала майором. В 2016 году она выиграла олимпийское золото, получила звание капитана и говорила о максимальном продвижении по службе: «Для меня очень важны пожизненная пенсия и звание капитана Советской армии. Пойду до майора».
Двукратная олимпийская чемпионка в стрельбе из пневматического и малокалиберного пистолета Виталина Бацарашкина к 24 годам стала лейтенантом Росгвардии. Она инструктор спортивной команды при управлении Южного округа. На соревнования Бацарашкина возит четыре пистолета – ее тренер Наталья Кудрина говорила, что связь с Росгвардией упрощает прохождение таможенного досмотра.
Хайремдинов дополняет, что разницы между классическим офицером и офицером-спортсменом нет: «Звания одни и те же. В Санкт-Петербурге есть Военный институт физической культуры. Каждый год он выпускает около 100-150 лейтенантов.
Кто-то идет начальником физической подготовки в части, кто-то – преподавателем в военные вузы и суворовские или кадетские училища, а кто-то – по спортивной линии в ЦСКА в спорт высших достижений. И тут все едино. Если у спортсмена ЦСКА закончилась карьера, он может пойти преподавателем в какую-нибудь академию или в том же звании перевестись из ЦСКА.
Если есть должность и на ней спортсмен, то он ничем не отличается от любого другого военнослужащего. Например, капитан Сергей Шубенков имеет такой же социальный пакет, как командир танковой роты капитан Иван Иванович Петров.
Пожизненная пенсия – такого нет. До пенсии нужно отслужить минимальный срок – 20 лет. По жилью: есть военная ипотека, очередь, субсидия. И тоже нужно служить 20 лет до этого с той разницей, что если берешь ипотеку и увольняешься раньше 20 лет, то тебе пересчитывают ипотеку – начисленный долг перед родиной нужно погасить».
Спортроты – лифт, чтобы отслужить, но не останавливать карьеру. В 2008 году Сердюков их расформировал – и спортсмены ЦСКА оказались в казармах
Спортивные роты – особые подразделения Министерства обороны для спортсменов. В них только мужчины призывного возраста проходят альтернативную службу, где продолжают тренировки. История спортрот началась в СССР в 1923 году, когда прошел футбольный матч между военными спортсменами ОППВ [Опытно-показательная военно-спортивная площадка всевобуча]. Через пять лет она вошла в ЦДКА [Центральный Дом Красной армии].
В спортротах предусмотрена служба только по призыву. Командир спортроты ЦСКА в Самаре майор Виталий Киктев рассказывал: «Спортивная рота – это лифт, который помогает спортсменам высокого уровня пройти службу таким образом, чтобы не отрываться от тренировок и получить элементарные азы военного мастерства.
Для того чтобы военнослужащий призвался на контракт, у нас есть 14 команд ЦСКА по олимпийским видам спорта, которые базируются в Москве. Служить там предлагают наиболее перспективным спортсменам: поступает предложение от начальников команд, и непосредственно там уже идет служба по контракту».
Служба в спортроте длится один год. Для попадания в нее нужно быть кандидатом в сборную России по олимпийским видам спорта и за месяц до призыва подать заявление в соответствующую спортивную федерацию, которая направляет списки в Министерство спорта.
На базе вооруженных сил России образована группа спортивных рот, которые входят в структуру ЦСКА. Они находятся в Балашихе и Ватутинках. Филиалы действуют в Санкт-Петербурге, Самаре, Севастополе, Смоленске, Хабаровске и Ростове-на-Дону. Разница – в условиях. Леонид Хайремдинов отметил «Голу»: «Везде разная база: где-то она масштабная и всеобъемлющая (например, в Самаре есть вертолетное подразделение – спортсмены-вертолетчики), где-то чуть проще».
Спортрота в Севастополе – самая молодая: она появилась в 2019 году, в декабре там прошла первая присяга. Ее представляет боксер Муслим Гаджимагомедов, который выиграл серебро на Олимпиаде-2020.
Спортивные роты функционировали до 2008 года, пока их не упразднил министр обороны Анатолий Сердюков. Восстановление произошло по инициативе министра спорта Виталия Мутко – идею поддержал президент Владимир Путин. В 2013 году при новом министре обороны Сергее Шойгу началось формирование обновленных спортивных рот.
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Расформирование спортрот произошло на фоне смерти 19-летнего хоккеиста «Авангарда» Алексея Черепанова, у которого во время матча против «Витязя» остановилось сердце. Он был рядовым железнодорожных войск, поэтому не мог выступать в КХЛ. Помощник главнокомандующего железнодорожными войсками по информационному обеспечению Владимир Карпенко сказал, что откомандирование Черепанова в «Авангард» было незаконным.
«Эта старая байка, будоражащая всех уже 13 лет, – объяснил Хайремдинов. – Черепанов не имел отношения к ЦСКА. Где он мог числиться (проходить службу) на момент смерти – сказать не могу, не знаю. На тот момент таких спортрот, как сейчас, уже не было. И такого ЦСКА, как сейчас, – тоже.
Тогда нынешние филиалы были самостоятельными и могли призывать кого хотели. Система была другой. При Сердюкове же началась реформа всего спорта высших достижений в армии – из-за этого впервые не поехали на Всемирные военные игры в 2011 году. Смерть Черепанова просто совпала с началом преобразований».
Первичный итог реформы Сердюкова для ЦСКА – спортсмены призывного возраста оказались на службе в казармах. Например, баскетболист Андрей Воронцевич, который узнал о ситуации сразу после матча против «Локомотива-Ростова». Он получил на сборы три дня: неприбытие 1 марта 2009 года в воинскую часть = уход в самоволку.
Президент ЦСКА Андрей Ватутин злился: «Баскетболист Воронцевич вместо того чтобы играть в ЦСКА, вместо того чтобы в составе ЦСКА готовиться к чемпионату Европы по баскетболу, до 18 июня будет проходить срочную службу в Теплом Стане. И его оружием будет не баскетбольный мяч, а, наверное, автомат или СВД, я не знаю, что дадут ему в роте охраны и что он будет охранять».
1 марта Воронцевич отправился на службу, но пробыл там несколько дней. Через сутки Мутко и Сердюков договорились, что решение Министерства обороны обойдет ЦСКА: «Проблема призыва спортсменов в армию с повестки дня временно снята. Все спортсмены, в настоящее время проходящие службу в ЦСКА, до окончания срока срочной службы могут спокойно тренироваться и выступать в прежнем режиме».
В спортроте спортсмены 10 дней проходят курс молодого бойца со стрельбой и жизнью в казарме. Дальше – контракт, гражданская служба или уход
«Должность у военнослужащего – спортсмен, его должностные обязанности – тренироваться, выступать, представлять ЦСКА, Министерство обороны и страну», – говорил майор Виталий Киктев. Все военнослужащие спортсмены проходят курс молодого бойца, который длится 10 дней. В это время они живут в казармах, изучают воинский устав, проходят огневую и строевую подготовку.
После этого спортсмены переходят в центры подготовки – их нахождение в казармах не нужно. В спортроте в Балашихе срочную службу прошел двукратный серебряный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Максим Ковтун. Он принял присягу в мае-2014:
«Думаю, что на моих будущих спортивных результатах опыт службы в армии отразится самым положительным образом. Тут приходится преодолевать трудности каждый день с шести утра до двух ночи. Да и комары нас около казармы атакуют постоянно. Приходится быть бдительным. Я их тут пригоршнями ловлю.
За неделю мы прошли ускоренный курс молодого бойца. За это время у меня все перевернулось в голове. Нас ни капли не жалели! Только когда приходили снимать с телевидения, нам давали выполнять легкие задания. Когда же камеры уходили, для нас начиналась настоящая армия! Никто не смог передать, как было тяжело на самом деле.
Мы же проходили все в ускоренном режиме, а это значит – мы должны были делать то же, что и в обычной армии, но в два раза больше. Делали все: заправляли кровати, подшивались, стреляли, маршировали. Три километра бегали в быстром темпе, так что потом никто из нас не мог разогнуться. Поблажек никому не давали. В армии ты не титулованный спортсмен, ты солдат – такой же, как все».
Главное впечатление Ковтуна – работа с оружием. На первой стрельбе он попал в десятку, а потом разбирал автомат за 12 секунд: «Нам сказали, что расстояние до мишени 100 метров, но, мне кажется, там в два раза больше было! Мишень казалась просто очень маленькой. Нам сказали целиться в солнечное сплетение, и я попал с первой попытки. Такой радостный ходил потом (улыбается). Еще я никогда не забуду всю нашу амуницию – жилеты, каски – все это весит под 20-30 килограммов. Очень тяжело!»
Командир спортроты в центре физической подготовки и выживания ЦСКА Сергей Соколовский рассказывал: «Программа этой строевой мотострелковой роты короче, чем в обычном воинском подразделении. Это обусловлено тем, что в нашей роте служат спортсмены, показывающие высокие результаты на различных соревнованиях и являющиеся членами сборных команд России по различным видам спорта.
Призыв в армию не должен никак сказаться на спортивных достижениях наших новобранцев. Получив азы военного дела и самые основные навыки ведения боевых действий, эти ребята будут совсем скоро продолжать тренироваться и выступать, чтобы не терять свою спортивную квалификацию. Если у наших солдат заканчиваются сборы или соревнования, то они сразу возвращаются обратно в часть заниматься по программе боевой подготовки, разработанной для спортивных рот».
«Все военнослужащие спортивных рот, вступая в ряды армии, становятся рядовыми. Сразу же. Как и любой призывник, попавший в армию, – объяснил «Голу» Леонид Хайремдинов. – С учетом того, что военнослужащие проходят сборы, принимают присягу и обратно разъезжаются по своим командам в центры спортивной подготовки Министерства спорта, о продвижении говорить не приходится. В свои роты они возвращаются только через год, чтобы уволиться.
Дальше – три варианта.
Он может заключить контракт о прохождении военной службы в ЦСКА (спортивные роты относятся к ЦСКА) и служить контрактником. Пример – пловец Антон Чупков: сержант, прапорщик, лейтенант.
Второй вариант: он может остаться в ЦСКА как гражданский служащий. Пример – два олимпийских чемпиона по тхэквондо Владислав Ларин и Максим Храмцов. Сейчас после роты они не военные, но в ЦСКА.
И третий: служба закончилась, и люди просто уходят как обычные отслужившие призывники».