Зачем русские спортсмены носят воинские звания. В чем выгода? Как они служат? Это обязательное условие?

Вы часто встречали это в новостях и даже видели спортсменов России на официальных мероприятиях в военной форме, погонах, фуражке. Майор Елена Исинбаева, старший лейтенант Евгений Плющенко, полковник Алексей Немов.

Насколько это масштабное явление? На Олимпиаде-2020 от России побеждали прапорщики, лейтенанты и капитаны. После нее в доме приемов Министерства обороны прошла раздача госнаград. Спортсмены ЦСКА составили треть состава сборной России и выиграли 45 медалей из 71 – это 64% от общего числа. 11 из 20 золотых медалей России взяли спортсмены ЦСКА. Они тоже в званиях:

• Золото в прыжках в высоту принесла Мария Ласицкене. В 2020 году указом министра обороны России Сергея Шойгу она получила звание капитана.

• Саблистка Софья Великая была знаменосцем России на открытии Олимпиады и выиграла две медали (золото – в командных соревнованиях, серебро – в индивидуальных). Была капитаном → стала майором.

• Прапорщик Заурбек Сидаков и лейтенант Муса Евлоев (после ОИ стал старшим лейтенантом) выиграли золото в борьбе.

Еще 16 медалей (6+5+5) получили спортсмены Росгвардии:

• Виталина Бацарашкина выиграла для России первую медаль на Олимпиаде-2020 в стрельбе из пневматического пистолета. В Токио она отправилась в звании прапорщика Росгвардии, после возвращения стала лейтенантом.

• Прапорщик Никита Нагорный, старший лейтенант Денис Аблязин и младший сержант Артур Далалоян принесли России первое за 25 лет золото в командном многоборье по спортивной гимнастике.

• Младший лейтенант Абдулрашид Садулаев взял второе в карьере олимпийское золото по вольной борьбе.