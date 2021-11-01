500 богатейших людей мира. 29 из них – россияне: в том числе совладельцы и спонсоры клубов РПЛ, КХЛ, сборной России

Bloomberg обновил ежегодный рейтинг Billionaires Index, куда входят 500 богатейших людей мира. В версии 2021 года 29 россиян, большинство из них связаны со спортом – финансируют клубы, лиги или занимают должности в федерациях. Единственной женщиной из России в рейтинге оказалась Татьяна Бакальчук – основательница Wildberries (спонсор футбольного ЦСКА).

В этом списке только связанные со спортом бизнесмены из России. В скобках указан номер в общем рейтинге.

(40). Леонид Михельсон, 33,3 млрд $. Глава попечительского совета Российского футбольного союза, председатель правления «Новатэка» – генерального спонсора футбольной сборной России. (42). Владимир Потанин, 31,8 млрд $. Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги, президент «Норникеля» – генерального спонсора Ночной хоккейной лиги, хоккейной сборной России, баскетбольного ЦСКА. (53). Алексей Мордашов, 28,2 млрд $. Председатель совета директоров «Сверестали» – спонсора одноименного клуба КХЛ. (54). Владимир Лисин, 28,6 млрд $. Президент Международной федерации спортивной стрельбы. (69). Вагит Алекперов, 24,5 млрд $. Президент «Лукойла» – генерального спонсора «Спартака». (73). Геннадий Тимченко, 23,3 млрд $. Председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги, президент хоккейного СКА. (85). Алишер Усманов, 21,8 млрд $. Президент Международной федерации фехтования, совладелец «Металлоинвеста» – спонсора футбольного «Арсенала» (Тула) и хоккейного «Динамо» (Москва). (106). Роман Абрамович, 18,9 млрд $. Владелец английского «Челси» (110). Виктор Вексельберг, 18,5 млрд $. Член попечительского совета Российской федерации баскетбола. (151). Виктор Рашников, 14,3 млрд $. Президент хоккейного «Металлурга», председатель совета директоров Магнитагорского металлургического комбината – спонсора клуба. (204). Дмитрий Рыболовлев, 11,3 млрд $. Владелец французского футбольного «Монако». (258). Леонид Федун, 9,66 млрд $. Президент футбольного «Спартака», вице-президент «Лукойла» – спонсора клуба. (311). Искандер Махмудов, 8,40 млрд $. Президент «Уральской горно-металлургической компании» – спонсора хоккейного «Автомобилиста», баскетбольного УГМК. (317). Олег Тинкьов, 8,30 млрд $. Основатель «Тинькофф банка» – спонсора футбольной РПЛ. (350). Татьяна Бакальчук, 7,96 млрд $. Основательница Wildberries – спонсора футбольного ЦСКА. (347). Андрей Гурьев, 7,98 млрд $. Президент Федерации художественной гимнастики Москвы, гендиректор «ФосАгро» – спонсор Федерации шахмат России. (374) Сергей Гордеев, 7,39 млрд $. Гендиректор «ПИК» – спонсора футбольных «Химок».

Лидирует в общем рейтинге основатель Tesla и Space X Илон Маск. После него идут Джефф Безос (основатель Amazon) и Бернар Арно (президент LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton).