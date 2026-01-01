Владимир Потанин

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500 богатейших людей мира. 29 из них – россияне: в том числе совладельцы и спонсоры клубов РПЛ, КХЛ, сборной России
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Самый богатый бизнесмен России. Кто такой Потанин – босс «Норникеля», благотворитель, инвестор Сочи-2014
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