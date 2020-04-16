Самый богатый бизнесмен России. Кто такой Потанин – босс «Норникеля», благотворитель, инвестор Сочи-2014
Согласно рейтингу Forbes, самый богатый предприниматель России – Владимир Потанин. Ему 59 лет, его состояние оценивается в $19,7 миллиарда. В мировом рейтинге он на 39-м месте.
Главное о нем:
В 1983 году Потанин закончил МГИМО, где учился на факультете международных экономических отношений. В советское время был сотрудником Министерства внешней торговли.
В 1990-м создал компанию «Интеррос», которая предлагала консультационные услуги участникам внешнеторговой деятельности, тогда же познакомился с будущим партнером по бизнесу – Михаилом Прохоровым. Они создали банк «Международная финансовая компания», где Потанин стал президентом. Затем Потанин возглавил «ОНЭКСИМ Банк», который позже получит контрольный пакет акций «Норильского никеля».
Конфликт с Прохоровым и работа в политике
В январе 2007 года Прохоров и Потанин решили разделить бизнес и не смогли это сделать без конфликта. Через несколько месяцев Прохоров был выведен из совета директоров «Норильского никеля». Вскоре Прохоров добился снятия с поста гендиректора компании «Полюс золото» соратника Потанина Павла Скитовича. Через год Прохоров подал иск к Потанину о защите деловой репутации после интервью Потанина газете The Moscow Times, где тот обвинил Прохорова в нарушении бизнес-договоренностей. Иск был удовлетворен.
В правительстве Потанин занимал пост первого заместителя Председателя, семь месяцев координируя работу Министерства экономики. Он возглавлял 20 федеральных, межведомственных и правительственных комиссий по денежно-кредитной и финансовой политике России.
В 2006-м Потанин вошел в состав Общественной палаты РФ и возглавил Комиссию по вопросам волонтерства и благотворительности. При нем были разработаны федеральные законы в поддержку развития общественных организаций и НКО, а физические лица, занимающиеся благотворительностью, получали налоговые льготы.
Благотворительность и крупнейшие инвестиции в Сочи-2014
Потанин давно занимается благотворительностью. В 1999 году он создал собственный фонд, помогающий реализовать долгосрочные проекты в образовании и культуре. Он пожертвовал миллионы долларов Эрмитажу и МГИМО, в 2013 году первым из российских предпринимателей присоединился к филантропической кампании «Клятва дарения», согласно которой миллиардеры обязуются отдать не менее половины своего капитала на благотворительность.
В 2014-м Потанин получил премию «Меценат года» в рамках Года культуры.
«Мой капитал должен пойти на благо обществу и послужить социальным целям. Мои дети растут, их папа – миллиардер и известный человек. Во-первых, они находятся в моей тени, а во-вторых, какая у них будет мотивация добиваться чего-то в жизни?» – говорил Потанин.
Он – крупнейший частный инвестор Олимпиады-2014 в Сочи. В первую очередь речь о строительстве горнолыжного курорта «Роза Хутор». Он вложил 8,7 млрд рублей собственных средств, а общие инвестиции составили 68,4 млрд.
«Норникель» и спонсорство в спорте
«Норникель» – генеральный спонсор баскетбольного ЦСКА, элитного европейского клуба и действующего чемпиона Евролиги. Еще одно увлечение Потанина – хоккей. Он – председатель Попечительского совета Ночной хоккейной лиги. В восьмом ее сезоне в Отборочном этапе-2018/19 сыграли 963 команды из 76 субъектов РФ и более 19 тысяч хоккеистов-любителей.
«Норильский никель» владеет одноименным мини-футбольным клубом, который в сезоне-2001/02 единственный раз в истории выиграл чемпионат России. Также несколько лет был спонсором РФС и сборной России по футболу. Сам Потанин был кандидатом на пост президента РФС. Спонсорство в других видах спорта: аквабайк, виндсерфинг, бадминтон, проведение по ним соревнований.
«Мне всегда нравились игровые виды спорта. Мерило адекватности для меня — правильное определение своей роли в команде. Многие мои товарищи считали, что я хорошо играю в футбол, и я был лидером команды. И вел себя как играющий тренер, иногда подсказывал, иногда покрикивал. А вот в волейбол в институте я играл плохо, поэтому на морально-волевых качествах отрабатывал свой маневр, слушал, куда встать и что делать.
Участвуя в игровых видах, человек учится адекватно оценивать свою роль в жизни и в конкретной ситуации, принимать на себя ответственность, не бояться этого и, наоборот, уметь признать чужое лидерство. Как сейчас говорят, принимать лучшие практики», – говорил Потанин.
Сейчас, во время пандемии коронавируса, Потанин пожертвовал миллиард рублей некоммерческим структурам. «Оказывая поддержку некоммерческим организациям, мы вносим свой вклад в глобальную борьбу за преодоление кризисных последствий — люди, попавшие в тяжелую ситуацию, не останутся без помощи. Уверен, что эти дополнительные ресурсы помогут НКО не только пройти через кризис, но и в долгосрочной перспективе», — цитирует Потанина пресс-служба его фонда.