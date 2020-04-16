Самый богатый бизнесмен России. Кто такой Потанин – босс «Норникеля», благотворитель, инвестор Сочи-2014

Согласно рейтингу Forbes, самый богатый предприниматель России – Владимир Потанин. Ему 59 лет, его состояние оценивается в $19,7 миллиарда. В мировом рейтинге он на 39-м месте.

Главное о нем:

В 1983 году Потанин закончил МГИМО, где учился на факультете международных экономических отношений. В советское время был сотрудником Министерства внешней торговли.

В 1990-м создал компанию «Интеррос», которая предлагала консультационные услуги участникам внешнеторговой деятельности, тогда же познакомился с будущим партнером по бизнесу – Михаилом Прохоровым. Они создали банк «Международная финансовая компания», где Потанин стал президентом. Затем Потанин возглавил «ОНЭКСИМ Банк», который позже получит контрольный пакет акций «Норильского никеля».