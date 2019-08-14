Десять лет Прохорова с «Бруклином»: шейховские траты на пенсионеров, дикая прибыль от продажи доли, победа над Нью-Йорком
UPD. Прохоров продал полный пакет акций «Бруклина» Джозефу Цаю. Китаец выкупил у Прохорова оставшуюся долю за 1,35 миллиарда долларов. Общая сумма сделки еще на миллиард больше.
От ненужного актива – к задумке имени Прохорова
Бруклин всегда считали интересным, живописным и даже гламурным. Каждый знает об этой административной единице Нью-Йорка с очень богатой историей иммиграции, дорогим жильем и светскими тусовками. Естественно, что это и прибыльное место для проведения спортивных мероприятий. Пусть жители Бруклина почти полвека и не имели своей собственной профессиональной спортивной команды.
В 1957 году бейсболисты «Доджерс» переехали в Лос-Анджелес, и местным болельщикам приходилось неохотно делить команды с жителями Нью-Йорка. Конфликт между Бруклином и Нью-Йорком развивался по-разному, но вокруг всегда было напряженно. Когда-то Бруклин даже носил статус полноценного города, но политика и время стерли границы после возведения бруклинского моста.
Даже так коренные жители Бруклина все равно хотели собственную команду. В 2009 году бизнесмен Михаил Прохоров купил неприбыльную и изжившую себя франшизу НБА – «Нью-Джерси Нетс». Прохоров взял на себя все риски, но имел четкий план действий. Покупка обошлась всего в 223 миллиона долларов. За эти деньги Прохоров стал первым владельцем франшизы НБА из-за пределов Северной Америки.
Комиссионер лиги Дэвид Стерн положительно отнесся к перспективам развития команды и поддержал намерения Прохорова популяризировать баскетбол в России. Для НБА это означало первый серьезный шаг к освоению российского рынка (одного Кириленко оказалось слишком мало). Для Прохорова, на тот момент уже работавшего главой «Союза биатлонистов России», получился выход на другой уровень в спортивной индустрии.
Пенсионеры и деньги – как в футболе
Последние три года в Нью-Джерси «Нетс» просто доживали, показывая ужасные результаты: 12, 22 и 24 победы в регулярном чемпионате. Командой не занимались, ведь все силы руководства были направлены на подготовку к переезду в Бруклин. Там проводили всевозможные мероприятия и работали с местной публикой. В 2012 году переезд на новую арену Barclays Center наконец-то состоялся.
Команда активно залетела на рынок обменов и свободных агентов НБА, предложив большие контракты потенциальным звездам. Инициатором активности был Прохоров. Даже с костяком неплохих исполнителей в «Бруклине» он мечтал купить настоящих звезд и начать гонку за чемпионством уже сейчас. Многие называли его стратегию футбольной: в клуб приходит богатый шейх и выделяет огромную сумму денег на трансферы.
В НБА, где существуют платежная ведомость и налоговая черта, можно только раздавать крупные контракты и умещать их под так называемой кепкой. Стратегия «Нетс» выглядела так, будто Прохоров сел за покерный стол со стеком фишек и уже через пару раздач разыграл почти весь свой банк, не посмотрев карты. Речь о знаменитом обмене 2013 года, ставшим одним из худших в истории НБА. В ночь драфта 2013 руководство клуба приняло ужасающее решение – обменять пять игроков состава в «Бостон» на трех звезд НБА – Кевина Гарнетта, Пола Пирса и Джейсона Терри.
В этой сделке не все так просто. «Бруклин» доплатил за именитых игроков тремя незащищенными пиками первого раунда 2014, 2016 и 2018 годов и правом «Бостону» махнуться пиками с «Нетс» до 2017-го. Сегодня многие команды охотно обменивают пики и даже целыми пачками за раз. Это нормально, когда ты переплачиваешь и отдаешь кучу будущих выборов на драфте за Энтони Дэвиса или Пола Джорджа в их лучшем для игры возрасте.
Гарнетту, Пирсу и Терри на тот момент было 37, 35 и еще 35 лет соответственно. В первый год команда дошла до полуфинала Востока, но летом Терри и Пирс ушли. В «Бруклине» снова началась перестройка – только уже без собственных пиков, а Прохоров заплатил 90 миллионов долларов налога за переполненную платежку. Перспективы у такого клуба – кромешная тьма с невозможностью что-то изменить.
Важное по Прохорову: он грамотно исправляет ошибки
Команда меняла тренеров и завлекала зрителей на трибуны. Спортивных результатов не было, во франшизе творился бардак. Но «Бруклин» оставался популярной командой благодаря перформансом во время матчей на новой арене и работе с болельщиками. В медийном плане очень помогал Jay-Z – рэпер и один из крупнейших продюсеров США. Выходец из Бруклина поддерживал команду и некоторое время был ее акционером. Он поучаствовал в создании стильной черно-белой формы «Нетс», которая всегда имела большой спрос.
В 2015 году Прохоров выкупил все оставшиеся акции команды и Barclays Center, став единоличным владельцем. Теперь он старался не лезть в спортивные дела команды, но всегда держал контакт с руководством и игроками. Нашел он место и для россиян. Именно в «Нетс» Андрей Кириленко доиграл последние два года в НБА. В сезонах-2014/15 и 2015/16 получил шанс Сергей Карасев. Прохоров приходил на тренировки и даже показывал игрокам мастер-класс.
Франшиза застряла на месте и превратилась в откровенное болото. «Нетс» не могли выбирать молодых талантов на драфте без собственных пиков, а в самом составе было недостаточно классных исполнителей. Тогда все снова поменяли. Перемены пошли с тренерского штаба. Задача от Прохорова – подготовка основы для будущего успеха «Бруклина». Оказалось, что иногда достаточно пригласить в клуб правильных людей из «Сан-Антонио».
Зимой 2016-го на помощь пришел ассистент Грегга Поповича Шон Маркс, назначенный новым генеральным менеджером франшизы. К нему в помощники взяли известного болельщикам ЦСКА Траджана Лэнгдона. Он тоже выпускник системы «Сан-Антонио», где последние три года работал скаутом. Дополнил картину новый главный тренер команды Кенни Аткинсон, работавший четыре года помощником тренера «Атланты» Майка Буденхольцера.
Майк до этого 17 лет был первым помощником Поповича в тех же «Сперс». Кенни Аткинсон, со слов Шона Маркса, имел «выдающийся опыт по развитию игроков», что являлось основным критерием при его назначении. Со свежими кадрами в «Бруклине» началась новая эра с принятием верных решений и построением самобытной игровой философии. Культура внутри «Нетс» стала образцом для молодых команд.
«Бруклин» изменился. И это мощно
Теперь здесь отлично работают с молодежью, развивают игроков и хорошо добирают ролевых исполнителей на драфте под поздними пиками. Проведя очередной ужасный сезон-2016/17, Шон Маркс выменял из «Лейкерс» Д’Анджело Расселла. Да, с неподъемным контрактом Мозгова, но ведь Прохоров согласился. Команда получила молодую талантливую звезду и сразу попала в плей-офф, а Расселл впервые в жизни поехал на матч звезд.
Параллельно «Нетс» умно обменяли все плохие контракты, расчистив платежку под лето 2019. Важнейший период для всех команд НБА, где многие суперзвезды лиги стали свободными агентами. Д’Анджело Расселл хорош, но не приведет команду к чемпионству – особенно когда ему надо платить (его детский контракт истек). Понятно, почему его скинули в «Голден Стэйт» без всяких страданий. Зато «Бруклин» договорился и создал условия для объединения дуэта друзей Кайри Ирвинга и Кевина Дюрэнта.
Клуб провернул это перед носом руководства и фанатов «Нью-Йорка». Все болельщики «Никс» целый год надеялись на приезд КейДи и его объединение с Зайоном и Кайри. Зимой менеджмент «Нью-Йорка» просто так обменял свою единственную звезду Кристапса Порзингиса и имел предварительные договоренности со звездным дуэтом. Поэтому подписание Кайри и Кевина стало настоящим триумфом для «Бруклина» и их фанатов. Кто-нибудь еще сомневается, какая команда теперь правит Нью-Йорком?
В начале июля Прохоров обратился к фанатам и поблагодарил за работу генерального менеджера команды Шона Маркса и главного тренера Кенни Аткинсона. Он поздравил «Нетс» с удачным межсезоньем и большими подписаниями, выразив надежду, что это только начало. В комментариях несколько человек поблагодарили Прохорова, что он не Джеймс Долан (владелец «Нью-Йорк Никс» и главный виновник их летнего провала).
Сам Прохоров уже не является единоличным владельцем команды. Прошлой весной он продал 49% акций Джозефу Цаю, сооснователю Alibaba Group, но остается владельцем арены, где играют другие спортивные команды из Бруклина. По информации ESPN, от продажи Прохоров заработал порядка 1,1 миллиарда долларов.
Сегодня почти каждый любитель спорта в России слышал про команду «Бруклин Нетс». С летним приходом в команду Дюрэнта и Ирвинга ее мерч наберет популярность по всему миру. «Нетс» пережили трудные времена, но будущее выглядит светлым и финансово вкусным. Здесь – отличный дуэт генерального менеджера и главного тренера, толковые ролевые исполнители и суперзвезды в праймовом возрасте.
Во главе всей франшизы уже почти десять лет стоит Михаил Прохоров. Он принимал все ключевые решения – местами удачные, местами не очень. Итог классный: Прохоров построил в Бруклине успешную команду и уже неплохо на ней заработал. Прохоров первым из иностранных владельцев вошел в НБА. Сегодня именно он остается главным человеком в баскетбольном Нью-Йорке.