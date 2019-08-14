Десять лет Прохорова с «Бруклином»: шейховские траты на пенсионеров, дикая прибыль от продажи доли, победа над Нью-Йорком

UPD. Прохоров продал полный пакет акций «Бруклина» Джозефу Цаю. Китаец выкупил у Прохорова оставшуюся долю за 1,35 миллиарда долларов. Общая сумма сделки еще на миллиард больше.

От ненужного актива – к задумке имени Прохорова

Бруклин всегда считали интересным, живописным и даже гламурным. Каждый знает об этой административной единице Нью-Йорка с очень богатой историей иммиграции, дорогим жильем и светскими тусовками. Естественно, что это и прибыльное место для проведения спортивных мероприятий. Пусть жители Бруклина почти полвека и не имели своей собственной профессиональной спортивной команды.

В 1957 году бейсболисты «Доджерс» переехали в Лос-Анджелес, и местным болельщикам приходилось неохотно делить команды с жителями Нью-Йорка. Конфликт между Бруклином и Нью-Йорком развивался по-разному, но вокруг всегда было напряженно. Когда-то Бруклин даже носил статус полноценного города, но политика и время стерли границы после возведения бруклинского моста.

Даже так коренные жители Бруклина все равно хотели собственную команду. В 2009 году бизнесмен Михаил Прохоров купил неприбыльную и изжившую себя франшизу НБА – «Нью-Джерси Нетс». Прохоров взял на себя все риски, но имел четкий план действий. Покупка обошлась всего в 223 миллиона долларов. За эти деньги Прохоров стал первым владельцем франшизы НБА из-за пределов Северной Америки.