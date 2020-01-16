Новый премьер-министр России Мишустин связан с хоккеем: играет, фанатеет, управляет
UPD: 16 января Госдума с результатом 85,1% проголосовала за утверждение Мишустина премьер-министром.
Правительство РФ подало в отставку. Место Дмитрия Медведева на посту председателя, вероятно, займет Михаил Мишустин – его кандидатуру на рассмотрение выдвинул Владимир Путин.
Кто такой Михаил Мишустин?
Мишустину – 53 года. Инженер-системотехник, доктор экономических наук и человек, который с 2010 года руководил Федеральной налоговой службой. Вот, как изменились цифры после его прихода:
- по итогам 2010 года в бюджет России поступило 7,7 триллиона налоговых сборов,
- по итогам 2018 – 21,3 (максимальный показатель в промежутке пяти лет).
До 1998 года Мишустин занимался компьютерами: тестировал их в лаборатории, возглавлял Международный компьютерный клуб и организовал в России Международный компьютерный форум. Все изменилось после знакомства с депутатом Госдумы и начальником Госналогслужбы Борисом Федоровым, который привел его на место своего помощника по информационным системам. Через 10 лет после прихода на госслужбу ушел из нее, на два года занялся бизнесом и работал с инвестициями.
Приход в Федеральную налоговую службу – попытка внедрения современных технологий в систему: «Данные превратились в актив, данные сегодня – золото и нефть 21 века, и тот, кто быстрее с ними научится работать, обрабатывать их, кластеризировать, делать из них соответствующие продукты, которые повышают добавленную стоимость, тот и будет в этом смысле впереди».
Мишустин тащится с хоккея – играет сам и управляет ЦСКА
Вот слова самого Мишустина из 2015-го: «Оба моих деда были молодые лейтенанты, все они болели за ЦСКА. Мой папа, до ухода его из жизни, болел за ЦСКА. Моя жизнь прошла вместе с ЦСКА. С самых первых возможностей поехать на выезд поболеть за любимый клуб. Я застал еще Петрова, Харламова и Третьяка. С этим легендарным клубом связаны все наши мечты, достижения и радость всей молодости».
Сезон-2012/13 был первым в КХЛ, когда «Роснефть» взяла управление ЦСКА. Перед ним к ЦСКА приблизили и самого Мишустина. В мае 2012-го Игорь Сечин стал председателем Наблюдательного совета ПХК ЦСКА. Вместе с ним в состав Наблюдательного совета вошли Тихонов, Худайнатов, Мишустин и Быков. Так Михаил Мишустин из обычного болельщика превратился в официальное лицо из клубного руководства.
В 2015-м ЦСКА получил первую отдачу от партнерства с «Роснефтью» – клуб впервые за 26 лет стал чемпионом России (выиграл регулярный чемпионат КХЛ). Мишустин был одним из гостей на вечере награждения, где выступил с поздравительной речью. В сезоне-2018/19 ЦСКА наконец-то взял и Кубок Гагарина. Фамилии Сечина, Мишустина и других руководителей нанесли на трофей вместе со списком хоккеистов.
Мишустин входит в состав правления Федерации хоккея России. Поэтому он постоянно присутствует на праздниках и мероприятиях по закрытию каждого сезона КХЛ. Именно Мишустин по итогам сезона-2018/19 вручал награду Кириллу Капризову из ЦСКА, когда тот стал лучшим снайпером турнира. На официальном сайте КХЛ фамилия Мишустина мелькает в отчетах о праздничном закрытии сезона – там его постоянно называют высокопоставленным чиновником.
Сам Мишустин тоже играет в хоккей. В 2009 году его признали лучшим нападающим турнира «UFG-Кубок Вызова». Так это соревнование называют на официальном сайте КХЛ: «V.I.P.-турнир для корпоративных команд, в котором наряду с деятелями политики и бизнеса принимают участие известные мастера хоккея». Тогда Мишустин был руководителем команды «Спортима» и входил в оргкомитет турнира.
Глава Одинцовского района Андрей Иванов еще в 2016 году благодарил Михаила Мишустина за сам турнир «Кубок Вызова»: «В первую очередь хочу сказать слова благодарности руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Именно он стал инициатором турнира, под его началом 10 лет назад стартовал «Кубок Вызова». Игры проводят как раз в Одинцово, а «Спортима» – одинцовская команда.
К 2019-му в жизни Мишустина почти ничего не поменялось. Он в разных амплуа участвовал в «Кубке Вызова», а «Спортима» побеждала в турнире. В 2012-м Мишустин даже получал награду от Сергея Нарышкина – тогда он был председателем Госдумы. Сейчас Мишустин значится капитаном команды. Вместе с ним в клубе играют Илья Брызгалов, Андрей Николишин и другие бывшие профессионалы. Тренер «Спортимы» – президент ЦСКА Игорь Есмантович.
В декабре 2011 года Владимир Путин основал Ночную хоккейную лигу. «Ведущая российская любительская спортивная организация, не имеющая аналогов в стране и мире. Фактически – любительский чемпионат страны по хоккею» – такое описание дается на официальном сайте соревнования. Ночная лига делится на конференции и собирает любительские команды со всей России. Там играет и сам Владимир Путин, там же засветился и Михаил Мишустин.
TheBell опубликовал слова одного из крупных российских бизнесменов (имя не называется): «Мишустин старался держаться равноудаленно, но в хоккей c кем нужно играл. В Ночной хоккейной лиге Мишустин обычно выступал в команде с Геннадием Тимченко». На сайте Ночной хоккейной лиги Мишустина упоминали в числе игроков команды «Премьер» – хоккейного клуба аппарата Правительства РФ.