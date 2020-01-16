Новый премьер-министр России Мишустин связан с хоккеем: играет, фанатеет, управляет

Кто такой Михаил Мишустин?

Мишустину – 53 года. Инженер-системотехник, доктор экономических наук и человек, который с 2010 года руководил Федеральной налоговой службой. Вот, как изменились цифры после его прихода:

по итогам 2010 года в бюджет России поступило 7,7 триллиона налоговых сборов,

по итогам 2018 – 21,3 (максимальный показатель в промежутке пяти лет).

До 1998 года Мишустин занимался компьютерами: тестировал их в лаборатории, возглавлял Международный компьютерный клуб и организовал в России Международный компьютерный форум. Все изменилось после знакомства с депутатом Госдумы и начальником Госналогслужбы Борисом Федоровым, который привел его на место своего помощника по информационным системам. Через 10 лет после прихода на госслужбу ушел из нее, на два года занялся бизнесом и работал с инвестициями.

Приход в Федеральную налоговую службу – попытка внедрения современных технологий в систему: «Данные превратились в актив, данные сегодня – золото и нефть 21 века, и тот, кто быстрее с ними научится работать, обрабатывать их, кластеризировать, делать из них соответствующие продукты, которые повышают добавленную стоимость, тот и будет в этом смысле впереди».