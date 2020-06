«Я одна из миллионов угнетенных женщин». Единственная олимпийская медалистка Ирана эмигрировала – из-за политики и давления

Кимия Ализаде выигрывала юношескую Олимпиаду и брала бронзовую медаль на взрослой Олимпиаде в 2016 году. Она первая женщина из Ирана с олимпийской медалью. Плюс на чемпионате мира по тхэквондо она становилась серебряным и бронзовым призером.

Ализаде ценят за пределами страны. BBC включил ее в сотню вдохновляющих и влиятельных женщин. Там она оказалась одной из 13 спортсменок. «В Иране спортсменки сталкиваются с различными проблемами. Но я надеюсь, что перед лицом всех трудностей мы продолжим и никогда не сдадимся», – ее цитата из этого рейтинга.

The Times of Israel ссылается на информационное агентство ISNA и пишет, что Ализаде уехала в Нидерланды. Сама она ничего не рассказывала о новом месте жительства. Важная интрига на ближайшее время – за какую страну Ализаде выступит на Олимпиаде в Токио. Она готовится к соревнованиям, но The Times of Israel рассказывает, что Ализаде не поедет туда под иранским флагом.