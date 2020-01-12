«Я одна из миллионов угнетенных женщин». Единственная олимпийская медалистка Ирана эмигрировала – из-за политики и давления
21-летняя спортсменка Кимия Ализаде выступила в инстаграме с большим заявлением, где рассказала об отъезде из Ирана по политическим причинам. Она написала, что власти страны радовались ее успехам в тхэквондо, а потом критиковали за «раздвинутые ноги». Вот главные цитаты из ее поста с критикой устройства жизни в Иране:
- «Я одна из миллионов угнетенных женщин в Иране, с которыми они играют годами».
- «Они отправляли меня туда, куда желали».
- «Мой дух не вписывается в грязные экономические каналы и жесткие политические лобби».
- «У меня нет другого желания, кроме тхэквондо, безопасности, счастливой и здоровой жизни».
- «Принять это решение было сложнее, чем победить на Олимпиаде».
- «Навсегда останусь ребенком Ирана».
Кимия Ализаде выигрывала юношескую Олимпиаду и брала бронзовую медаль на взрослой Олимпиаде в 2016 году. Она первая женщина из Ирана с олимпийской медалью. Плюс на чемпионате мира по тхэквондо она становилась серебряным и бронзовым призером.
Ализаде ценят за пределами страны. BBC включил ее в сотню вдохновляющих и влиятельных женщин. Там она оказалась одной из 13 спортсменок. «В Иране спортсменки сталкиваются с различными проблемами. Но я надеюсь, что перед лицом всех трудностей мы продолжим и никогда не сдадимся», – ее цитата из этого рейтинга.
The Times of Israel ссылается на информационное агентство ISNA и пишет, что Ализаде уехала в Нидерланды. Сама она ничего не рассказывала о новом месте жительства. Важная интрига на ближайшее время – за какую страну Ализаде выступит на Олимпиаде в Токио. Она готовится к соревнованиям, но The Times of Israel рассказывает, что Ализаде не поедет туда под иранским флагом.
Решение Ализаде поддержала пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус. «Кимия Ализаде, единственная женщина из Ирана с олимпийской медалью, отвергла притеснение женщин режимом. Она бежала ради безопасности, счастья и свободы. Иран продолжит терять сильных женщин, если не научится расширять их возможности и поддерживать их», – написала Ортагус в твиттере.
Иранский депутат Абдолкарим Хоссейнзаде первым из высокопоставленных чиновников отреагировал на отъезд Ализаде. Он сравнил ее с Алирезой Фирузджей – девушкой, которая в 14 лет выиграла чемпионат Ирана по шахматам. Сейчас Фирузджа живет во Франции. Абдолкарим Хоссейнзаде требует ответов от тех, кто повлиял на такое решение Ализаде. Ее отъезд – удар по репутации страны и по перспективам местного спорта.
Главная спортсменка Ирана уехала из страны на фоне мирового напряжения. В результате ракетного удара со стороны США погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Иран ответил на это собственным запуском ракет по американской базе. В ночь иранского удара упал украинский самолет – погибли 176 человек.
Позже власти Ирана признали, что самолет был сбит ракетой. Через день после этого Кимия Ализаде как раз и объявила, что покидает Иран.