Озил критикует Китай за притеснение уйгуров – ок, Китай удаляет Озила из поисковиков и запрещает «Арсенал»
13 декабря полузащитник «Арсенала» Месут Озил опубликовал в твиттере политическое сообщение: Восточный Туркестан подвергается гонениям, там сжигают Коран, закрывают мечети и школы, убивают религиозных деятелей, при этом мужчин отправляют в лагеря, а их семьи принуждают жить с китайскими мужчинами.
И обвиняет во всем Китай.
Пост Озила – в защиту уйгуров, это коренной народ Восточного Туркестана, по вероисповеданию — мусульмане-сунниты, их в китайском регионе Синьцзян проживает примерно 10 миллионов, а Китай обвиняют в репрессиях против них.
Синьцзян-Уйгурский автономный район был образован в Китае в 1955 году. Вот так он выглядит:
Что надо знать о проблеме уйгуров?
В сентябре 2018-го организация Human Rights Watch, которая занимается мониторингом нарушений прав человека, опубликовала доклад о преследованиях уйгуров. Согласно отчету, их помещают в лагеря и тюрьмы, а за ними производится видеослежка.
Область, которую давно населяли уйгуры, Китай завоевал в XVIII веке. Ее народ культурно ближе не к китайцам, а к Центральной Азии. Периодически на этой территории вспыхивали конфликты из-за борьбы за независимость от Китая. Десять лет назад уйгуры протестовали против убийства уйгурских рабочих в Южном Китае, в результате стычки привели к почти двум сотням убийств, далее последовали аресты и расстрелы. Уйгуры начали мстить терактами, в ответ репрессии против них стали массовыми.
Регион Синьцзян сильно нужен Китаю – тут добывают нефть и газ, через него осуществляются поставки из России и планируется связать рынки Китая, Европы и Ближнего Востока. Как пишет «Медуза» в своем репортаже, сейчас на этой территории строгий контроль со множеством видеокамер, а на границе серьезно проверяют все вещи и мобильные устройства, вплоть до просмотра контента и контактов на телефоне.
Внутри региона каждый уйгур при переходе из одного квартала в другой показывает полицейским личный ID, дает просвечивать сумку и сканировать зрачок, то же самое – в супермаркетах, банках и больницах.
Пять лет назад в Китае создали систему «социальных кредитов», так что у каждого уйгура есть своя система баллов, чем их больше – тем лучше, можно получить скидку на коммунальную услугу, снять номер в гостинице без депозита и так далее. Чем меньше баллов – тем труднее найти работу, а если их совсем мало, могут не пустить в хорошие магазины и даже отказать в покупке билетов на внутренние рейсы. На набор баллов влияют штрафы, задолженности, слишком частые походы в мечеть, набрать их можно, например, участвуя в благотворительности, став донором крови.
ООН подозревает, что в лагерях на этой территории содержится миллион уйгуров (возможно, больше). В Китае официально заявляют, что все этнические меньшинства живут в мире, никаких центров по перевоспитанию нет.
Какова реакция на пост Озила?
• «Арсенал» открестился сразу: «Написанное Озилом – его личное мнение. «Арсенал» всегда придерживался принципа невмешательства в политику».
• Представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил: «Не знаю, посещал ли мистер Озил Синьцзян лично, но, похоже, что он был введен в заблуждение фейковыми новостями. Если у него будет такая возможность, мы будем рады видеть его в Синьцзяне, чтобы он мог все увидеть своими глазами».
• Китайский телеканал CCTV отказался показывать прямую трансляцию матча 17-го тура АПЛ «Арсенал» – «Манчестер Сити» и запустил повтор игры «Тоттенхэма» и «Вулверхэмптона».
• По информации The Telegraph, имя Озила убрали из китайских поисковиков, его фан-клуб с 30 тысячами человек распустили, а аккаунты в китайских соцсетях были заблокированы. Под запретом в государственных СМИ и упоминание самого «Арсенала» – так будет до тех пор, пока клуб не извинится за твит Озила.
• Guardian пишет, что в Китае группа фанатов сжигает футболки с Озилом, называя футболиста распространителем фейковых слухов.