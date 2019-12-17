Озил критикует Китай за притеснение уйгуров – ок, Китай удаляет Озила из поисковиков и запрещает «Арсенал»

Что надо знать о проблеме уйгуров?

В сентябре 2018-го организация Human Rights Watch, которая занимается мониторингом нарушений прав человека, опубликовала доклад о преследованиях уйгуров. Согласно отчету, их помещают в лагеря и тюрьмы, а за ними производится видеослежка.

Область, которую давно населяли уйгуры, Китай завоевал в XVIII веке. Ее народ культурно ближе не к китайцам, а к Центральной Азии. Периодически на этой территории вспыхивали конфликты из-за борьбы за независимость от Китая. Десять лет назад уйгуры протестовали против убийства уйгурских рабочих в Южном Китае, в результате стычки привели к почти двум сотням убийств, далее последовали аресты и расстрелы. Уйгуры начали мстить терактами, в ответ репрессии против них стали массовыми.

Регион Синьцзян сильно нужен Китаю – тут добывают нефть и газ, через него осуществляются поставки из России и планируется связать рынки Китая, Европы и Ближнего Востока. Как пишет «Медуза» в своем репортаже, сейчас на этой территории строгий контроль со множеством видеокамер, а на границе серьезно проверяют все вещи и мобильные устройства, вплоть до просмотра контента и контактов на телефоне.