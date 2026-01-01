Тхэквондо

Главная
Материалы
Новости
Последние материалы
Все материалы
Лидер России в тхэквондо посвятил золото Олимпиады умершему дедушке, вспоминал уход из гимнастики и спрашивал подписчиков: «Что такое успех?»
#Владислав Ларин
Важная деталь первого в истории золота России по тхэквондо: чемпион Храмцов прошел всю бои с травмой руки после перелома
#Максим Храмцов
«Россия 1» показала бой за бронзу в тхэквондо с плашкой «прямой эфир» – хотя на тот момент бой уже прошел. Все из-за конкуренции каналов
#Михаил Артамонов
Полуголый атлет в кокосовом масле – это главная звезда открытия Олимпиады. Он несет знамя маленькой страны Тонга уже на третьих играх подряд
#Пита Тауфатофуа
«Я одна из миллионов угнетенных женщин». Единственная олимпийская медалистка Ирана эмигрировала – из-за политики и давления
#Кимия Ализаде
Секрет Златана − единоборства. В детстве они спасали от мрака вокруг, затем − дали тело и те самые голы
#Златан Ибрагимович
Последние новости
Все новости
Олимпиада 2020
🥇 🇷🇺 Россия выиграла золото в тхэквондо среди мужчин свыше 80 кг. Это вторая победа на турнире
#Олимпиада-2020
Тхэквондо
🥇🇷🇺 Храмцов выиграл первое в истории России золото по тхэквондо на Олимпиаде
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🇷🇺🥈 Тхэквондистка Минина – серебряный призер Олимпиады-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Итальянский тхэквондист на Олимпиаде-2020 выиграл золотую медаль в весе до 58 кг. Россиянин взял бронзу
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Таиланд выиграл первое золото на Олимпиаде-2020. Это сделала тхэквондистка Вонгпаттанакит
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🇷🇺🥉 Российский тхэквондист Артамонов выиграл бронзу на Олимпиаде-2020
#Михаил Артамонов