Олимпиада-2020
тхэквондо
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#Олимпиада-2020 #тхэквондо

Итальянский тхэквондист на Олимпиаде-2020 выиграл золотую медаль в весе до 58 кг. Россиянин взял бронзу

час назад

В финале Олимпиады-2020 Вито Делль’Аквила победил тунисца Мохаммеда Джендуби со счетом 16:12. Это первая золотая медаль Италии на Олимпийских играх в Токио.

Тройка лучших:

1. 🇮🇹 Вито Делль’Аквила.

2. 🇹🇳 Мохаммед Джендуби.

3. 🇷🇺 Михаил Артамонов.

3. 🇰🇷 Янг Дзюн.

Медальный зачет Олимпиады-2020

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Источник:
Гол.ру
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