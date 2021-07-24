Олимпиада-2020
тхэквондо
Итальянский тхэквондист на Олимпиаде-2020 выиграл золотую медаль в весе до 58 кг. Россиянин взял бронзу
час назад
В финале Олимпиады-2020 Вито Делль’Аквила победил тунисца Мохаммеда Джендуби со счетом 16:12. Это первая золотая медаль Италии на Олимпийских играх в Токио.
Тройка лучших:
1. 🇮🇹 Вито Делль’Аквила.
2. 🇹🇳 Мохаммед Джендуби.
3. 🇷🇺 Михаил Артамонов.
3. 🇰🇷 Янг Дзюн.
Медальный зачет Олимпиады-2020
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