Итальянский тхэквондист на Олимпиаде-2020 выиграл золотую медаль в весе до 58 кг. Россиянин взял бронзу

В финале Олимпиады-2020 Вито Делль’Аквила победил тунисца Мохаммеда Джендуби со счетом 16:12. Это первая золотая медаль Италии на Олимпийских играх в Токио.

Тройка лучших:

1. 🇮🇹 Вито Делль’Аквила.

2. 🇹🇳 Мохаммед Джендуби.

3. 🇷🇺 Михаил Артамонов.

3. 🇰🇷 Янг Дзюн.

Медальный зачет Олимпиады-2020

Другие соревнования тхэквондистов: