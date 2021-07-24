Таиланд выиграл первое золото на Олимпиаде-2020. Это сделала тхэквондистка Вонгпаттанакит

В финальном поединке в весе до 49 кг Панипак Вонгпаттанакит победила испанку Адриану Сересо со счетом 11:10. Это первая золотая медаль Таиланда на Олимпиаде-2020.

Подиум получился таким:

1. 🇹🇭 Панипак Вонгпаттанакит.

2. 🇪🇸 Адриана Сересо.

3. 🇷🇸 Тияна Богданович.

3. 🇮🇱 Абишаг Шемберг.

Россия не попала в финальную часть соревнований в женском турнире.

Медальный зачет Олимпиады-2020