Олимпиада-2020
Таиланд выиграл первое золото на Олимпиаде-2020. Это сделала тхэквондистка Вонгпаттанакит
час назад
В финальном поединке в весе до 49 кг Панипак Вонгпаттанакит победила испанку Адриану Сересо со счетом 11:10. Это первая золотая медаль Таиланда на Олимпиаде-2020.
Подиум получился таким:
1. 🇹🇭 Панипак Вонгпаттанакит.
2. 🇪🇸 Адриана Сересо.
3. 🇷🇸 Тияна Богданович.
3. 🇮🇱 Абишаг Шемберг.
Россия не попала в финальную часть соревнований в женском турнире.
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