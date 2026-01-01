Пита Тауфатофуа

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Полуголый атлет в кокосовом масле – это главная звезда открытия Олимпиады. Он несет знамя маленькой страны Тонга уже на третьих играх подряд
#Пита Тауфатофуа
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