Полуголый атлет в кокосовом масле – это главная звезда открытия Олимпиады. Он несет знамя маленькой страны Тонга уже на третьих играх подряд

Для выступления на Олимпиаде-2018 Тауфатофуа специально изучил новый вид спорта. Он научился катанию на беговых лыжах и заявился на дистанцию 15 километров вольным стилем. Занял в соревнованиях 114-е место из 119-ти возможных. О своем выступлении он говорил так: «Я не стану медалистом, но через четыре года, возможно, это сделает кто-то другой из Тонги».

Еще Тауфатофуа сразу анонсировал, что займется изучением нового вида спорта. У него была цель – стать единственным в мире спортсменом, который выступит в трех видах на трех Олимпиадах подряд. На Олимпиаду-2020 Тауфатофуа действительно пробивался через соревнования по гребле на байдарке. Но там не прошел квалификацию.

Зато снова стал успешных в тхэквондо – это его основной вид спорта. На главный бой в тхэквондо Тауфатофуа вышел с переломом ребра, разорванной мышцей и искривленной лодыжкой. И даже в таком состоянии победил. В таких условиях Тауфатофуа не прекращает тренировки по гребле. На Олимпиаду в Токио он взял с собой весло.