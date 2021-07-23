Полуголый атлет в кокосовом масле – это главная звезда открытия Олимпиады. Он несет знамя маленькой страны Тонга уже на третьих играх подряд
Пита Тауфатофуа – один из главных персонажей на церемонии открытия летней Олимпиады-2020. Это спортсмен из королевства Тонга. Население страны составляет около 100 тысяч человек, но она в десятый раз подряд выступает на Олимпиаде. Шесть спортсменов представляют ее в Токио. Пита Тауфатофуа – спортсмен из тхэквондо. И самый известный человек в королевстве.
На церемонии открытия Олимпиады-2020 он появился в таком виде:
Были и другие спортсмены с голым торсом, но Тауфатофуа выходит так не впервые. Он нес знамя еще на Олимпиаде-2016. Тогда тоже появился полуголым и весь обмазанный кокосовым маслом. Его объяснение: «Обычно люди наносят много кокосового масла на свое тело в знак признания симметрии человеческого тела. Еще это показатель принадлежности к предкам».
В 2018-м Тауфатофуа приехал на зимнюю Олимпиаду. Там тоже нес знамя, а еще сменил вид спорта. Он стал лыжником и первым тонганцем, появившимся на летней и зимней Олимпиадах. Тогда его не испугала даже отрицательная температура. Тауфатофуа снова облился маслом и вышел на открытие Олимпиады с голым торсом. Он был единственным спортсменом из Тонги.
Для выступления на Олимпиаде-2018 Тауфатофуа специально изучил новый вид спорта. Он научился катанию на беговых лыжах и заявился на дистанцию 15 километров вольным стилем. Занял в соревнованиях 114-е место из 119-ти возможных. О своем выступлении он говорил так: «Я не стану медалистом, но через четыре года, возможно, это сделает кто-то другой из Тонги».
Еще Тауфатофуа сразу анонсировал, что займется изучением нового вида спорта. У него была цель – стать единственным в мире спортсменом, который выступит в трех видах на трех Олимпиадах подряд. На Олимпиаду-2020 Тауфатофуа действительно пробивался через соревнования по гребле на байдарке. Но там не прошел квалификацию.
Зато снова стал успешных в тхэквондо – это его основной вид спорта. На главный бой в тхэквондо Тауфатофуа вышел с переломом ребра, разорванной мышцей и искривленной лодыжкой. И даже в таком состоянии победил. В таких условиях Тауфатофуа не прекращает тренировки по гребле. На Олимпиаду в Токио он взял с собой весло.
Во время пандемии Тауфатофуа находился в Австралии. Готовился, но было сложно: «Не было возможности поехать в другие страны, чтобы участвовать в соревнованиях с разными людьми. Навалились и другие испытания, но победа невозможна без сражений». На играх в Токио он продвигает себя еще и через роль посла ЮНИСЕФ. В жизни Тауфатофуа помогает бездомным.
После Олимпиады-2016 Тауфатофуа стал звездой соцсетей, хотя вылетел из турнира уже в первом раунде. Критики обвиняли его в желании нажиться на славе. Тауфатофуа отвечал на это несколькими важными тезисами:
1. «Меня спрашивали о моем менеджере, кто он. А я даже не знал значение этого слова».
2. «Вылет? Так случилось еще с половиной спортсменов».
3. «Я на Олимпиаде не для побед – хочу быть лучшей версией себя».
Пока у него получается это через изучение нового: