Эта Олимпиада − сплошные проблемы и обуза для всех. Японцы − против, убытки − 22 млрд, на трибунах − пустота

83% японцев не поддерживают Игры, император боится распространения коронавируса, чиновники до последнего говорили об отмене

Олимпиада в Токио планировалась в 2020 году, но сдвинулась из-за пандемии коронавируса. Положение в городе обострено даже через год: с 12 июля там действует режим чрезвычайной ситуации, который продлится минимум до 22 августа, но игры все равно пройдут.

Жители Японии активно выступают либо за отмену проведения Олимпиады, либо за перенос еще на год. Например, соцопрос японского издания The Asahi Shimbun показал, что 83% жителей против проведения Олимпиады как минимум этим летом (43% – за полную отмену, 40% – за перенос).

Президент оргкомитета Олимпиады-2020 Сейко Хасимото сказала, что Токио уже не может откладывать старт дольше. Против выступают даже чиновники:

• Император Японии Нарухито боится, что проведение Олимпиады ухудшит ситуацию с заболеваемостью в стране. Секретарь управления императорского двора Ясухико Нисимура сказал, что не слышал от него прямых слов об этом, но чувствует обеспокоенность: «Его величество беспокоится, что Олимпиада поспособствует распространению инфекции по Японии».

Нарухито посетит церемонию открытия, но будет без жены и минимизирует количество употребления слов «празднование» и аналогичных в речи, которая откроет Олимпиаду.