Эта Олимпиада − сплошные проблемы и обуза для всех. Японцы − против, убытки − 22 млрд, на трибунах − пустота
83% японцев не поддерживают Игры, император боится распространения коронавируса, чиновники до последнего говорили об отмене
Олимпиада в Токио планировалась в 2020 году, но сдвинулась из-за пандемии коронавируса. Положение в городе обострено даже через год: с 12 июля там действует режим чрезвычайной ситуации, который продлится минимум до 22 августа, но игры все равно пройдут.
Жители Японии активно выступают либо за отмену проведения Олимпиады, либо за перенос еще на год. Например, соцопрос японского издания The Asahi Shimbun показал, что 83% жителей против проведения Олимпиады как минимум этим летом (43% – за полную отмену, 40% – за перенос).
Президент оргкомитета Олимпиады-2020 Сейко Хасимото сказала, что Токио уже не может откладывать старт дольше. Против выступают даже чиновники:
• Император Японии Нарухито боится, что проведение Олимпиады ухудшит ситуацию с заболеваемостью в стране. Секретарь управления императорского двора Ясухико Нисимура сказал, что не слышал от него прямых слов об этом, но чувствует обеспокоенность: «Его величество беспокоится, что Олимпиада поспособствует распространению инфекции по Японии».
Нарухито посетит церемонию открытия, но будет без жены и минимизирует количество употребления слов «празднование» и аналогичных в речи, которая откроет Олимпиаду.
• Главный советник правительства Японии по коронавирусу Сигэру Оми сказал, что июль и август – важный пик, когда нужно сдержать распространение. Он боится за старшее поколение и посоветовал японцам смотреть Олимпиаду дома.
• Больше 130 депутатов из муниципалитетов из района Тама в Токио обратились к премьер-министру Японии и губернатору Токио, чтобы отменить Олимпиаду: «В ситуации, когда отменяются соревнования и спортивные кружки у детей и студентов, вызывает сомнения проведение Олимпиады».
Негатив выбрасывается на официальных лиц. На встрече президента МОК Томаса Баха и губернатора Токио Юрико Коикэ один из представителей медиа выкрикнул: «Президент Бах, вы лжец! Аэропорты опасны!» Охрана вывела его из зала. Уличные демонстранты назвали Баха бароном-грабителем. Параллельно с этим разрастается петиция против проведения Олимпиады в Токио – ее подписали полмиллиона человек.
Это сказывается на отношении к премьер-министру Японии Есихидэ Суге: он говорил, что провести Олимпиаду надежно и безопасно в условиях пандемии возможно. В опросе The Asahi Shimbun 73% сказали, что слова Суге их не убедили.
Спонсоры отказываются рекламировать Олимпиаду и называют ее проведение суицидом. Убытки Японии – 22 млрд
Официальные вложения правительства Японии и Токио в организацию Олимпиады – больше 15 млрд долларов. Дополнительные 900 миллионов ушли на создание безопасной среды для проведения соревнований. Еще три миллиарда вложили больше 40 компаний, которые просили о сдвиге Олимпиады на несколько месяцев.
Университет Кансай посчитал убытки Японии из-за недопуска зрителей на трибуны. Общие потери – 16 млрд долларов: 6,5 – на момент самих соревнований, 9,5 – после их проведения. С учетом потерь из-за переноса Олимпиады на год общая сумма возросла до 22 млрд.
Советник премьер-министра Японии по экономике Такеши Ниинами выступил за перенос: «Теперь из-за отсутствия зрителей финансовые потери страны будут нереальными. Я не понимаю, почему Олимпиаду не перенесли еще раз. Нужно было отложить ее хотя бы на два месяца. Может ли это положительно сказаться на японских компаниях? Не думаю».
80 лет назад Олимпиаду из Токио уже переносили – тогда из-за войны. Игры неофициально проводили в лагерях
Спонсоры боятся за репутацию и имидж. Главные представители спонсорских компаний отказались от посещения церемонии открытия. Например, это уже сделали руководители трех ведущих корпоративных лобби Японии, глава Panasonic и президент Toyota.
Руководитель рекламного агентства, который сотрудничает со спонсорами, рассказал Financial Times, что те разработали два варианта рекламной кампании: «Они ждут, начнет ли спадать недовольство Олимпиадой, потому что если не начнет – компании боятся, что это навредит брендам».
Миллиардер Хироши Микитани, который возглавляет Rakuten Group Inc [титульный спонсор «Барселоны»], выступил за отмену Олимпиады: «Тот факт, что мы настолько запоздали с вакцинацией, показывает об опасности проводить сейчас крупные международные соревнования. Это сравнимо с суицидом».
Toyota предоставит спортсменам и организаторам больше трех тысяч автомобилей и электромобилей, но из-за недовольства людей отказалась от рекламы, связанной с Олимпиадой. Главный коммуникационный директор Toyota Джун Нагата сказал: «Как спонсор мы огорчены тем, что тревога некоторых людей направлена на спортсменов. Мы искренне хотели бы, чтобы все спортсмены и люди могли спокойно приветствовать Олимпиаду в Токио».
Отсутствие иностранцев и пустые трибуны на 724 соревнованиях из 750
Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. МОК просил о допуске зрителей из других стран, но власти Японии точечно допустят только местных жителей. Тем, кто уже купил билеты, вернется денежная компенсация. На стадионах без зрителей будет использован интершум с прошлых Олимпиад.
В столичном регионе соревнования пройдут вообще без зрителей, за его пределами посещение разрешено, но при условии лимита в 10 тысяч зрителей или 50% заполняемости. Допуск или недопуск решается по конкретным цифрам с заболеваемостью.
Церемония открытия и закрытия Олимпийских игр тоже состоится без зрителей (кроме VIP-гостей). Спикер организационного комитета Олимпиады-2020 Такая Маса сказала, что только на 26 из 750 соревнований допустят болельщиков. Остальные 724 – при пустых трибунах.
Аплодисменты вместо кричалок, запрет на использование презервативов и низкие потолки
Ежедневно делегации должны сдавать тест на коронавирус и рассказывать о самочувствии в специальном приложении. Если пропустить сдачу, организаторы могут приравнять это к положительному результату и изолировать.
Спортсменам необходимо минимизировать физические контакты и нельзя посещать соревнования, в которых они не участвуют. Им раздадут около 160 тысяч презервативов, но запретят использовать. Объяснение от генерального директора Олимпийской деревни Такаши Китадзимы:
«Цель состоит не в том, чтобы использовать их в Олимпийской деревне, поэтому мы просим спортсменов забрать их обратно в свои страны, чтобы повысить осведомленность о заболеваниях и их лечении».
Организаторы попросили болельщиков и участников не петь и скандировать, а поддерживать через аплодисменты. Все участники Олимпиады должны расписать план мероприятий на две недели вперед после прилета: «В течение 14 дней после прилета в Токио нельзя посещать магазины, рестораны, бары, спортзалы и другие общественные места». За нарушение правил сотрудниками или спортсменами возможна дисквалификация.
Спортсмены жалуются на бытовые проблемы в Олимпийской деревне – им просто неудобно. Например, низкие потолки. Так умещается в ванной Карен Хачанов:
Жестче всех по условиям проживания прошелся главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов:
Как понять фехтование. Чем отличаются рапира, шпага и сабля? Зачем нужна черная карточка? Что такое белый сигнал?
«Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня – это настоящее средневековье. Здесь какие-то непонятные стены из гипсокартона. Не номера, а комнатушки. Я даже не знаю, есть у меня окно в номере или нет.
Санузлы здесь как в самолете, примерно полтора квадратных метра. Причем этот санузел – на целую команду. Можете себе представить, как спортсмены будут им пользоваться? Там просто будет очередь, это же ненормально.
Розетки находятся в другой стороне, их приходится тянуть удлинителями через всю комнату. Как подключить интернет – загадка, вразумительных инструкций нигде нет. Я уже не говорю про кровати…»
Кто из звезд отказался от Олимпиады. Леброн выбрал продвижение фильма, а Серена сказала: «Если я есть в списке участников, то этого не должно быть»
Коронавирус ежедневно отцепляет от Олимпиады спортсменов, а в Олимпийской деревне находят новых заболевших. Сборная Гвинеи снялась с соревнований из-за ситуации с коронавирусом. Самые большие спортсмены просто не приехали:
Леброн Джеймс. Вместо Олимпиады выбрал продвижение фильма: «Приоритет в межсезонье отдам «Космическому джему», а не Олимпиаде».
Бен Симмонс. Разыгрывающий «Филадельфии» не сыграет за Австралию, потому что сосредоточится на индивидуальных тренировках.
Стефен Карри. После сезона НБА выбрал восстановление в межсезонье: «Для меня это был не самый подходящий вариант. И я абсолютно уверен в этом решении и ни о чем не жалею. Сейчас я играю в гольф и провожу время с семьей. Это личное для меня».
Серена Уильямс. Она четыре раза выигрывала Олимпиаду, но в этот раз отказалась от участия, хотя не назвала причин: «Меня нет в списке участников. А если есть, то не должно быть».
Ник Кириос. Вместо Олимпиады он сыграет на турнире ATP в Атланте. Объяснил так: «Если я поеду на Олимпиаду, то хочу, чтобы все было как положено. Хочу видеть полные трибуны, хочу взять с собой гостей».
Виктория Азаренко. Белорусская теннисистка выигрывала Олимпиаду-2012, но не поедет в Токио: «Несмотря на все на трудности, с которыми мы сталкиваемся в связи с пандемией, в глубине души я знаю, что это правильное решение для меня и моей команды. Я с нетерпением жду Олимпиаду 2024 года в Париже, чтобы представлять Беларусь!»
Доминик Тим. В 2016 году Тим тоже не поехал на Олимпиаду. Теперь ждет Париж-2024: «2021-й начался не так, как ожидалось, и у меня нет ощущения, что я готов показать в Токио максимум».
Килиан Мбаппе. Официальных слов нет, но ESPNнаписал, что Мбаппе не поедет из-за запрета «ПСЖ». Le Parisien расширил: Мбаппе сам хотел попасть на Олимпиаду, но после Евро-2020 займется восстановлением и вопросами о будущем.