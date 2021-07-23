Как понять фехтование. Чем отличаются рапира, шпага и сабля? Зачем нужна черная карточка? Что такое белый сигнал?
Фехтование – важный вид спорта для России на Олимпиаде-2020. На нем будет разыграно 12 комплектов наград – по шесть у мужчин и женщин. Почти в половине этих розыгрышей наши претендуют на золото.
Где у России лучшие шансы:
- 25 июля: соревнования женщин на рапирах. Одна из фаворитов – Инна Дериглазова.
- 25 июля: соревнования мужчин на шпагах. За медаль поборется Сергей Бида.
- 26 июля: соревнования женщин на саблях. Претендент – Софья Великая.
- 29 июля: командные соревнования женщин на рапирах. У России хорошие шансы на победу.
- 31 июля: командные соревнования женщин на саблях. Тоже будет битва за победу.
Для тех, кто не следил за фехтованием, два главных вопроса: в чем отличия соревнований на рапирах, шпагах и саблях и как вообще их смотреть – насколько это зрелищно.
Чем отличаются рапира, шпага и сабля
По телетрансляции они все выглядят примерно одинаково, но различия существуют. Сначала – просто определения:
- Рапира – колющее оружие с гибким клинком, которое весит полкилограмма. Наносит колющие удары.
- Шпага – колющее оружие с жестким клинком, весит около 770 г. Тоже наносит колющие удары.
- Сабля – рубящее-колющее оружие. Вес – полкилограмма. Можно наносить и колющие, и рубящие удары.
Есть разница в том, как держать все три оружия:
- Рапиру держат большим и указательным пальцем – за ними контроль, остальные пальцы поддерживают.
- Шпага держится всеми пальцами, большой палец слегка согнут.
- При удерживании сабли большой палец слегка согнут, но есть отличие – гарда направлена вверх.
Чем они отличаются в бою:
- Укол рапирой наносится только в электрокуртку, которая облегает туловище спортсмена. Уколы в область мимо куртки не засчитываются.
- Укол шпагой можно наносить в любую часть тела кроме затылка (из-за безопасности спортсмена).
- Укол/удар саблей наносится только в часть тела выше талии. Саблисты в основном наносят именно удары, а не уколы – тем эффективнее атака.
Что такое приоритет действия или право атаки:
Приоритет используется в двух видах боев из трех.
- В боях на рапирах фехтовальщик сначала должен отразить атаку соперника и только после этого нанести свой удар. Атаковать навстречу нет смысла – такой удар не будет засчитан.
- В боях на шпагах такого правила нет – можно колоть друг друга одновременно, тогда каждой стороне засчитается по одному очку. Но если второй укол произошел на 0,25 секунды позже первого – то засчитан не будет.
- В боях на саблях – как на рапирах: сначала отразить атаку, потом нанести свой удар.
И еще такой момент. Есть понятие скрестного шага. Это перемещение фехтовальщика со скрещиванием ног. Он разрешен в боях на рапирах и шпагах. И запрещен в боях на саблях, если это скрестный шаг вперед (назад – разрешен).
Кажется, с этим все понятно. Тогда дальше.
Насколько интересно смотреть соревнования
Здесь просто нужно знать основные правила:
- В индивидуальных соревнованиях в поединке три периода по три минуты. Поединок идет до конца времени боя или до нанесения сопернику 15 уколов.
- В командных – три минуты. В каждой команде – три участника, каждый из них должен провести поединок с каждым из команды-соперника.
- Все турниры на Олимпиаде проходят по системе плей-офф – с выбыванием.
И особенности для понятного просмотра:
- Поединок проходит на дорожке, за заднюю границу нельзя отступать – за это назначается штрафной укол.
- При уколе раздается звук и зажигается световой сигнал – так зрителю можно понять, что укол стал результативным. У одного спортсмена – красный сигнал, у другого – зеленый.
- Есть еще и белый сигнал – это значит, что укол признан недействительным.
- В фехтовании существуют три вида штрафов. Задержка боя, бег или телесный контакт с соперником – желтая карточка, повторение таких действий – красная карточка. Есть еще и черная карточка за неспортивное поведение – она влечет за собой дисквалификацию.
Как все это выглядит – на примере финального поединка на Олимпиаде-2016 между российскими спортсменками. На саблях сражались Яна Егорян и Софья Великая.
На Олимпиаде-2020 соревнования по фехтованию пройдут ежедневно с 24 июля по 1 августа, квалификации будут начинаться еще ночью. Вот когда состоятся все финалы:
- 24 июля, 15:00 – женщины, шпага / 15:45 – мужчины, сабля.
- 25 июля, 15:00 – женщины, рапира / 15:45 – мужчины, шпага.
- 26 июля, 15:00 – женщины, шпага / 15:45 – мужчины, рапира.
- 27 июля, 13:30 – женщины, командная шпага.
- 28 июля, 13:30 – мужчины, командная сабля.
- 29 июля, 13:30 – женщины, командная рапира.
- 30 июля, 13:30 – мужчины, командная шпага.
- 31 июля, 13:30 – женщины, командная сабля.
- 1 августа, 13:30 – мужчины, командная рапира.