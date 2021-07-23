Как понять фехтование. Чем отличаются рапира, шпага и сабля? Зачем нужна черная карточка? Что такое белый сигнал?

Фехтование – важный вид спорта для России на Олимпиаде-2020. На нем будет разыграно 12 комплектов наград – по шесть у мужчин и женщин. Почти в половине этих розыгрышей наши претендуют на золото.

Где у России лучшие шансы:

25 июля: соревнования женщин на рапирах. Одна из фаворитов – Инна Дериглазова.

25 июля: соревнования мужчин на шпагах. За медаль поборется Сергей Бида.

26 июля: соревнования женщин на саблях. Претендент – Софья Великая.

29 июля: командные соревнования женщин на рапирах. У России хорошие шансы на победу.

31 июля: командные соревнования женщин на саблях. Тоже будет битва за победу.

Для тех, кто не следил за фехтованием, два главных вопроса: в чем отличия соревнований на рапирах, шпагах и саблях и как вообще их смотреть – насколько это зрелищно.

Чем отличаются рапира, шпага и сабля

По телетрансляции они все выглядят примерно одинаково, но различия существуют. Сначала – просто определения: