Олимпиада-2020
фехтование
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#Олимпиада-2020 #фехтование

Как понять фехтование. Чем отличаются рапира, шпага и сабля? Зачем нужна черная карточка? Что такое белый сигнал?

23 минуты назад

Фехтование – важный вид спорта для России на Олимпиаде-2020. На нем будет разыграно 12 комплектов наград – по шесть у мужчин и женщин. Почти в половине этих розыгрышей наши претендуют на золото.

Где у России лучшие шансы:

  • 25 июля: соревнования женщин на рапирах. Одна из фаворитов – Инна Дериглазова.
  • 25 июля: соревнования мужчин на шпагах. За медаль поборется Сергей Бида.
  • 26 июля: соревнования женщин на саблях. Претендент – Софья Великая.
  • 29 июля: командные соревнования женщин на рапирах. У России хорошие шансы на победу.
  • 31 июля: командные соревнования женщин на саблях. Тоже будет битва за победу.

Для тех, кто не следил за фехтованием, два главных вопроса: в чем отличия соревнований на рапирах, шпагах и саблях и как вообще их смотреть – насколько это зрелищно.

Чем отличаются рапира, шпага и сабля

По телетрансляции они все выглядят примерно одинаково, но различия существуют. Сначала – просто определения:

  • Рапира – колющее оружие с гибким клинком, которое весит полкилограмма. Наносит колющие удары.
  • Шпага – колющее оружие с жестким клинком, весит около 770 г. Тоже наносит колющие удары.
  • Сабля – рубящее-колющее оружие. Вес – полкилограмма. Можно наносить и колющие, и рубящие удары.

Есть разница в том, как держать все три оружия:

  • Рапиру держат большим и указательным пальцем – за ними контроль, остальные пальцы поддерживают.
  • Шпага держится всеми пальцами, большой палец слегка согнут.
  • При удерживании сабли большой палец слегка согнут, но есть отличие – гарда направлена вверх.

Чем они отличаются в бою:

  • Укол рапирой наносится только в электрокуртку, которая облегает туловище спортсмена. Уколы в область мимо куртки не засчитываются.
  • Укол шпагой можно наносить в любую часть тела кроме затылка (из-за безопасности спортсмена).
  • Укол/удар саблей наносится только в часть тела выше талии. Саблисты в основном наносят именно удары, а не уколы – тем эффективнее атака.

Что такое приоритет действия или право атаки:

Приоритет используется в двух видах боев из трех.

  • В боях на рапирах фехтовальщик сначала должен отразить атаку соперника и только после этого нанести свой удар. Атаковать навстречу нет смысла – такой удар не будет засчитан.
  • В боях на шпагах такого правила нет – можно колоть друг друга одновременно, тогда каждой стороне засчитается по одному очку. Но если второй укол произошел на 0,25 секунды позже первого – то засчитан не будет.
  • В боях на саблях – как на рапирах: сначала отразить атаку, потом нанести свой удар.

И еще такой момент. Есть понятие скрестного шага. Это перемещение фехтовальщика со скрещиванием ног. Он разрешен в боях на рапирах и шпагах. И запрещен в боях на саблях, если это скрестный шаг вперед (назад – разрешен).

Кажется, с этим все понятно. Тогда дальше.

Насколько интересно смотреть соревнования

Здесь просто нужно знать основные правила:

  • В индивидуальных соревнованиях в поединке три периода по три минуты. Поединок идет до конца времени боя или до нанесения сопернику 15 уколов.
  • В командных – три минуты. В каждой команде – три участника, каждый из них должен провести поединок с каждым из команды-соперника.
  • Все турниры на Олимпиаде проходят по системе плей-офф – с выбыванием.

И особенности для понятного просмотра:

  • Поединок проходит на дорожке, за заднюю границу нельзя отступать – за это назначается штрафной укол.
  • При уколе раздается звук и зажигается световой сигнал – так зрителю можно понять, что укол стал результативным. У одного спортсмена – красный сигнал, у другого – зеленый.
  • Есть еще и белый сигнал – это значит, что укол признан недействительным.
  • В фехтовании существуют три вида штрафов. Задержка боя, бег или телесный контакт с соперником – желтая карточка, повторение таких действий – красная карточка. Есть еще и черная карточка за неспортивное поведение – она влечет за собой дисквалификацию.

Как все это выглядит – на примере финального поединка на Олимпиаде-2016 между российскими спортсменками. На саблях сражались Яна Егорян и Софья Великая.

На Олимпиаде-2020 соревнования по фехтованию пройдут ежедневно с 24 июля по 1 августа, квалификации будут начинаться еще ночью. Вот когда состоятся все финалы:

  • 24 июля, 15:00 – женщины, шпага / 15:45 – мужчины, сабля.
  • 25 июля, 15:00 – женщины, рапира / 15:45 – мужчины, шпага.
  • 26 июля, 15:00 – женщины, шпага / 15:45 – мужчины, рапира.
  • 27 июля, 13:30 – женщины, командная шпага.
  • 28 июля, 13:30 – мужчины, командная сабля.
  • 29 июля, 13:30 – женщины, командная рапира.
  • 30 июля, 13:30 – мужчины, командная шпага.
  • 31 июля, 13:30 – женщины, командная сабля.
  • 1 августа, 13:30 – мужчины, командная рапира.
Все фото: AFLO / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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