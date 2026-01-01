Фехтование

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Зачем русские спортсмены носят воинские звания. В чем выгода? Как они служат? Это обязательное условие?
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#ЦСКА
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Сколько наши спортсмены получат за медали и сколько Россия выплатит призовых суммарно за Олимпиаду-2020
#Олимпиада-2020
Одна фехтовальщица не получит медаль за победу России на Олимпиаде. Она приехала в Токио, но ни разу не выступила
#Светлана Шевелева
Великой не должно быть в финале по фехтованию из-за травмы. Она сказала, что никогда не сдается, а тренер назвал ее «мамкой, которая раздает титулы»
#Софья Великая
Фехтование – это ого как красиво. Вы посмотрите фото и влюбитесь
#фехтование
Остросюжетное золото России в фехтовании. В финале мы заматывали ногу бинтом и ломали рапиру
#фехтование
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Фехтование
Усманов стал единственным кандидатом на должность главы Международной федерации фехтования. Он занимает ее с 2008 года
#Алишер Усманов
Олимпиада 2020
🥈🇷🇺 Мужская сборная России в фехтовании на рапире – серебряный призер Олимпиады-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥇🇷🇺 Россия выиграла золото Олимпиады-2020 в командном турнире по сабле
#Олимпиада-2020
Фехтование
🥈🇷🇺 Россия взяла серебро в фехтовании. В финале шпажисты проиграли Японии
#Олимпиада-2020
Фехтование
Рапиристку Мартьянову увезли с арены в кресле после награждения. Она травмировалась в финале, но продолжила бой
#Марта Мартьянова
Фехтование
🥇🇷🇺 Россия взяла золото в командном фехтовании. Это ее 27-я медаль на Олимпиаде
#Олимпиада-2020