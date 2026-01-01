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Фехтование
Материалы
Фехтование: Материалы
Главная
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Новости
Зачем русские спортсмены носят воинские звания. В чем выгода? Как они служат? Это обязательное условие?
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#ЦСКА
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Сколько наши спортсмены получат за медали и сколько Россия выплатит призовых суммарно за Олимпиаду-2020
#Олимпиада-2020
Одна фехтовальщица не получит медаль за победу России на Олимпиаде. Она приехала в Токио, но ни разу не выступила
#Светлана Шевелева
Великой не должно быть в финале по фехтованию из-за травмы. Она сказала, что никогда не сдается, а тренер назвал ее «мамкой, которая раздает титулы»
#Софья Великая
Фехтование – это ого как красиво. Вы посмотрите фото и влюбитесь
#фехтование
Остросюжетное золото России в фехтовании. В финале мы заматывали ногу бинтом и ломали рапиру
#фехтование
Почему все ждали личного золота Великой на Олимпиаде: она дважды брала серебро и возвращалась после рождения детей. Третий финал – третье поражение
#Софья Великая
Бои на световых мечах в «Звездных войнах» придумали циркач и фехтовальщик. Один из них сыграл Дарта Вейдера, другой – мучил звезд тренировками
#кино
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новости
🥈🇷🇺 Мужская сборная России в фехтовании на рапире – серебряный призер Олимпиады-2020
🥇🇷🇺 Россия выиграла золото Олимпиады-2020 в командном турнире по сабле
Великая из-за сдачи допинг-тестов не спала сутки после выигранного серебра на Олимпиаде-2020
🇷🇺🥈 Российская рапиристка Дериглазова выиграла серебро на Олимпиаде-2020. Она взяла медаль на третьих Олимпийских играх подряд
🇷🇺🥉 Российская рапиристка Коробейникова выиграла бронзу на Олимпиаде-2020
Венгерский саблист победил на третьей Олимпиаде подряд. Россиянин проиграл в четвертьфинале
Китай выиграл третье золото на Олимпиаде-2020 – в фехтовании на шпагах. Россиянка проиграла поединок за бронзу
Российская шпажистка проиграла поединок за третье место на Олимпиаде-2020
Золото в фехтовании взяла дочь президента Олимпийского комитета Позднякова. Они не общаются в дни соревнований, и у них есть общая примета
#Олимпиада-2020
Как понять фехтование. Чем отличаются рапира, шпага и сабля? Зачем нужна черная карточка? Что такое белый сигнал?
#Олимпиада-2020
Дериглазова вышла на поединок под музыку из «Звездных войн». Но это не помогло – победа досталась фехтовальщице, которая засыпала с рапирой
#Инна Дериглазова
Сенсационная шпажистка из России – с четвертым местом Олимпиады. В 19 лет победила топов, хотя идет 258-й в общем рейтинге
#Айзанат Муртазаева
Кто понесет знамя России на Олимпиаде-2020: девушка в звании капитана армии и двухметровый парень по прозвищу Пулемет
#Олимпиада-2020
Фехтование на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
#Олимпиада-2020