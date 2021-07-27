Великая из-за сдачи допинг-тестов не спала сутки после выигранного серебра на Олимпиаде-2020

В финале женского турнира саблисток на Олимпиаде-2020 Софья Великая проиграла 🇷🇺 Софии Поздняковой и выиграла серебряную медаль. После этого Великая до утра сдавала допинг-тесты. Об этом рассказал физиотерапевт сборной России по фехтованию Александр Буров:

«Сдача допинг-теста Поздняковой прошла благополучно, тест Великой, который она сдала на основной арене, допинг-офицеров не устроил в связи с недостаточной плотностью пробы.

Это неудивительно, она практически не ела, плюс такие серьезные физические нагрузки – все с потом выходит, а увеличить плотность за счет бананов и яблок за такой короткий срок практически невозможно. В итоге второй тест также допинг-офицерам не понравился, и Соня просидела на тестировании почти до двух ночи.

В олимпийскую деревню Великая добралась уже к трем ночи, после чего сдача допинг-проб продолжилась. Сейчас я даже не могу точно сказать, когда она завершилась. Таким образом, Соня, которая в день турнира встала в пять утра, не спала практически сутки. И праздник от завоеванной медали был омрачен крайне неприятной процедурой допинг-теста».