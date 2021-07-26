Золото в фехтовании взяла дочь президента Олимпийского комитета Позднякова. Они не общаются в дни соревнований, и у них есть общая примета
Станислав Поздняков возглавляет Олимпийский комитет России. В фехтовании он четырежды выигрывал золото Олимпиад – брал его на трех турнирах подряд – в 1992-м, 1996-м и 2000-м. Поздняков – фехтовальщик на саблях.
- Младшая дочь Позднякова Анна играет в баскетбол 3х3 и уже побеждала на молодежном чемпионате мира.
- Старшая – София – успешная фехтовальщица на саблях. Она уже выигрывала и чемпионат мира, и чемпионат Европы.
На Олимпиаде-2020 Позднякова последовательно прошла итальянку и двух китаянок, а в нервном полуфинале выиграла у француженки Брюне. Настолько нервном, что судья даже останавливал поединок, чтобы успокоить спортсменок – они несколько раз начинали бой раньше сигнала.
Еще более драматичным выглядел тот факт, что Позднякова вышла в финал на Софью Великую, которая уже давно ждет личного золота на Олимпиаде. В Рио-2016 Великая брала высшую награду в командном соревновании, но в личном – уступила в финале Егорян.
UPD. В финале Позднякова выиграла у Великой 15:11.
Позднякова уже выигрывала у Великой в финале – это был ЧМ-2018. Счет – 15:13. В нем Великая, проигрывая 9:14, сократила разрыв до 13:14, но решающий удар удался Поздняковой. «В таком же возрасте ее отец побеждал в финале со счетом 14:11 — и завершающий удар произвести не смог», – вспоминал Поздняков свое поражение в финале ЧМ-1994.
Прославленный отец – лучший тренер дочери? У Поздняковых дело обстоит по-другому:
- «Я как раз стараюсь избегать того, чтобы учить ее чему-то, связанному с фехтованием».
- «Мы обязательно обсуждаем соревнования, какие-то моменты, связанные с комбинациями, которая она использует в тактической схеме. Но у нее есть тренеры, которым она доверяет, так что я здесь, скорее, на вторых ролях».
- Советов не бывает даже в день боев, говорит Позднякова: «У нас есть правило – во время соревнований я не беру телефон, утром его выключаю – и поехала».
Зато есть одна общая примета, о которой рассказывала Позднякова, когда ее спросили, почему на амуниции написано Pozdni, а не Pozdnyakova: «Вообще правильно через Y, но, когда начала фехтовать, то форму принесли с i. Я еще у папы спросила, почему. Он сказал: «Я фехтовал с i, и хочу, чтобы ты фехтовала с i». Pozdniakova используется и на Олимпиаде-2020.
«Каково видеть первый бой своей дочери на Олимпийских играх? Я горжусь, что дожил до этого», – радовался Поздняков перед началом турнира.
«Раньше говорили: «Дочь Позднякова», а теперь надеюсь, что будут говорить просто «София Позднякова», – надеялась спортсменка после ЧМ-2018. После медали Олимпиады – в этом уже точно никаких сомнений.
Вот так на Олимпиаде за нее болел папа.
А с фехтованием у Поздняковой связаны две ее семьи. Прошлой осенью она вышла замуж за саблиста Константина Лоханова. В инстаграме используется фамилия мужа, но на Олимпиаде она выступает под фамилией отца.