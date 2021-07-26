Золото в фехтовании взяла дочь президента Олимпийского комитета Позднякова. Они не общаются в дни соревнований, и у них есть общая примета

Зато есть одна общая примета, о которой рассказывала Позднякова, когда ее спросили, почему на амуниции написано Pozdni, а не Pozdnyakova: «Вообще правильно через Y, но, когда начала фехтовать, то форму принесли с i. Я еще у папы спросила, почему. Он сказал: «Я фехтовал с i, и хочу, чтобы ты фехтовала с i». Pozdniakova используется и на Олимпиаде-2020.

«Каково видеть первый бой своей дочери на Олимпийских играх? Я горжусь, что дожил до этого», – радовался Поздняков перед началом турнира.

«Раньше говорили: «Дочь Позднякова», а теперь надеюсь, что будут говорить просто «София Позднякова», – надеялась спортсменка после ЧМ-2018. После медали Олимпиады – в этом уже точно никаких сомнений.

Вот так на Олимпиаде за нее болел папа.