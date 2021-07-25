Дериглазова вышла на поединок под музыку из «Звездных войн». Но это не помогло – победа досталась фехтовальщице, которая засыпала с рапирой

Их поединок длился меньше двух партий, в которых сильнее оказалась Ли Кифер.

Кифер много атаковала, сразу перехватила преимущество и почти весь поединок шла впереди на два укола. Лишь раз Дериглазова сравняла счет – когда он достиг до 12:12. Но дальше Кифер снова вырвалась вперед и в итоге победила при счет 15:13.

Для Дериглазовой это второе серебро на ОИ (первое было в Лондоне-2012) и третья олимпийская медаль в целом (еще была победа в Рио в 2016). Факты по Кифер:

• К 27 годам она на больших соревнованиях (ОИ, ЧЕ, Панамериканские игры и чемпионаты) выиграла 16 медалей. Из всех две были бронзовыми, две – серебряными, остальные – золотые.

• Это ее первая победа на Олимпийских играх.

• Все вокруг нее завязано на фехтовании. Отец фехтовал на различных чемпионатах США, брат и сестра участвовали в соревнованиях колледжей по фехтованию. Сама Кифер замужем за американским фехтовальщиком Гереком Мейнхардтом, который в 2016-м брал бронзу в РИО.

• Говорит, что фехтование = творчество: «Я обожаю именно фехтовать. То есть часами спарринговаться с партнером, чтобы мы каждый раз находили классный способ поразить друг друга. Это творчество и искусство. Я не воспринимаю фехтование как чисто вид спорта. Хотя многие тренеры – да.

Когда я училась в старших классах, то тренировалась с командой колледжа. Однажды на нашу тренировку пригласили морских котиков из ВВС США, они устроили нам курс молодого бойца. Мы бегали, прыгали, бесконечно много отжимались, а они постоянно орали на нас».