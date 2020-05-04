Бои на световых мечах в «Звездных войнах» придумали циркач и фехтовальщик. Один из них сыграл Дарта Вейдера, другой – мучил звезд тренировками
В «Звездных войнах» световой меч – главное оружие. А Дарта Вейдера специально для сцен боев сыграл британский фехтовальщик Боб Андерсон. Именно он задал стиль направлению сайберфайтинг – искусство владения световыми мечами. Андерсон посвятил фехтованию всю жизнь: участвовал на чемпионатах мира, представлял Великобританию на Олимпиаде-1952, потом был техническим директором Канадской ассоциации фехтования.
В оригинальной трилогии Андерсон разрабатывал всю технику боя. Все построено на сочетании реализма и зрелищности: движения меча ради визуального эффекта чуть преувеличены, а обратные удары технически чуть утрированы, чтобы подчеркнуть стилистику.
Вклад Андерсона в фильм стал известен позже. Первоначально режиссер Джордж Лукас не хотел огласки, но в 1983 году в интервью заметил: «Бой Вейдера на самом деле сделал Андерсон. Он работал настолько интенсивно, что заслуживает признания». Во время одной из боевых сцен Андерсон вмешался – актер Дэвид Проуз с мечом справлялся не очень. Хотя Андерсону было почти под 60, сцены он сделал безупречно.
Позднее Андерсон учил технике фехтования актеров для фильмов «Пираты Карибского моря», «Горец» и многих других, был постановщиком боев во «Властелине колец». Режиссер Мартин Кэмпбелл рассказывал: «Мы привыкали называть его Сварливым Бобом, таким он был перфекционистом. Не желал относиться к актерам, как к звездам. Они могли жаловаться на интенсивность, но я бы ни с кем другим не хотел работать вместо него».
Кого Андерсон хвалил, так это Вигго Мортенсена – назвал его лучшим фехтовальщиком из всех, кого тренировал.
В трилогии приквелов «Звездных войн» уже работал хореограф Ник Гиллард с четким заданием – поединки должны быть резкими, быстрыми и энергичными. Лукас хотел показать джедаев в расцвете сил. Гиллард был каскадером, а перед тем, как ставить трюки в фильмах, работал в цирке. Так появились семь джедайских форм фехтования – уникальная манера была разработана для каждого героя. В фильме была смесь самых разных элементов боевых искусств.
Это легко заметить на боях Дарта Мола, когда несколько раз вместо ударов в голову он выполнял другие комбинации. Большинство ударов направлено на оружие противника, а не на части тела. От реальных боев на мечах оставалось все меньше реализма.
В «Мести ситхов» Гиллард отдельно тренировал актеров Хейдена Кристенсена и Юэна Макгрегора для их дуэли. Они несколько месяцев подряд отдельно репетировали друг с другом, так что битвы на световых мечах выполнили сами. Гиллард рассказывал, что самый крутой бой в фильм не вошел: Оби-Ван должен был биться сразу с шестью телохранителями генерала Гривуса одновременно.
Макгрегор планировал тренироваться несколько недель – слишком сложной была хореография. Но уже на съемках команда решила, что для этого нет времени. Лукас нашел решение хитрее: вместо боя на телохранителей просто упала часть потолка. Гиллард говорил, что задумывал там самый сложный бой на мечах. Но Лукас ответил: «Сожалею, но я собираюсь разобраться с этими ребятами, сбросив на них контейнер!»
Седьмой фильм «Звездных войн» разработал режиссер Джей Джей Абрамс, который и вернул в фильм привычный сайберфайтинг. Он развился в мире после выхода фильма – теперь бились на дюралюминиевых или стеклопластиковых моделях световых мечей.
Сегодня сайберфайтинг вышел за рамки фильмов и живет как отдельная тема. Например, в России сайберфайтинг существует почти 20 лет: с соревнованиями и отбором на чемпионаты мира. Во Франции – больше. Зимой 2019-го поединкам на световых мечах официально присвоили статус вида спорта. Говорят, когда-нибудь сайберфайтинг точно войдет в программу летней Олимпиады