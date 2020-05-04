Бои на световых мечах в «Звездных войнах» придумали циркач и фехтовальщик. Один из них сыграл Дарта Вейдера, другой – мучил звезд тренировками

Вклад Андерсона в фильм стал известен позже. Первоначально режиссер Джордж Лукас не хотел огласки, но в 1983 году в интервью заметил: «Бой Вейдера на самом деле сделал Андерсон. Он работал настолько интенсивно, что заслуживает признания». Во время одной из боевых сцен Андерсон вмешался – актер Дэвид Проуз с мечом справлялся не очень. Хотя Андерсону было почти под 60, сцены он сделал безупречно.

Позднее Андерсон учил технике фехтования актеров для фильмов «Пираты Карибского моря», «Горец» и многих других, был постановщиком боев во «Властелине колец». Режиссер Мартин Кэмпбелл рассказывал: «Мы привыкали называть его Сварливым Бобом, таким он был перфекционистом. Не желал относиться к актерам, как к звездам. Они могли жаловаться на интенсивность, но я бы ни с кем другим не хотел работать вместо него».

Кого Андерсон хвалил, так это Вигго Мортенсена – назвал его лучшим фехтовальщиком из всех, кого тренировал.