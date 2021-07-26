У России – бронза в синхронных прыжках в воду. Добыли парни, которые чуть не закончили карьеру из-за перелома позвоночника и гайморита
Бронзовая медаль Олимпиады-2020 досталась сборной России на соревнованиях прыгунов в воду с вышки. Надежда на Александра Бондаря и Виктора Минибаева оправдалась. Изначально они были способны побороться за медали. Например, на чемпионате Европы перед Олимпиадой уступили только британцам.
Что было на Олимпиаде:
- В финальной части участвовало восемь дуэтов, у каждого из которых было по шесть попыток.
- Сейчас британцы снова выступили лучше, наших также обогнали и китайцы. Два фаворита обозначились буквально сразу.
- Бондарь и Минибаев поначалу отставали не значительно, но к финальным попыткам стало ясно, что Великобритания и Китай не разыграют золото только в случае какой-то сенсации.
- Россияне комфортно располагались на третьем месте. Конкуренты в лице Мексики, Канады, Украины и Кореи шли примерно ровно и отставали от наших. Япония была последней.
- У наших не очень получилась вторая попытка, были ошибки в пятой, но в целом волнения за медаль не возникало.
- Хотя перед последней попыткой была затянувшаяся пауза из-за оценок Великобритании, но Бондаря и Миннибаева это не смутило – последний прыжок они выполнили хорошо.
Россия традиционно берет медали по прыжкам в воду на Олимпиадах, но на прошлой – не получилось. Зато сейчас есть бронза, которую они повесили друг другу на награждении. Бронзы могло и не быть, учитывая проблемы со здоровьем, которые раньше были у наших спортсменов.
Бондарь страдал от гайморита и даже останавливал карьеру
У Бондаря есть звания заслуженного мастера спорта и Украины, и России – он переехал из Луганска, когда думал, что закончил со спортом. А приостанавливать карьеру пришлось из-за давних проблем.
- У него с детства был гайморит, но не было проколов.
- В 2010-м обнаружился хронический фронтит (воспалительное заболевание лобных пазух).
- Прошел операцию на перегородке, но спорт давался все сложнее: «Месяц прыгаю, потом пью антибиотики, и опять все снова».
- В 2014-м результаты пошли вниз.
Тогда Бондарь все решил: «Подошел к главному тренеру, сказал, что бросаю спорт, уезжаю жить в Москву к девушке, мы к тому моменту уже пять лет встречались». В Москве он стал ходить в бассейн, тренироваться с любителями. Там же встретился с президентом Федерации по прыжкам в воду Алексеем Власенко.
И вернулся: «Не жалею, что заканчивал, и о том, что решил продолжить, не жалею тоже».
Минибаев ломал позвоночник и долго лежал в больнице
На вопрос, приходилось ли биться о воду, Минибаев как-то ответил: «Когда я начал тренироваться после того как сломал позвоночник». Это произошло в 2008 году на этапе «Гран-при»:
«Я выплывал из-под воды после очередной попытки, и в этот момент мне на спину «приземлилась» спортсменка, которая прыгала с другой платформы ногами вниз. На бортик я вылез сам, но прямо там отказала нога. Какое-то время я так и лежал на бортике в ожидании врачей, потом встал, мы поехали в клинику, сделали снимок, и врач сказал, что все нормально. Я даже каким-то образом отсоревновался на том турнире, хотя спина болела невыносимо. А в Москве при повторном обследовании выяснилось, что у меня трещина в одном позвонке и смещение двух соседних».
Впереди было три месяца больницы, столько же он не тренировался. Была неудача и когда стал восстанавливаться – неожиданно плохо выполнил прыжок: потемнело в глазах, не раскрылся в полете, ударился о воду, даже не погрузившись под нее.
Как справился?
«Три года трясся от страха – до тех пор, пока в 2011-м на другом прыжке вышку ногами не задел. В тот момент все мои прежние проблемы враз из головы и вылетели».