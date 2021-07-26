У России – бронза в синхронных прыжках в воду. Добыли парни, которые чуть не закончили карьеру из-за перелома позвоночника и гайморита

Россия традиционно берет медали по прыжкам в воду на Олимпиадах, но на прошлой – не получилось. Зато сейчас есть бронза, которую они повесили друг другу на награждении. Бронзы могло и не быть, учитывая проблемы со здоровьем, которые раньше были у наших спортсменов.

Бондарь страдал от гайморита и даже останавливал карьеру

У Бондаря есть звания заслуженного мастера спорта и Украины, и России – он переехал из Луганска, когда думал, что закончил со спортом. А приостанавливать карьеру пришлось из-за давних проблем.

У него с детства был гайморит, но не было проколов.

В 2010-м обнаружился хронический фронтит (воспалительное заболевание лобных пазух).

Прошел операцию на перегородке, но спорт давался все сложнее: «Месяц прыгаю, потом пью антибиотики, и опять все снова».

В 2014-м результаты пошли вниз.

Тогда Бондарь все решил: «Подошел к главному тренеру, сказал, что бросаю спорт, уезжаю жить в Москву к девушке, мы к тому моменту уже пять лет встречались». В Москве он стал ходить в бассейн, тренироваться с любителями. Там же встретился с президентом Федерации по прыжкам в воду Алексеем Власенко.

И вернулся: «Не жалею, что заканчивал, и о том, что решил продолжить, не жалею тоже».