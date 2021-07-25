Первое золото России на Олимпиаде – после сбоя электроники: чемпионка – прапорщик Росгвардии, пришла в стрельбу из-за дедушек-охотников

Самый волнительный момент для Бацарашкиной на этих соревнованиях – сбой электроники. В пятом раунде система посчитала, что Бацарашкина не уложилась в 50 секунд, и не засчитала ей второй выстрел. Но судьи сказали, что это был сбой электроники, и дали ей 50 секунд на попытку. Об этом инциденте сама Бацарашкина говорит так:

«Судьи не заметили, что я не сделала выстрел, когда еще у меня было время на это – 27 секунд, я могла продолжить делать выстрел. И они мне дали заново 50 секунд, чтобы сделать выстрел. Я думаю, это не то чтобы помогло, а дало время на передышку . Такое не очень часто случается – раз в два, три, пять финалов может произойти сбой электроники или судьи не ту команду дадут, но это не так часто».

Про сбои Бацарашкина после победы добавила:

«Нас учат справляться с этим. Мы очень часто стреляем финалы на тренировках с давлением: вокруг нас ходят, кричат, стучат . Учимся этому специально. Мне лично это помогает».

А так Бацарашкина отреагировала на само золото:

«Я не ставила себе задачу выигрывать и попадать в тройку или даже в финал, а просто отстрелять так, как умею, показать то, что могу. Если ты для себя сам решил, добился – это уже победа, и не важно, какое место. Главное, ты выполнил задачу».