Первое золото России на Олимпиаде – после сбоя электроники: чемпионка – прапорщик Росгвардии, пришла в стрельбу из-за дедушек-охотников
Уже во втором дне Олимпиады в Токио у сборной России появилось первое золото. Виталина Бацарашкина стала первой в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
У Бацарашкиной была сложная квалификация и не менее сложный финальный раунд, в котором она зарубилась с Антоанетой Костадиновой из Болгарии. За два выстрела до конца Костадинова опережала ее на 0,9 балла, но дальше Бацарашкина справилась лучше. У Костадиновой были выстрелы на 10,1 и 9 балла. У Бацарашкиной – 10,5 и 10,4, что позволило ей:
- Взять золото в Токио.
- Установить Олимпийский рекорд (240,3).
- Взять первую золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров с 1995 года.
Самый волнительный момент для Бацарашкиной на этих соревнованиях – сбой электроники. В пятом раунде система посчитала, что Бацарашкина не уложилась в 50 секунд, и не засчитала ей второй выстрел. Но судьи сказали, что это был сбой электроники, и дали ей 50 секунд на попытку. Об этом инциденте сама Бацарашкина говорит так:
«Судьи не заметили, что я не сделала выстрел, когда еще у меня было время на это – 27 секунд, я могла продолжить делать выстрел. И они мне дали заново 50 секунд, чтобы сделать выстрел. Я думаю, это не то чтобы помогло, а дало время на передышку. Такое не очень часто случается – раз в два, три, пять финалов может произойти сбой электроники или судьи не ту команду дадут, но это не так часто».
Про сбои Бацарашкина после победы добавила:
«Нас учат справляться с этим. Мы очень часто стреляем финалы на тренировках с давлением: вокруг нас ходят, кричат, стучат. Учимся этому специально. Мне лично это помогает».
А так Бацарашкина отреагировала на само золото:
«Я не ставила себе задачу выигрывать и попадать в тройку или даже в финал, а просто отстрелять так, как умею, показать то, что могу. Если ты для себя сам решил, добился – это уже победа, и не важно, какое место. Главное, ты выполнил задачу».
Так прокомментировала успех Бацарашкиной ее тренер Наталья Кудина:
«Поговорили, я ей сказала, что это была только «закуска», основное «блюдо» впереди, несмотря на то, что были срывы, была задержка в стрельбе, хватило ей самообладания и она установила олимпийский рекорд. Она пришла в стрельбу совсем еще ребенком, бегала-прыгала, не совсем, так сказать, основательно относилась к тренировкам, но эта девочка поцелована Богом, у нее есть талант, и при ее работоспособности этот талант дал свои результаты».
Что известно о Виталине Бацарашкиной:
• Ей 24 года, и для нее Токио – вторая Олимпиада. В 2016-м в Рио она взяла серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
• В карьере Бацарашкиной есть победы на ЧМ (Чханвон-2018) и на Европейских играх (Минск-2019).
• Стрельбой Бацарашкина увлеклась благодаря дедушкам, оба – заядлые охотники. Бацарашкина уже в 6 лет ездила с ними на охоту и в раннем возрасте получила от них подарок – пневматический пистолет.
• Про стрельбу Бацаршкина говорила так: «Не в шесть, конечно, но лет в десять я уже из ружья стреляла. А потом стала стрелять и из спортивного оружия. Появились успехи.
Дедушка у меня военный, другой дедушка тоже охотник, папа в прошлом милиционер. Кто же из меня мог еще выйти?»
• Бацарашкина – прапорщик Росгвардии. После этой победы сказала: «Будет ли теперь более высокое звание? Думаю, да. В зависимости от моего образования».