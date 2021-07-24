Олимпиада-2020
стрельба
Анастасия Галашина
Ян Цянь
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#Олимпиада-2020 #Анастасия Галашина #стрельба #Ян Цянь

Драма в стрельбе на Олимпиаде. Россиянка Галашина шла на золото, но провалила последний выстрел

2 часа назад
Автор:
Александр Плеханов

XinHua/Global Look Press

Анастасия Галашина – первая медалистка из России на Олимпиаде-2020. Она выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовке на 10 метров. В соревнованиях победила китаянка Ян Цянь. Ее результат признан олимпийским рекордом – 251,8. Галашина отстала всего на 0,7 балла, а перед последним выстрелом вообще лидировала.

Важное по регламенту: максимальные очки за выстрел – 10,9 балла. Финал начинается с двух серий по пять выстрелов. Дальше худшая спортсменка выбывает после каждых двух новых выстрелов. К последним выстрелам остались только Ян Цянь и Анастасия Галашина. Перед заключительным лидировала Галашина, но опережала Цянь всего на 0,2 балла.

Последние выстрелы не получились у обеих, но Галашина сделала свой намного хуже:

  • Цянь – 9,8
  • Галашина – 8,9

Анастасия Галашина и Ян Цянь.

XinHua/Global Look Press

Уже после награждения она сказала, что потеряла концентрацию. Еще важное: «Всегда говорю, что у меня нет эмоций, я робот. В подсознании было то, что я все делала правильно». Галашиной 24 года. Ее главным достижением перед Олимпиадой была победа в смешанном командном турнире на чемпионате Европы. В 2016-м она выигрывала юниорский ЧЕ.

Галашина ведет инстаграм – там часто рассказывает о своей жизни. В марте 2020 года она выложила пост, где показала впечатления мамы. Мама назвала «Оскаром» само попадание Галашиной на Олимпиаду в Токио. Потом Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса, но квота Галашиной осталась в силе. Теперь есть и медаль.

Анастасия Галашина (серебро), Ян Цянь (золото) и Нина Кристен (бронза)

XinHua/Global Look Press

Галашина вышла в этот финал через квалификацию, которую проходят только восемь спортсменок. Она стала там восьмой, другая россиянка Юлия Каримова – 13-й. В квалификации рекорд установила Жанетт Хегг Дуэстад из Норвегии – 632,9 балла. Ее личной драмой стало итоговое четвертое место, хотя по общему уровню Дуэстад не провалила финал.

21-летняя Ян Цянь после награждения вообще говорила так: «Просто концентрировалась на том, чтобы оставаться самой собой. Сердце билось сильно, но я не особо много думала во время выстрелов. Не переживала об очках. Просто хотела поправить свое настроение». Медалистов Олимпиады-2016 на этих соревнованиях не было. Ян Цянь – первая золотая медалистка Олимпиады-2020.

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Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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