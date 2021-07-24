Драма в стрельбе на Олимпиаде. Россиянка Галашина шла на золото, но провалила последний выстрел
Анастасия Галашина – первая медалистка из России на Олимпиаде-2020. Она выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовке на 10 метров. В соревнованиях победила китаянка Ян Цянь. Ее результат признан олимпийским рекордом – 251,8. Галашина отстала всего на 0,7 балла, а перед последним выстрелом вообще лидировала.
Важное по регламенту: максимальные очки за выстрел – 10,9 балла. Финал начинается с двух серий по пять выстрелов. Дальше худшая спортсменка выбывает после каждых двух новых выстрелов. К последним выстрелам остались только Ян Цянь и Анастасия Галашина. Перед заключительным лидировала Галашина, но опережала Цянь всего на 0,2 балла.
Последние выстрелы не получились у обеих, но Галашина сделала свой намного хуже:
- Цянь – 9,8
- Галашина – 8,9
Уже после награждения она сказала, что потеряла концентрацию. Еще важное: «Всегда говорю, что у меня нет эмоций, я робот. В подсознании было то, что я все делала правильно». Галашиной 24 года. Ее главным достижением перед Олимпиадой была победа в смешанном командном турнире на чемпионате Европы. В 2016-м она выигрывала юниорский ЧЕ.
Галашина ведет инстаграм – там часто рассказывает о своей жизни. В марте 2020 года она выложила пост, где показала впечатления мамы. Мама назвала «Оскаром» само попадание Галашиной на Олимпиаду в Токио. Потом Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса, но квота Галашиной осталась в силе. Теперь есть и медаль.
Галашина вышла в этот финал через квалификацию, которую проходят только восемь спортсменок. Она стала там восьмой, другая россиянка Юлия Каримова – 13-й. В квалификации рекорд установила Жанетт Хегг Дуэстад из Норвегии – 632,9 балла. Ее личной драмой стало итоговое четвертое место, хотя по общему уровню Дуэстад не провалила финал.
21-летняя Ян Цянь после награждения вообще говорила так: «Просто концентрировалась на том, чтобы оставаться самой собой. Сердце билось сильно, но я не особо много думала во время выстрелов. Не переживала об очках. Просто хотела поправить свое настроение». Медалистов Олимпиады-2016 на этих соревнованиях не было. Ян Цянь – первая золотая медалистка Олимпиады-2020.