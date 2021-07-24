Драма в стрельбе на Олимпиаде. Россиянка Галашина шла на золото, но провалила последний выстрел

Анастасия Галашина – первая медалистка из России на Олимпиаде-2020. Она выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовке на 10 метров. В соревнованиях победила китаянка Ян Цянь. Ее результат признан олимпийским рекордом – 251,8. Галашина отстала всего на 0,7 балла, а перед последним выстрелом вообще лидировала.

Важное по регламенту: максимальные очки за выстрел – 10,9 балла. Финал начинается с двух серий по пять выстрелов. Дальше худшая спортсменка выбывает после каждых двух новых выстрелов. К последним выстрелам остались только Ян Цянь и Анастасия Галашина. Перед заключительным лидировала Галашина, но опережала Цянь всего на 0,2 балла.

Последние выстрелы не получились у обеих, но Галашина сделала свой намного хуже: