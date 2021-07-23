Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Японцы на открытии Олимпиады показали деревянные кольца и плотников, которые по древним традициям строят без единого гвоздя

2 часа назад

В Токио продолжается открытие Олимпиады-2020. Самой яркой презентацией перед выходом спортсменов на стадион была сцена с работой японских плотников.

Они имитировали работу с деревом, а затем сложили деревянные кольца в олимпийский символ.

Здесь своя идея: олимпийские кольца изготовлены из деревьев, которые были посажены 57 лет назад в Токио. Как раз к Олимпиаде-1964, которая проводилась в этом городе.

А еще – дань традиции.

Японские плотники известны во всем мире. Считается, что японцы обрабатывают дерево без механизированных инструментов – ручными пилками, острыми стамесками и рубанками. Ствол обрабатывали минимально: японцы по религии считали, что в нем живет дух, которого не надо тревожить, и тогда он будет оберегать дом.

Множество домов, построенных в Японии из дерева, были выполнены без гвоздей или винтов – просто соединяя дерево с деревом.

Сейчас все больше японских плотников переходят на электрические инструменты – это экономит время. Но остаются и те, кто подходит к делу традиционно. Что они говорят про смысл работы? «Нам доставляет удовольствие делать то, что еще не делали, и чем сложнее изделие, тем интереснее. Свое призвание видим в том, чтобы сохранить традицию и культуру плотницкого искусства Японии».

Камень для построек в стране использовался редко – это лишняя трата времени и сил, да и температура в них холодная зимой и жаркая летом. Деревянные дома – традиционный вид в Японии. Они имеют наибольшую сейсмостойкость, к тому же в Японии хватает леса.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa / AFLO / Keystone Press Agency / imageBROKER.com / Global Look Press
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