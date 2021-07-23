Японцы на открытии Олимпиады показали деревянные кольца и плотников, которые по древним традициям строят без единого гвоздя

А еще – дань традиции.

Японские плотники известны во всем мире. Считается, что японцы обрабатывают дерево без механизированных инструментов – ручными пилками, острыми стамесками и рубанками. Ствол обрабатывали минимально: японцы по религии считали, что в нем живет дух, которого не надо тревожить, и тогда он будет оберегать дом.

Множество домов, построенных в Японии из дерева, были выполнены без гвоздей или винтов – просто соединяя дерево с деревом.

Сейчас все больше японских плотников переходят на электрические инструменты – это экономит время. Но остаются и те, кто подходит к делу традиционно. Что они говорят про смысл работы? «Нам доставляет удовольствие делать то, что еще не делали, и чем сложнее изделие, тем интереснее. Свое призвание видим в том, чтобы сохранить традицию и культуру плотницкого искусства Японии».