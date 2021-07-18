Кто понесет знамя России на открытии Олимпиады-2020

Олимпиада-2020 – это игры с задумкой по гендерному равенству. Поэтому ОКР рекомендовал сразу двух знаменосцев для Олимпиады в Токио. Ими стали волейболист Максим Михайлов и саблистка Софья Великая. Для каждого из них эта Олимпиада станет уже четвертой. Михайлову 33 года, Великой в июне исполнилось 36 лет.

Михайлов и Великая – одни из главных спортсменов во всем составе России на Олимпиаду (а их там аж 335). Михайлов уже имеет золото и бронзу Олимпиады с волейбольной сборной. Великая победила в командных соревнованиях на Олимпиаде-2016. Личного золота Олимпиады у нее еще нет, но было сразу 14 побед на чемпионатах Европы и восемь – на ЧМ.

Считается, что участие в церемонии открытия Олимпиады – это дополнительная нагрузка на спортсмена. Он проводит на ногах несколько дополнительных часов, давит ответственность. Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля. Уже через сутки Михайлов сыграет в матче Россия – Аргентина. Соревнования по женской сабле начнутся 26 июля.