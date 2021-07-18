Кто понесет знамя России на открытии Олимпиады-2020
Олимпиада-2020 – это игры с задумкой по гендерному равенству. Поэтому ОКР рекомендовал сразу двух знаменосцев для Олимпиады в Токио. Ими стали волейболист Максим Михайлов и саблистка Софья Великая. Для каждого из них эта Олимпиада станет уже четвертой. Михайлову 33 года, Великой в июне исполнилось 36 лет.
Михайлов и Великая – одни из главных спортсменов во всем составе России на Олимпиаду (а их там аж 335). Михайлов уже имеет золото и бронзу Олимпиады с волейбольной сборной. Великая победила в командных соревнованиях на Олимпиаде-2016. Личного золота Олимпиады у нее еще нет, но было сразу 14 побед на чемпионатах Европы и восемь – на ЧМ.
Считается, что участие в церемонии открытия Олимпиады – это дополнительная нагрузка на спортсмена. Он проводит на ногах несколько дополнительных часов, давит ответственность. Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля. Уже через сутки Михайлов сыграет в матче Россия – Аргентина. Соревнования по женской сабле начнутся 26 июля.
Михайлов уже рассказал детали по церемонии: «Мне нужно будет приехать на стадион заранее, до начала, и потом придется долго ждать – Россия же находится далеко от начала алфавита. В общей сложности на все уйдет часа 4-5. Силы это отнимет, но надеюсь, эмоции от участия в праздничной церемонии и роли знаменосца перекроют усталость».
Великая сказала такое в интервью «Чемпионату»: «Надеюсь, что флаг понесет именно он, сильный мужчина, а я рядышком пойду и мешать ему не буду. Мы пока не репетировали, но успеем еще. Форму нам уже выдали, так что к церемонии готовы!» Она не верит в суеверия, что спортсменам-знаменосцам потом приходится сложнее уже во время официальных стартов.
Михайлов – эмоциональный перфекционист, которого называют пулеметом
Михайлов не любит публичность. Из-за этого даже восхищается Месси, потому что тот проигрывает Роналду в активности (и по подписчикам в инстаграме). Зато Роналду он приводил в пример идеальным спортсменом по отношению к делу. Сам Михайлов живет по схеме работа-семья. Постоянно тренируется и играет, а дома переключается и отдыхает.
Еще Михайлов считает, что современные спортсмены – это по-настоящему свободные люди. Сам рос при жестких тренерах, поэтому теряется в новых условиях. Михайлов рассказывал: «Мне кажется, что ментальное мышление нашего поколения еще не до конца поменялось и игроки, порой, не знают, что делать с той свободой, которую дают современные либеральные тренеры».
Перфекционизм – главное качество Михайлова. Он убирает все лишнее вокруг себя и идет к конкретным целям. За это сам Михайлов хвалил и тренера сборной России по волейболу Туомаса Саммельвуо. Говорил, что по перфекционизму они с ним сильно похожи. Другие игроки тоже выделяют Михайлова со стороны профессионализма, перфекционизма и влияния на команду.
В матчах Михайлов – один из самых эмоциональных волейболистов. Еще он верный: сменил за карьеру только два клуба. Начинал карьеру в «Ярославиче», а с 2010 года постоянно играет в казанском «Зените». Перед уходом из «Ярославича» Михайлов один раз заработал 40 очков за матч. Михайлов имеет прозвище «Пулемет» – «Зенит» об этом часто напоминает. Что он умеет:
Великая – главная спортсменка в фехтовании с проигранным финалом Рио-2016
Софья Великая похожа на Михайлова по отношению к делу. Она до сих пор не завершает карьеру, хотя считается одной из самых титулованных спортсменок в фехтовании за всю историю. «Я добилась в фехтовании почти всего. Дело в этом «почти», – говорила Великая. Личное золото Олимпиады остается ее последней и главной целью в спорте.
Она считает, что важно последовательно достигать всего в спорте. Именно поэтому постоянно возвращалась даже после рождения двух детей. Великая замужем за Алексеем Мишиным – чемпионом Олимпиады-2004. Мишин побеждал там в греко-римской борьбе. В спортивный сезон они видятся примерно раз в две недели, потому что каждый живет в насыщенном графике.
Важнейший момент в карьере Софьи Великой – финал Олимпиады-2016. Тогда она встретилась там с Яной Егорян. Вместо личной победы Великая осталась со вторым подряд серебром, а потом было интервью Егорян. Говорила о ее величии: «Сколько я в спорте, я всегда стремилась стать такой, как она. Соня – великая чемпионка. Она была моим кумиром в фехтовании».
Великая представляет ЦСКА в спорте. Сразу после Олимпиады у нее было еще одно важное достижение – она получила погоны капитана. «Для меня очень важны пожизненная пенсия и звание капитана советской армии. Пойду до майора», – сказала тогда Великая. В военной форме она потом приходила на хоккей, где делала символическое вбрасывание на игре КХЛ.