Олимпиада-2020
кино
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#Олимпиада-2020 #кино

Посмотрите рекламу Олимпиады от BBC. Вы захотите ее пересмотреть

час назад

BBC выпустила рекламу к Олимпиаде в Токио. Ее ТВ-премьера состоялась 29 июня во время матча Евро между Англией и Германией.

Видео – это минута, которая отражает все безумие японской культуры.

Этого эффекта и добивались создатели рекламы. Креативный директор BBC Джеймс Кросс говорит:

«Токио – город с богатой поп-культурой, который принимает сейчас самое разнообразное событие в спорте. Поэтому каждый кадр видео нагружен отсылками, чтобы зритель рассматривал их и погружался во власть Токио».

В BBC хотели показать Токио, который создает ощущение клаустрофобии и сенсорной перегрузки.

Кросс говорит, что рекламу BBC делала еще с конца 2019 года. Но из-за пандемии Олимпиада перенеслась, и в студии забеспокоились – а вдруг ее вообще не будет, и тогда не получится выпустить ролик.

Над ним работала большая команда. Креативное агентство BBC привлекло к созданию ролика четырех режиссеров, чтобы объединить анимацию и кино.

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