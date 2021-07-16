Посмотрите рекламу Олимпиады от BBC. Вы захотите ее пересмотреть

Кросс говорит, что рекламу BBC делала еще с конца 2019 года. Но из-за пандемии Олимпиада перенеслась, и в студии забеспокоились – а вдруг ее вообще не будет, и тогда не получится выпустить ролик.

Над ним работала большая команда. Креативное агентство BBC привлекло к созданию ролика четырех режиссеров, чтобы объединить анимацию и кино.