Посмотрите рекламу Олимпиады от BBC. Вы захотите ее пересмотреть
Видео – это минута, которая отражает все безумие японской культуры.
Этого эффекта и добивались создатели рекламы. Креативный директор BBC Джеймс Кросс говорит:
«Токио – город с богатой поп-культурой, который принимает сейчас самое разнообразное событие в спорте. Поэтому каждый кадр видео нагружен отсылками, чтобы зритель рассматривал их и погружался во власть Токио».
В BBC хотели показать Токио, который создает ощущение клаустрофобии и сенсорной перегрузки.
Кросс говорит, что рекламу BBC делала еще с конца 2019 года. Но из-за пандемии Олимпиада перенеслась, и в студии забеспокоились – а вдруг ее вообще не будет, и тогда не получится выпустить ролик.
Над ним работала большая команда. Креативное агентство BBC привлекло к созданию ролика четырех режиссеров, чтобы объединить анимацию и кино.