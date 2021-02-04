Реклама на Супербоуле в кризисе. Бренды уходят, а создатели не знают: как придумать сюжет, который никого не обидит

Большие спонсоры боятся идти на Супербоул из-за кризиса – так на рекламных местах появились компании послабее

За два месяца до начала Супербоула глава фестиваля Black Heritage в Тампе Айви Бокс рассказал об общем отношении спонсоров к рекламе во время матча:

«Спонсоры и рекламодатели опасаются приходить на Супербоул. Почему? Реклама очень дорогая. Это серьезный удар по бюджету даже больших компаний. Да и зрители часто игнорируют рекламу в перерыве. Поэтому платить огромные деньги за блюдо, которое никто не трогает за обеденным столом, никто не хочет».

Слова Бокса подтверждают последние события. Coca-Cola полностью отказалась от рекламы на Супербоуле. Pepsi не будет рекламировать флагманский одноименный напиток, зато прорекламирует Mountain Dew и останется организатором шоу в перерыве.

Крупный пивной бренд Budweiser тоже откажется от рекламы – впервые за 40 лет его не будет на Супербоуле. Часть денег, которые компания планировала потратить на рекламу во время матча, она передаст в благотворительные организации, занимающиеся популяризацией вакцинации от коронавируса.

Другие большие компании, которые тоже отказались от рекламы во время Супербоула: Hyundai, Olay, Avocados From Mexico, Little Caesars и Ford.