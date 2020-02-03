Шакира и Дженнифер Лопес раскрутили Супербоул. Их выступление смотрят миллионы и хвалят другие звезды
«Канзас-Сити» победил в Супербоуле во второй раз в истории. MVP Супербоула стал Патрик Махоумс – лучший игрок НФЛ прошлого сезона. Все хорошо, но разве такие факты надолго удержат внимание нейтрального зрителя? Их либо забудут почти сразу, либо просто оставят в качестве сухого напоминания о финале.
Зато выступление Дженнифер Лопес и Шакиры запомнят все. Официальные каналы НФЛ продвигают их номера везде. В среднем видео на ютуб-канале НФЛ просматривают больше миллиона человек каждый час. На 10:30 утра по Москве оно имело чуть больше 8 миллионов просмотров, на момент выхода этого материала – больше 11 миллионов.
Видео с продолжительностью меньше минуты в среднем собирают на канале НФЛ по 100 тысяч просмотров. Ролик с выступлением Шакиры и Дженнифер Лопес идет 14 минут – и он стоит такого внимания:
Выступление на Супербоуле делает популярнее даже самых раскрученных звезд:
- Чем ближе к Супербоулу, тем сильнее изменялось количество подписчиков в инстаграмах Дженнифер Лопес и Шакиры. На соцсети Лопес в среднем подписывались 100 тысяч человек за сутки. У инстаграма Шакиры не такой большой рост (но и подписчиков у нее меньше – 46 миллионов против 111-ти у Лопес). На Шакиру подписываются в среднем по 10 тысяч человек за сутки (данные Socialblade).
- Реакция певицы Леди Гаги на выступление звезд в перерыве Супербоула: «Дженнифер Лопес, Шакира и все особые гости были просто невероятны! Какое забавное шоу – я танцевала и улыбалась все время. Такие мощные сексуальные женщины! Люблю вас, сексуальные и талантливые женщины».
- Не обошлось без воспоминаний о Кобе Брайанте. Вот рассказ Дженнифер Лопес – она узнала о трагедии с Кобе от своего жениха: «Я репетировала, когда Алекс пришел ко мне со слезами на глазах. Он сказал: «Ты не поверишь в то, что случилось». Я думаю, что это так сильно влияет на всех, потому что напоминает всем, насколько хрупка жизнь и как мы должны ценить каждый момент».
- Выступление Шакиры и Дженнифер Лопес – это еще и постоянные отсылки к латиноамериканской культуре. «Наше выступление на Супербоуле выглядит очень символично, и я чувствую, что мы несем большую ответственность перед латиноамериканцами по всему миру», – сказала Шакира.
- Вот это действие Шакиры еще и стало новым мемом:
Немного красочных кадров: