Шакира и Дженнифер Лопес раскрутили Супербоул. Их выступление смотрят миллионы и хвалят другие звезды

«Канзас-Сити» победил в Супербоуле во второй раз в истории. MVP Супербоула стал Патрик Махоумс – лучший игрок НФЛ прошлого сезона. Все хорошо, но разве такие факты надолго удержат внимание нейтрального зрителя? Их либо забудут почти сразу, либо просто оставят в качестве сухого напоминания о финале.

Зато выступление Дженнифер Лопес и Шакиры запомнят все. Официальные каналы НФЛ продвигают их номера везде. В среднем видео на ютуб-канале НФЛ просматривают больше миллиона человек каждый час. На 10:30 утра по Москве оно имело чуть больше 8 миллионов просмотров, на момент выхода этого материала – больше 11 миллионов.

Видео с продолжительностью меньше минуты в среднем собирают на канале НФЛ по 100 тысяч просмотров. Ролик с выступлением Шакиры и Дженнифер Лопес идет 14 минут – и он стоит такого внимания: