Отвечаем на стыдные вопросы про Супербоул. Почему его все смотрят? Откуда столько денег и звезд?
Что такое Супербоул?
Так называют финальную игру в чемпионате НФЛ по американскому футболу. Ей всегда сопутствует неофициальный национальный праздник – воскресенье Супербоула. В этот день люди все делают в больших объемах: много едят, обязательно куда-нибудь выходят и тратят деньги. Естественно, что все это происходит вокруг одной игры. Выступления звезд и красочные рекламы в Супербоуле часто бывают важнее результата финала и получаются интереснее игры.
Супербоул не всегда существовал в таком виде. В 1967 году Супербоулом назвали встречу победителей НФЛ и АФЛ (конкурирующий турнир). Потом они слились в одно соревнование, поэтому Супербоул превратился в финальную игру НФЛ. В этом году там встречаются «Канзас-Сити» и «Сан-Франциско». Их игра пройдет в ночь на 3 февраля. Матч примет 65-тысячный стадион «Хард Рок» в городе Майами Гарденс.
Почему в разговорах о Супербоуле постоянно мелькают деньги?
Потому что их там очень много. Заработок идет буквально на всем. Супербоул – самое просматриваемое мероприятие на американском ТВ. Рекордный телерейтинг Супербоул получил в 2015 году – тогда средняя телевизионная аудитория составила 114,4 миллиона человек. На пике интереса количество смотревших переваливало за 120 миллионов.
Еще немного о деньгах:
- Средняя цена билетов на Супербоул – 5600 долларов. Нижняя граница заканчивается на 3 тысячах, высшая – 93.
- Каждый год дорожает реклама. В прошлом году 30-секундный слот стоил 5 миллионов долларов, в этом – уже 5,6.
- Во время Супербоула продают еду и напитки – цена за обычный гамбургер начинается с десяти долларов.
Не интересуюсь американским футболом. Зачем это смотреть?
Как раз из-за шоу вокруг Супербоула. В этом году на представлении выступят Дженнифер Лопес и Шакира. Об их участии в Супербоуле объявили еще в начале осени. Для Шакиры это выступление на Супербоуле еще и совпадает с праздником – 2 февраля ей исполнилось 43 года. Лопес и Шакира пообещали обратить особое внимание на латиноамериканское население.
«Это очень важный момент для нашего сообщества, для латиноамериканского сообщества в этой стране. Думаю, что Супербоул – это по-настоящему американское мероприятие, настолько американское, насколько это возможно», – рассказала Шакира. Вместе с ними на Супербоуле выступит певица Деми Ловато – она исполнит американский гимн. Иоланда Адамс тоже анонсировала свое выступление.
Показ Супербоула – отдельная история. В этом тоже есть отдельный интерес, потому что во время Супербоула всегда транслируют особенные рекламные ролики. На новом Супербоуле покажут даже выступления Дональда Трампа и Майкла Блумберга – они используют эту рекламу для продвижения собственных образов в президентской гонке.
Когда и где посмотреть Супербоул?
Супербоул стартует 3 февраля в 2:30 по московскому времени. Есть три основных легальных варианта просмотра:
- На сайте FOX Sports придется пройти регистрацию и создание аккаунта. Там еще и обещают показ в качестве Ultra HD.
- Сайт NFL Game Pass. Там доступны варианты подписок за $22,99 и $29,99. Дешевый вариант отличается от дорогого длительностью доступа к контенту НФЛ.
- Телеканал Viasat Sport. Подписка стоит 199 рублей в месяц, но для первого пользования предлагают три дня бесплатной пробы.
Смотрю первый раз – за кем следить на поле?
«Сан-Франциско» побеждал в Супербоуле уже пять раз, «Канзас-Сити» попал в финальную игру впервые за 50 лет. В 1970 году команда одержала единственную победу в истории. До рекордсменов по успехам в Супербоуле обе команды пока не дотягивают: «Питтсбург Стилерз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс» выигрывали по шесть раз. Еще пять побед имеет команда «Даллас Ковбойз».
CNN выделил несколько интересных персонажей, за которыми стоит последить в этом финале. Один из них – главный тренер «Канзас-Сити» Энди Рид. 61-летний тренер входит в шестерку лучших тренеров НФЛ, но еще ни разу в тренерской карьере не выигрывал Супербоул. В «Канзас-Сити» Рид работает с 2013 года, а до этого он возглавлял «Филадельфию».
В составе «Сан-Франциско» выделяется двукратный победитель Супербоула Джимми Гаропполо. Их он выигрывал в составе «Нью-Ингленд Пэтриотс», где был в тени другой звезды. CNN пишет, что новый Супербоул – шанс для Гаропполо внести огромный личный вклад в большую победу. Его соперником из «Канзаса» будет Патрик Махоумс – самый ценный игрок НФЛ в 2018-м.
Почему все это интересно и важно?
Через Супербоул можно чуть лучше понять американцев. Местная культура, спорт, музыка, телевидение – все это пересекается и собирается вместе на одном мероприятии. Важность события показывает даже расписание событий по другим видам спорта. Матчи НБА и НХЛ специально выносят на раннее время, чтобы освободить место под Супербоул. Каждый раз они выступают разогревом перед главным событием года в Америке.