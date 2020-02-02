Отвечаем на стыдные вопросы про Супербоул. Почему его все смотрят? Откуда столько денег и звезд?

Что такое Супербоул?

Так называют финальную игру в чемпионате НФЛ по американскому футболу. Ей всегда сопутствует неофициальный национальный праздник – воскресенье Супербоула. В этот день люди все делают в больших объемах: много едят, обязательно куда-нибудь выходят и тратят деньги. Естественно, что все это происходит вокруг одной игры. Выступления звезд и красочные рекламы в Супербоуле часто бывают важнее результата финала и получаются интереснее игры.

Супербоул не всегда существовал в таком виде. В 1967 году Супербоулом назвали встречу победителей НФЛ и АФЛ (конкурирующий турнир). Потом они слились в одно соревнование, поэтому Супербоул превратился в финальную игру НФЛ. В этом году там встречаются «Канзас-Сити» и «Сан-Франциско». Их игра пройдет в ночь на 3 февраля. Матч примет 65-тысячный стадион «Хард Рок» в городе Майами Гарденс.