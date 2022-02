8 главных музыкальных шоу Супербоула: Майкл Джексон с хором из тысяч детей, Purple Rain под дождем, голая грудь и средний палец

2007: песня про дождь под дождем

Хедлайнер: Принс

Дата: 4 февраля 2007

Место: Майами, Флорида

Матч: Супербоул XLI, «Индианаполис Колтс» – «Чикаго Беарз» 29-17

В тот день в Майами с самого утра лил дождь. Организаторы Супербоула позвонили Принсу, чтобы прояснить моменты по безопасности: ведь сцена была скользкой и мокрой, а кроме электрогитар в сценарии прописаны еще и высокие каблуки. Принс ответил: «Вы можете сделать, чтобы дождь пошел еще сильнее?»

Большинство медиа и изданий в рейтингах лучших хафтайм-шоу в истории ставят перфоманс Принса в первую тройку, а чаще всего – на первое место.

На сцене в виде пурпурной буквы P он исполнил не только собственные песни, но и каверы на We Will Rock You, Proud Mary и All Along the Watchtower. И кульминация – песня Purple Rain под все еще хлещущим дождем. Когда для декораций ты используешь саму природу, это не перебить никакими спецэффектами.