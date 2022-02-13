8 главных музыкальных шоу Супербоула: Майкл Джексон с хором из тысяч детей, Purple Rain под дождем, голая грудь и средний палец
Super Bowl Halftime Show – большое событие внутри большого события и одна из причин, почему Супербоул такой значимый и достреливает даже до русской аудитории, которая не всегда отличает американский футбол от регби.
В перерыве матча большая звезда выступает с живым концертом до получаса. Это всегда получается масштабно, величественно и очень эпохально даже для тех музыкантов, которые к тому моменту давно утвердились как суперзвезды. Супербоул – галочка для истории. Возможно, еще более значимая, чем премия «Грэмми» (привет, Weeknd).
В этом тексте мы рассказываем о самых ярких концертах Супербоула, которые создавали его вес в культуре.
1993: выступление, которое совершило революцию и началось с того, что певец полторы минуты стоял неподвижно
Хедлайнер: Майкл Джексон
Дата: 31 января 1993
Место: Пасадена, Калифорния
Матч: Супербоул XXVII, «Баффало Биллс» – «Даллас Ковбойз» 17-52
Музыкальные номера в перерыве Супербоула были с первого розыгрыша, но до начала 90-х в них обычно выступали марширующие оркестры университетов и подобные ансамбли. Их однообразные выступления воспринимались как рекламный фон, поэтому зрители все чаще переключались с трансляции в перерыве, а рейтинги падали.
Чтобы повысить популярность и удержать интерес аудитории, организаторы стали приглашать более известных исполнителей: в 1991 году это был бойзбэнд New Kids on the Block, а через год – Глория Эстефан. Но рейтинги не повысились.
Все изменилось в 1993-м, когда в перерыве Супербоула выступил Майкл Джексон – именно он считается основателем современного формата хафтайм-шоу.
Выступление – эффект. Все началось так:
- Выскочил из-под сцены, взлетев на 2,5 метра;
- Встал на полторы минуты. Абсолютно неподвижно.
- Выбросил очки-авиаторы в толпу и перешел к песням.
Там было все: попурри из хитов (Jam, Billie Jean, Black or White), фирменная хореография, спецэффекты, речь и песня-манифест Heal the world, исполненная с хором из 3,5 тысяч детей и большим надувным глобусом.
У Майкла Джексона есть клип с Майклом Джорданом. Это импровизация без сценария, которая тайно снималась в захолустье Чикаго
Перфоманс Джексона наблюдали 133,4 млн телезрителей (самое рейтинговое телесобытие в США на тот момент). Он изменил правила и создал новую ячейку в западной поп-культуре.
1996: певица за 50+ сменила четыре костюма и улетела со сцены на вертолете
Хедлайнер: Дайана Росс
Дата: 28 января 1996
Место: Темпе, Аризона
Матч: Супербоул XXX, «Даллас Ковбойз» – «Питтсбург Стилерз» 27-17
После двух проходных выступлений в 1996 году организаторы пригласили Дайану Росс. Ей тогда уже перевалило за 50, но она доказала, что еще в форме и умеет делать шоу.
Именно Росс задала тренд на смену образа прямо во время выступления – по ходу двенадцатиминутного действа она сменила четыре костюма, при этом не прекращая петь (сет-лист включал 10 песен). Спуск на стойке с вылетающими из-под нее искрами, тысячи танцоров, спецэффекты и вертолет, который забрал Росс прямо с с футбольного поля под символическую Take Me Higher.
Дайана Росс стала первой женщиной-хедлайнером и показала образцовую плотность использования времени, на которую затем ориентировались все остальные.
2002: непростое выступление в память жертв 11 сентября
Хедлайнер: U2
Дата: 3 февраля 2002
Место: Новый Орлеан, Луизиана
Матч: Супербоул XXXVI, «Сент-Луис Рэмс» – «Нью-Ингленд Пэтриотс» 17-20
Первый Супербоул после терактов 11 сентября. Народ и страна все еще приходили в себя после трагедии, и им не нужны были привычные размах, торжественность и пафос. Подсознательно все хотели что-то простое, искреннее, способное сплотить.
Как теракт 11 сентября 2001 года воспринимался в России: семь часов прямого эфира, трансляции в школах, обращение Путина, минута молчания в Лиге чемпионов
Все это уловили и дали U2.Ирландская группа поняла американскую боль и устроила одновременно эффектное и трогательное выступление: во время исполнения трех жизнеутверждающих песен (Beautiful Day, MLK, Where the Streets Have No Name) на опущенном на сцену огромном проекторе высвечивались имена погибших 11 сентября, а в конце лидер группы Боно распахнул край куртки, продемонстрировав вшитый туда американский флаг.
2004: голая грудь в прямом эфире как самое скандальное выступление в истории и самая важная секунда для развития интернета
Хедлайнер: Джанет Джексон, Джастин Тимберлейк
Дата: 1 февраля 2004
Место: Хьюстон, Техас
Матч: Супербоул XXXVIII, «Нью-Ингленд Пэтриотс» – «Каролина Пэнтерз» 32-29
Хафтайм-шоу-2004 – единственное в истории, в котором участвовали аж шесть исполнителей (Джессика Симпсон, Puff Daddy, Nelly, Kid Rock, Джастин Тимберлейк и Джанет Джексон). Но примечательно тем, что произошло во время совместного выступления Тимберлейка и Джексон.
Это был медиавзрыв эпохи, о котором «Гол» подробно рассказывал здесь. Если вкратце: в финале песни Rock Your Body Тимберлейк случайно (случайно?) оголил грудь Джексон. Это настолько шокировало публику, что последовали огромные штрафы, суды, публичные извинения, мем «неисправность гардероба», разговоры о падении нравов американского общества и т.д.
Этот скандал побил рекорды цитируемости и обсуждения, 20% всех запросов в главном на тот моменте момент поисковике были про него, через три дня после него запустился фейсбук и непосредственно из-за него придумался ютуб. С ютубом было так: один из основателей Джавед Карим никак не мог найти запись с грудью и предложил друзьям создать видеохостинг, куда любой пользователь может загрузить любой видеоролик.
Еще тот сюжет показал, как странно порой устроено общественное мышление. Случайный жест сделал Тимберлейк, но почти весь удар из критики, обсуждения, запретов, последствий обрушился на Джексон.
2007: песня про дождь под дождем
Хедлайнер: Принс
Дата: 4 февраля 2007
Место: Майами, Флорида
Матч: Супербоул XLI, «Индианаполис Колтс» – «Чикаго Беарз» 29-17
В тот день в Майами с самого утра лил дождь. Организаторы Супербоула позвонили Принсу, чтобы прояснить моменты по безопасности: ведь сцена была скользкой и мокрой, а кроме электрогитар в сценарии прописаны еще и высокие каблуки. Принс ответил: «Вы можете сделать, чтобы дождь пошел еще сильнее?»
Большинство медиа и изданий в рейтингах лучших хафтайм-шоу в истории ставят перфоманс Принса в первую тройку, а чаще всего – на первое место.
На сцене в виде пурпурной буквы P он исполнил не только собственные песни, но и каверы на We Will Rock You, Proud Mary и All Along the Watchtower. И кульминация – песня Purple Rain под все еще хлещущим дождем. Когда для декораций ты используешь саму природу, это не перебить никакими спецэффектами.
2009: лучший концерт в эпоху осторожных рок-звезд
Хедлайнер: Брюс Спрингстин
Дата: 1 февраля 2009
Место: Тампа, Флорида
Матч: Супербоул XLIII, «Питтсбург Стилерз» – «Аризона Кардиналс» 27-23
«Я хочу, чтобы вы отошли от блюда с гуакамоле! Я хочу, чтобы вы отложили куриные крылышки! Я хочу, чтобы вы включили свои телевизоры на полную громкость! И я хочу знать: ЕСТЬ ТУТ КТО ЖИВОЙ?» – кричал Брюс Спрингстин, открывая выступление в перерыве Супербоула.
Одна из самых богатых звезд мира – певец, которого вы не знаете. Откуда у Брюса Спрингстина полмиллиарда долларов?
После скандала с Джексон и Тимберлейком в течение семи лет на хафтайм-шоу приглашались исключительно заслуженные опытные артисты (чаще всего классические рокеры) вроде Пола Маккартни или The Rolling Stones, от которых не ожидали подобной неожиданности.
Спрингстин был именно из волны рок-ветеранов. Двадцатикратный лауреат премии «Грэмми» устроил достаточно бодрое выступление, а особенно повеселился во время 10th Avenue Freeze Out – исполнил слайд в традициях лучших квотербеков, попутно въехав прямо в камеру.
2012: рекорд, золото, толпа на сцене и средний палец
Хедлайнер: Мадонна
Дата: 5 февраля 2012
Место: Индианаполис, Индиана
Матч: Супербоул XLVI, «Нью-Йорк Джайентс» – «Нью-Ингленд Пэтриотс» 21-17
Выступление Мадонны в 2012-м наблюдали более 114 млн телезрителей – это позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса как наиболее просматриваемому хафтайм-шоу всех времен. Что важнее: у шоу было больше зрителей, чем у самого футбольного матча.
Эпичный перфоманс начался с появление в облике античной богини на золотом троне, который нес целый отряд гладиаторов. Далее: смена нескольких впечатляющих и разнообразных образов, акробаты, эффектные танцевальные номера, а также составившие Мадонне компанию LMFAO, Ники Минаж, M.I.A. (показала под конец средний палец в камеру), Cee Lo Green.
500 костюмов, 1500 членов команды, больше 10000 сообщений в секунду в еще молодом твиттере. И больше 200 жалоб на средний палец в прямом эфире.
2015: шоу, которое получило два «Эмми»
Хедлайнер: Кэти Перри
Дата: 1 февраля 2015
Место: Глендейл, Аризона
Матч: Супербоул XLIX, «Нью-Ингленд Пэтриотс» – «Сиэтл Сихокс» 28-24
Кэти Перри появилась под песню Roar верхом на золотом механическом льве, затем действие переместилось на трехмерную шахматную доску, дальше включился пляжный вайб с акулами на подтанцовке. Кульминация – исполнение Firework на узкой платформе, которая поднялась в воздух и пронеслась над трибунами. В компании с Перри Ленни появились Кравиц и Мисси Эллиотт, про которых потом говорили: каждый из них достоин быть отдельным хедлайнером.
Получив исключительно положительные отзывы, Кэти Перри побила рекорд Мадонны – аудитория ее перфоманса составила 118,5 млн человек. В сентябре того же года шоу Перри в перерыве Супербоула номинировалось в пяти категориях «Эмми» и стала победителем в двух из них – за лучшие костюмы и лучшее световое шоу.