8 главных музыкальных шоу Супербоула: Майкл Джексон с хором из тысяч детей, Purple Rain под дождем, голая грудь и средний палец

Super Bowl Halftime Show – большое событие внутри большого события и одна из причин, почему Супербоул такой значимый и достреливает даже до русской аудитории, которая не всегда отличает американский футбол от регби.

В перерыве матча большая звезда выступает с живым концертом до получаса. Это всегда получается масштабно, величественно и очень эпохально даже для тех музыкантов, которые к тому моменту давно утвердились как суперзвезды. Супербоул – галочка для истории. Возможно, еще более значимая, чем премия «Грэмми» (привет, Weeknd).

В этом тексте мы рассказываем о самых ярких концертах Супербоула, которые создавали его вес в культуре.

1993: выступление, которое совершило революцию и началось с того, что певец полторы минуты стоял неподвижно

Хедлайнер: Майкл Джексон

Дата: 31 января 1993

Место: Пасадена, Калифорния

Матч: Супербоул XXVII, «Баффало Биллс» – «Даллас Ковбойз» 17-52

Музыкальные номера в перерыве Супербоула были с первого розыгрыша, но до начала 90-х в них обычно выступали марширующие оркестры университетов и подобные ансамбли. Их однообразные выступления воспринимались как рекламный фон, поэтому зрители все чаще переключались с трансляции в перерыве, а рейтинги падали.

Чтобы повысить популярность и удержать интерес аудитории, организаторы стали приглашать более известных исполнителей: в 1991 году это был бойзбэнд New Kids on the Block, а через год – Глория Эстефан. Но рейтинги не повысились.

Все изменилось в 1993-м, когда в перерыве Супербоула выступил Майкл Джексон – именно он считается основателем современного формата хафтайм-шоу.