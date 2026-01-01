Дайана Росс

Дата рождения
26 марта 1944 г.
Инфо
Американская певица, автор песен, актриса, музыкальный продюсер
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Материалы
8 главных музыкальных шоу Супербоула: Майкл Джексон с хором из тысяч детей, Purple Rain под дождем, голая грудь и средний палец
#Супербоул
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