Брюс Спрингстин

Дата рождения
23 сентября 1949 г.
Инфо
Американский певец, автор песен и музыкант
Лента
Материалы
Материалы
8 главных музыкальных шоу Супербоула: Майкл Джексон с хором из тысяч детей, Purple Rain под дождем, голая грудь и средний палец
#Супербоул
Одна из самых богатых звезд мира – певец, которого вы не знаете. Откуда у Брюса Спрингстина полмиллиарда долларов?
2
#Брюс Спрингстин
2
Все материалы