Одна из самых богатых звезд мира – певец, которого вы не знаете. Откуда у Брюса Спрингстина полмиллиарда долларов?
Forbes назвал самых высокооплачиваемых людей из шоу-бизнеса. Первое место – режиссер Питер Джексон, третье у рэпера Jay-Z. А второе место – неожиданное. Его занял музыкант Брюс Спрингстин. За год он заработал 435 миллионов долларов.
Jay-Z − король всего: легенда хип-хопа, бизнесмен-миллиардер и муж Beyonce. Как, черт возьми, он это делает?
Ой, а кто такой Брюс Спрингстин?
Спрингстин – один из самых успешных музыкантов США, хотя, возможно, вы о нем даже не слышали. В музыкальном это рок с поп-мотивами. Но у Спрингстина главное – тексты. Он воспевает жизнь рабочего класса, радости и проблемы простых людей.
«Я провел свою жизнь, оценивая расстояние между американской реальностью и американской мечтой».
«Будущее – это сейчас. Закатайте рукава и дайте волю своей страсти. Страна, которую мы носим в своих сердцах, ждет».
«Ничто не имеет значения во всем мире, когда ты влюблен в девушку из Джерси».
Карьеру Спрингстин начал еще в 70-х, быстро стал популярным и до сих пор остается актуальным. В Spoitfy в месяц у него больше 13 миллионов прослушиваний.
Много денег Спрингстин заработал в 2021 году. Он продал каталог всех своих песен (300 песен и 20 альбомов) компании Sony Music за 500 млн долларов – это рекордная сделка для музыкальной индустрии.
И почему о Спрингстине мало знают в России?
Спрингстин – редкий музыкант из США, творчество которого не направлено на всеобщий мировой успех. Все темы в основном касаются жизни США.
Тут для примера подойдет Алла Пугачева – эпоха для русскоязычных людей, но при этом – почти неизвестный феномен для остального мира.
Главные хиты Спрингстина для знакомства с творчеством
Семь быстрых фактов из биографии Спрингстина, чтобы лучше понять феномен
🎸 Все альбомы Спрингстина попадали в топ-5 хит-парада Billboard 200 все последние десятилетия (1970-е, 1980-е, 1990-е, 2000-е, 2010-е и 2020-е). Спрингстин – единственный музыкант с таким достижением.
🎸 Элвис Пресли – главная любовь в музыке Спрингстина. В 1977-м он написал ему песню и отправил демо-версию. Но неизвестно, слушал ли ее Пресли. Он умер через несколько месяцев.
🎸 Спрингстин – очень политизированный человек. Он активно поддерживала Барака Обаму, выступал за права женщин и ЛГБТ. И очень много критиковал Трампа: «Он не знает, что значит быть американцем». В 2020-м Спрингстин поддерживал Джо Байдена на президентских выборах, на съездах демократов играли его песни.
🎸 В 2009-м выступал в шоу в перерыве Супербоула.
🎸 Спрингстин говорит, что верит в бога, но с религией отношения не сложились в детстве: «В третьем классе монахиня засунула меня в мусорное ведро под своим столом и сказала, что там мое место».
🎸 Спрингстина часто сравнивают с Бобом Диланом (тоже душевный рокер-поэт). И знакомство с творчеством Дилана стало для Спрингстина важным моментом жизни: «В первый раз, когда я услышал Боба Дилана, мы с мамой сидели в машине. И тут раздался выстрел, который прозвучал так, словно кто-то пинком распахнул дверь в твой разум».
🎸 Еще Спрингстин фанатеет от The Beatles. Первая песня, которую он научился играть, – Twist and Shout. И Спрингстин до сих пор играет ее на концертах.
Streets of Philadelphia - любовь с первой ноты