Одна из самых богатых звезд мира – певец, которого вы не знаете. Откуда у Брюса Спрингстина полмиллиарда долларов?

Forbes назвал самых высокооплачиваемых людей из шоу-бизнеса. Первое место – режиссер Питер Джексон, третье у рэпера Jay-Z. А второе место – неожиданное. Его занял музыкант Брюс Спрингстин. За год он заработал 435 миллионов долларов.

Jay-Z − король всего: легенда хип-хопа, бизнесмен-миллиардер и муж Beyonce. Как, черт возьми, он это делает?

Ой, а кто такой Брюс Спрингстин?

Спрингстин – один из самых успешных музыкантов США, хотя, возможно, вы о нем даже не слышали. В музыкальном это рок с поп-мотивами. Но у Спрингстина главное – тексты. Он воспевает жизнь рабочего класса, радости и проблемы простых людей.

«Я провел свою жизнь, оценивая расстояние между американской реальностью и американской мечтой». «Будущее – это сейчас. Закатайте рукава и дайте волю своей страсти. Страна, которую мы носим в своих сердцах, ждет». «Ничто не имеет значения во всем мире, когда ты влюблен в девушку из Джерси».

Карьеру Спрингстин начал еще в 70-х, быстро стал популярным и до сих пор остается актуальным. В Spoitfy в месяц у него больше 13 миллионов прослушиваний.

Много денег Спрингстин заработал в 2021 году. Он продал каталог всех своих песен (300 песен и 20 альбомов) компании Sony Music за 500 млн долларов – это рекордная сделка для музыкальной индустрии.