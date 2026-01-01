The Beatles

Инфо
Британская рок-группа из Ливерпуля
Дата основания
1960 г.
Лента
Материалы
Материалы
Как создавалась Abbey Road битлов – главная обложка в истории музыки: почему Пол Маккартни босиком и за что это место ненавидят таксисты
#The Beatles
25 историй про Пола Маккартни без The Beatles: разгонял облака для концерта в Питере, носил усы из-за аварии на мопеде
#Пол Маккартни
Фильм «Властелин Колец» с The Beatles на главных ролях не вышел – Толкина бесили соседи-гитаристы
#The Beatles
Как хорошо вы знаете английскую музыку? Тест с песнями Queen, The Beatles, Боуи и других легенд
#Англия
Бои подушками – это серьезно. Многотысячные флешмобы, великое фото Beatles и лига, где девушки ломают пальцы
#Бои подушками
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