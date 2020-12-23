Бои подушками – это серьезно. Многотысячные флешмобы, великое фото Beatles и лига, где девушки ломают пальцы
Бои с подушками – это символ детства, шуточная драка, в которой редко кому бывает больно. Когда эти бои проникли в культуру – неизвестно. Но уже в конце 19-го века первые авторы немого кино снимают две короткометражки с одинаковым названием «Бой подушками».
Подушечная драка – хороший способ показать, как люди беззаботно дурачатся. Участники The Beatles как-то рассказали фотографу Гарри Бенсону, что любят так веселиться. Он попросил повторить их бой. И получилась известное фото из парижского отеля, которое Time включил в список «100 самых влиятельных фотографий».
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Можно показать бой подушками и фальшиво. Гений ужасно плохого кино Томми Вайсо в величайшей «Комнате» показал, как это сделать.
Еще бои подушками говорят об особенностях культуры. Например, японцы в детских лагерях дерутся по правилам Макура-Нагэ: расстилают матрасы, становятся на расстоянии и кидают друг в друга подушками. Вместо контактного безумия – азиатская сдержанность.
Бои подушками стали классикой флешмобов и почти дошли до спортивного статуса
В нулевые мир наполняют флешмобы. И бой с подушками – частый вариант для массового веселья. Например, в 2005-м студенты в голландском Гронингене собирают на подушечных боях почти три тысячи человек. Но через 11 дней в Книгу рекордов Гиннесса себя вписывают студенты из Нью-Йорка – 3648 человек колошматят друг друга подушками.
Традиция проникает в некоторые американские университеты (студенты дерутся в кампусах), и у этих боев появляется свой день. 7 апреля отмечается Международный день борьбы подушками. Перья летят по всему миру.
А в 2004 году появляется «Лига подушечного боя». Идея появилась у организаторов женского рестлинга. Как-то у них стали популярными битвы на подушках – картинка с разлетающимися перьями всем нравилась. Первые бои проходят в Торонто, а потом рестлеры гастролируют по другим городам – Монреаль, Квебек, Нью-Йорк.
Лига набирает только девушек. И делает это по объявлению в газетах. Например, Полли Эстер пару лет следила за подушечными боями, работала в прокате дисков и официанткой, а потом пошла на кастинг и стала локальной звездой проекта:
«Я просто хочу развлечься. Если я потеряю сознание, мне все равно. Я прихожу биться, чтобы дать толпе хорошо провести время. Поэтому я на них кричу. Все обожают злую официантку. Кричать «пошел ты» на 500 человек в зале – это так круто! Потом я сажусь на коврик и смотрю на своего друга».
Но к организаторам есть претензия из-за безопасности. Девушки увлекаются, используют не только подушку и наносят друг другу реальные травмы: порезы, ушибы, сотрясения мозга, выбитые зубы, сломанные пальцы и отбитые почки. А еще девушки получают за бой не больше ста долларов и тренируются на фабрике по производству гробов. Это еще одна часть странного шоу, которое выдыхается и в 2011-м и закрывается.
В 2020-м несколько человек из Торонто выкупают права на Лигу и запускают краудфандинг. Они поставили цель собрать 20 тысяч долларов, чтобы организовать новый сезон, набрать в лигу новых бойцов и привлечь старых. Но люди задонатили только три тысячи.