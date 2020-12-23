Бои подушками – это серьезно. Многотысячные флешмобы, великое фото Beatles и лига, где девушки ломают пальцы

Еще бои подушками говорят об особенностях культуры. Например, японцы в детских лагерях дерутся по правилам Макура-Нагэ: расстилают матрасы, становятся на расстоянии и кидают друг в друга подушками. Вместо контактного безумия – азиатская сдержанность.

Бои подушками стали классикой флешмобов и почти дошли до спортивного статуса

В нулевые мир наполняют флешмобы. И бой с подушками – частый вариант для массового веселья. Например, в 2005-м студенты в голландском Гронингене собирают на подушечных боях почти три тысячи человек. Но через 11 дней в Книгу рекордов Гиннесса себя вписывают студенты из Нью-Йорка – 3648 человек колошматят друг друга подушками.

Традиция проникает в некоторые американские университеты (студенты дерутся в кампусах), и у этих боев появляется свой день. 7 апреля отмечается Международный день борьбы подушками. Перья летят по всему миру.