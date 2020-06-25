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Ого, есть чемпионат мира по пряткам. Проходит в городе-призраке, чемпиону – золотой фиговый лист
Предприниматель Марио Бонье хотел построить в Италии собственный Лас-Вегас. В 1968-м он убедил жителей деревни Консонно (находится в Ломбардии, недалеко от озера Комо) снести старые здания и поставить вместо них отели и ночные клубы. Развлекательная империя прожила восемь лет. Все изменил оползень, который разрушил дорогу до ближайшего города.
Бонье так и не оживил Консонно – он превратился в город-призрак с руинами шика.
А с 2010 года в Италии проходит чемпионат мира по пряткам. Сначала в Бергамо, но потом организаторов привлекла отчужденность Консонно.
Правила отличаются от тех, что были в наших дворах. «Нейтральная группа» считает до 60, пока участники прячутся. Затем они начинают их искать, а задача спрятавшихся – не попасться и прыгнуть на середину игрового поля.
А вот так это выглядит на видео:
Соревнования идут два дня и в несколько туров. После проводится подсчет, кто лучше прятался и кто лучше находил. 20 команд (в каждой пять человек) проходят в финал. Победители в нем получают приз – золотой фиговый лист (как библейский символ сокрытия).
Например, в 2016-м прятались 64 команды (каждая внесла за участие 125 евро). Победила команда из Марселя, за которую прятался регбист Микеле Дзеффино:
«Команде нужно импровизировать, учиться некоторым трюкам, о которых я ничего не скажу. Но самая трудная задача в игре – решиться, когда именно выбегать из укрытия».
Организаторы позиционируют чемпионат по пряткам больше как развлечение, чем спорт. Несколько сотен людей приезжают в итальянскую глушь, где можно отдохнуть, сходить на концерт (их тоже проводят) и бонусом посоревноваться в детской игре.
Но, например, японский профессор Ясуо Хазаки в 2013 году вообще предлагал сделать прятки олимпийским видом спорта:
«Я хочу, чтобы прятки стали экспериментальным видом в 2020 году. А потом они могли бы стать официальной дисциплиной. Хочу, чтобы спорт был доступен для всех, чтобы в соревнованиях мог принять участие каждый, независимо от возраста, пола или способностей».
Но чем-то серьезным в спорте прятки так и не стали. На Олимпиаде они были только в скетче «Монти Пайтон»: