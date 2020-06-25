Ого, есть чемпионат мира по пряткам. Проходит в городе-призраке, чемпиону – золотой фиговый лист

Предприниматель Марио Бонье хотел построить в Италии собственный Лас-Вегас. В 1968-м он убедил жителей деревни Консонно (находится в Ломбардии, недалеко от озера Комо) снести старые здания и поставить вместо них отели и ночные клубы. Развлекательная империя прожила восемь лет. Все изменил оползень, который разрушил дорогу до ближайшего города.

Бонье так и не оживил Консонно – он превратился в город-призрак с руинами шика.