Гонки стеклянных шариков собирают на ютубе сотни тысяч просмотров. Там свои фанаты, композитор и статистика

Братья Йелле и Дион Баккеры из Нидерландов уже 16 лет занимаются странным занятием: конструируют трассы, по которым катятся шарики. Много лет это было просто увлечением одного Йелле. У него аутизм и кропотливая выделка трасс снимает тревогу. Дион поддержал инициативу (хотя сначала не понимал, зачем). Они завели ютуб-канал, где выкладывали видео с катящимися по песку шариками. Почти 15 лет это никому не было интересно.

Но все изменилось, когда пришла идея добавить элемент спорта. Шарики не просто спускаются, а соревнуются друг с другом. Оказалось, что за этим интересно наблюдать. Особенно когда спорт на перерыве. Благодаря этому твиту в марте о Marble Race узнали десятки тысяч (marble – маленький шарик из стекла):