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Гонки стеклянных шариков собирают на ютубе сотни тысяч просмотров. Там свои фанаты, композитор и статистика
Братья Йелле и Дион Баккеры из Нидерландов уже 16 лет занимаются странным занятием: конструируют трассы, по которым катятся шарики. Много лет это было просто увлечением одного Йелле. У него аутизм и кропотливая выделка трасс снимает тревогу. Дион поддержал инициативу (хотя сначала не понимал, зачем). Они завели ютуб-канал, где выкладывали видео с катящимися по песку шариками. Почти 15 лет это никому не было интересно.
Но все изменилось, когда пришла идея добавить элемент спорта. Шарики не просто спускаются, а соревнуются друг с другом. Оказалось, что за этим интересно наблюдать. Особенно когда спорт на перерыве. Благодаря этому твиту в марте о Marble Race узнали десятки тысяч (marble – маленький шарик из стекла):
За последний год ютуб-канал с гонками шариков набрал почти миллион подписчиков. У самого популярного ролика (квалификация на «марблийские игры») – 11 миллионов просмотров. В среднем видео собирают от 200 до 500 тысяч.
Фан-база, качественный видеопродакшн и комментатор. Все это появилось у гоночных серий Marble. Посмотрите, какая стильная Marbula E. В начале идет заставка телевизионного уровня (кстати, эти гонки показывали по ESPN 2), а затем мы будто смотрим трансляцию из Сеула. Да, тут для каждого «города» сделана своя трасса. А комментатор Грег Вудс работает без иронии и только добавляет драматизма.
Еще несколько деталей, которые доказывают, что тут все серьезно:
- У Marble Race есть собственный композитор из Греции, который пишет музыку к заставкам перед началом гонок;
- Группа из Нью-Йорка записала для каждой команды свою кричалку;
- Marble Racing помогает менеджер из Германии. Благодаря ему гоночная серия зарабатывает на партнерстве и рекламе.
Фанаты делают этот мир еще более реальным. На реддите они ведут подробную статистику, делают мемы и придумывают шарикам предысторию с личной жизнью. Почему-то, например, они решили, что у белого шарика было много любовниц.
Этим летом должен пройти мировой чемпионат. Изначально он планировался в дни Олимпиады в Токио. Но гонкам шариков коронавирус не помешает.
Комментатор Грег Вудс: «Гонки были задуманы как бегство от реального мира. Мы пытаемся хоть как-то отвлечь интернет от разговоров о вирусе. Думаю, мы еще не осознали ту роль, которую играл спорт до пандемии».